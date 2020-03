Come la Blockchain rivoluzionerà i pagamenti nell’Industria dell’intrattenimento per adulti

Sebbene sia uno dei più grandi, questo settore deve affrontare alcune delle sfide più debilitanti.

Spankchain, una startup blockchain al servizio dell’industria dell’intrattenimento per adulti, ha notato in un post sul blog i principali punti dolenti di questo settore. In cima all’elenco è l’elaborazione dei pagamenti.

Non è un segreto che i principali fornitori di servizi di pagamento come PayPal e Stripe non supportino le attività di intrattenimento per adulti, comprese quelle che si occupano di giocattoli sessuali e pornografia.

I fondatori di Spankchain ritengono che anche i clienti debbano effettuare transazioni in modo discreto, ma i metodi di pagamento esistenti non lo offriranno, in parte a causa delle politiche KYC a cui devono aderire.

Inoltre, i siti di social media popolari come Facebook escludono i commercianti delle industrie per adulti dalla pubblicità delle loro attività su piattaforme social.

C’è anche la crescente sfida dei chargeback, sinonimo di questo settore. Gli storni di addebito sono una spina nel settore a causa di una piccola scappatoia che consente ai clienti di annullare le transazioni con carta di credito.

Gli sviluppatori di Spankchain sostengono che esiste solo una tecnologia che affronta tutti i punti di dolore sopra; blockchain.

Quindi, come può essere sfruttata la tecnologia blockchain per trasformare l’industria dell’intrattenimento per adulti?

Pagamenti senza fiducia

Una delle caratteristiche eccezionali di Bitcoin e della tecnologia blockchain è il decentramento. L’idea è che nessuna banca centrale o autorità centrale controlla la blockchain, la tecnologia alla base delle criptovalute.

In sostanza, è un libro mastro permanente delle transazioni archiviate in computer decentralizzati, noti come nodi. Stando così le cose, le criptovalute come Bitcoin sono in grado di offrire pagamenti peer-to-peer, senza fiducia con commissioni basse, rispetto ai tradizionali gateway di pagamento.

Vale la pena notare che alcune criptovalute consentono transazioni transfrontaliere a costi zero.

L’anonimato è un’altra qualità che affascina la blockchain per l’industria dell’intrattenimento per adulti. In realtà, l’industria dell’intrattenimento per adulti prospera quando i commercianti e i loro clienti commerciano discretamente. In generale, i clienti non sono felici di lasciare una traccia dei loro dati personali online.

E la tecnologia blockchain consente transazioni anonime, un grande impulso per le industrie “vice”. Mentre le monete virtuali come Bitcoin consentono transazioni pseudonimiche, altre come Monero e ZCash sono veramente anonime.

Pagamenti rapidi e a basso costo

Con questo in mente, una serie di aziende nella nicchia degli adulti sta adottando le criptovalute come metodo di pagamento principale.

Se un sondaggio del 2018 condotto da VogoV è una misura, la convergenza delle industrie dell’intrattenimento per adulti e delle criptovalute si sta rapidamente formando. Il sondaggio VogoV ha rilevato che 470 siti di video per adulti stavano accettando la criptovaluta come metodo di pagamento preferito.

Ciò include PornHub, il più grande sito Web di pornografia che da allora ha collaborato con Verge e PumaPay per elaborare i pagamenti.

CoinDesk ha riferito che i commercianti di intrattenimento per adulti stanno tornando in streaming ai pagamenti Bitcoin, che ora sono più veloci ed economici grazie a Lightning Network, un livello scalabile che funziona sulla blockchain Bitcoin.

Di conseguenza, le startup di pagamenti come OpenNode e CoinGate hanno elaborato 68, 970 e 1, 400 fatture Lightning l’anno scorso.

Allo stesso tempo, la società di analisi dei fulmini 1ML.com ha annunciato che ci sono 11.554 nodi di fulmini online, mostrando una rinascita di BTC come metodo di pagamento.

Sistema di premi

Ma questi non sono gli unici punti dolenti che la tecnologia blockchain sta affrontando nelle industrie “vice”. Sta trovando molti casi d’uso pratici, incluso un modello di ricompensa.

Negli ultimi anni, i modelli di ricompensa basati su blockchain hanno registrato un successo significativo in altri settori. Ora si stanno facendo strada nello spazio di intrattenimento per adulti.

Fondamentalmente, le piattaforme di contenuti per adulti premiano gli spettatori con token gratuiti che possono riscattare e utilizzare nell’ecosistema.

La maggior parte dei siti Web di contenuti per adulti, inclusi negozi di giocattoli sessuali e siti pornografici, utilizza un sistema di premi per incentivare i propri clienti a tornare.

Porta via

L’intrattenimento per adulti e le industrie blockchain hanno una lunga storia di interazioni, ma i casi d’uso innovativi della blockchain mostrano una possibilità di convergenza.

Man mano che emergono più soluzioni basate su blockchain, gli esperti sono fiduciosi di una fiorente relazione simbiotica tra le due industrie.

Due anni fa, Charlie Lee, il fondatore di Litecoin, ha dichiarato di essere felice di vedere l’industria del porno redditizia che abbraccia la blockchain.

In conclusione, l’industria della blockchain ne trae beneficio poiché elabora milioni di dollari nello spazio di intrattenimento per adulti.

Allo stesso tempo, le industrie “vice” beneficiano di un nuovo pezzo di tecnologia che consente loro di essere più sicuri e di prosperare.