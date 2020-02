Come la Blockchain rivoluziona le reti e le infrastrutture energetiche

Il passaggio a un nuovo bilancio energetico e sostenibilità passa attraverso una nuova gestione delle reti, o piuttosto una nuova concezione delle reti stesse.

E un ruolo chiave per questa nuova prospettiva può essere giocato dalla criptovaluta, dalla blockchain e dalla tecnologia di registro distribuito (DLT).

La migrazione del sistema energetico verso un aumento dei volumi di fonti rinnovabili e verso un aumento dei consumi che può essere affrontato dal settore elettrico richiede una revisione della logica e dei sistemi di gestione delle reti.

Numerosi attori coinvolti

Di fronte a un modello in cui pochi grandi centri di produzione di combustione fossile o nucleare forniscono elettricità in base alla domanda, passiamo a un modello verso logiche molto più complesse in cui una molteplicità di attori coesiste anche a livello di produzione di energia.

Con l’aumento delle quote legate alle fonti di energia rinnovabile , aumenta anche il numero di variabili, sia legate ai fattori che regolano la produzione sia al fatto che il mercato si trova di fronte a nuovi attori che possono essere contemporaneamente consumatori e produttori.

Non solo, ma l’eventuale coordinamento di coloro che sono in grado di fornire il proprio surplus energetico alla rete, con i sistemi di imprese e consumatori il cui consumo si presta ad essere “sincronizzato”, può consentire di cambiare completamente le regole di bilanciamento tra domanda e offerta.

Blockchain per ridurre i rischi di congestione della rete

Alcuni degli obiettivi dei progetti elettrici basati su blockchain – come il consorzio PlatOne – è quello di stabilire la capacità di fornire nuove risposte alle esigenze di riduzione dei rischi di congestione della rete.

Il tema sorge a causa di un aumento dei giocatori che portano elettricità da fonti rinnovabili con generazione variabile nella rete e a causa di una domanda di energia che sta migrando verso l’elettricità, molte delle esigenze una volta affrontate con altri tipi di energia, come la mobilità urbana , come i sistemi di riscaldamento e condizionamento dell’aria.

In termini concreti, passiamo da un modello in cui la produzione è stata modellata su richiesta a un modello in cui produttori e consumatori si confrontano grazie alla griglia intelligente e in cui vengono premiate le buone pratiche – diciamo utilizzando una criptovaluta – che consentono lo stabilimento e mantenimento del miglior bilancio di rete possibile.