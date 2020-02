Come la Blockchain sta aiutando nella battaglia contro il Coronavirus

Originario della città cinese di Wuhan, l’epidemia di Coronavirus ha già causato oltre 420 vittime in tutto il mondo. Fino ad oggi oltre 10.000 casi confermati di epidemia sono stati identificati in tutto il mondo, tra cui tre in India.

Mentre numerose organizzazioni assistenziali stanno lavorando insieme per combattere Coronavirus, uno sviluppatore georgiano di applicazioni abilitate alla blockchain, Acoer sta fornendo tecnologia blockchain agli istituti sanitari e di scienze della vita per tracciare e visualizzare facilmente l’epidemia.

La dashboard di Acoer HashLog utilizza la tecnologia di Hedera Hashgraph, basata sulla blockchain, per aiutare ricercatori, scienziati e giornalisti a comprendere facilmente la diffusione di questo virus mortale e le tendenze ad esso correlate nel tempo.

Utilizzando un’ampia serie di dati pubblici, compresi i dati dei Centers for Disease Control (CDC) e dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il dashboard di HashLog fornisce informazioni in tempo reale per tracciare l’epidemia globale.

La piattaforma fornisce informazioni in tempo reale relative al Coronavirus, inclusi casi confermati, decessi e recuperi per cento infezioni e tendenze nel tempo. Tutte queste informazioni sono fornite in progetti interattivi con opzioni di ordinamento e filtro dinamici.

Sottolineando che c’è una carenza di informazioni che è facile da visualizzare, consumare o estrarre in modo semplice, Jim Nasr, CEO di Acoer, in una nota ha dichiarato : “Con HashLog, il nostro obiettivo è rendere automatizzata la raccolta dei dati e creare visualizzazione dei dati ricca, dinamica e intuitiva. ”

In India, tutti e tre i casi di Coronavirus sono stati registrati nel Kerala, che ora ha costretto il governo statale a dichiarare l’epidemia come un disastro statale.

D’altra parte, l’OMS ha già dichiarato questo focolaio come un’emergenza globale. La condizione è così grave che il governo indiano ha riportato oltre 600 studenti che studiano nella provincia di Wuhan in Cina.

Sebbene non vi siano state conferme su come sia arrivato il quadro del Coronavirus, si ipotizza ora che si tratti di una versione evoluta di un virus responsabile della sindrome respiratoria acuta grave (SARS), che ha causato la morte di 800 persone in tutto il mondo nel 2002.

Alcuni esperti sostengono anche che ha colpito prima i pipistrelli e poi è stato trasferito sull’uomo.

Parlando con Inc42 , Sharat Chandra, ambasciatore di MVP Hashgraph presso Hedera Hashgraph, ha affermato che è importante disporre di un’unica fonte di informazioni affidabili quando il mondo intero sta combattendo l’epidemia di Coronavirus.

Chandra ha inoltre aggiunto che il numero di individui infetti aumenterà nei prossimi giorni e quindi tecnologie come Hashgraph devono aprire la strada al futuro dei registri pubblici. “La piattaforma è ben pronta per aiutare gli sviluppatori a costruire soluzioni innovative per affrontare problemi di questa portata”, ha dichiarato a Inc42 .