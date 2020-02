Come la blockchain può tracciare il coronavirus e mappare le infezioni

Dopo oltre 1.000 decessi in Cina a causa dell’epidemia di coronavirus, l’uso della blockchain per dare tempi di assistenza assicurativa e sanitaria più rapidi alle persone infette potrebbe essere un punto di non ritorno per l’uso della tecnologia nel settore sanitario?

Xiang Hu Bao non è un prodotto assicurativo, ma una piattaforma di mutuo soccorso online che utilizza la tecnologia blockchain per offrire piani sanitari a 104 milioni di partecipanti.

Recentemente ha aggiunto la malattia mortale come causa per la quale gli utenti potrebbero ricevere un esborso una tantum massimo di 100.000 yuan (US $ 14.324).

Xiang Hu Bao sta seguendo da vicino l’epidemia di coronavirus – che l’ Organizzazione mondiale della sanità ha ufficialmente ribattezzato Covid-19 – tra i suoi utenti.

“La tecnologia Blockchain porta record immutabili e trasparenza a vari settori, tra cui assistenza sanitaria e donazioni di beneficenza, quindi può creare fiducia e incoraggiare più persone a partecipare al programma di mutuo soccorso”, ha dichiarato alla stampa internazionale un portavoce di Ant Financial. “Siamo fiduciosi che la tecnologia blockchain possa apportare valore al settore sanitario.”

Xiang Hu Bao integra Ant Blockchain, una tecnologia di consorzio di livello finanziario sviluppata dal team blockchain di Ant Financial. Quando i partecipanti presentano un reclamo, presentano prove a sostegno tramite l’app Alipay e vengono sottoposti a un processo di revisione e approvazione. Ant Financial, proprietaria di Alipay, è una consociata della multinazionale cinese Alibaba Group Holding.

Elevate aspettative per la blockchain nella sanità

Sottolineando la necessità di numerosi miglioramenti nel settore sanitario, l’Ufficio del Coordinatore nazionale per le tecnologie informatiche del Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti ha pubblicato una Roadmap di interoperabilità nazionale condivisa che richiede un’infrastruttura di rete onnipresente e sicura; identità verificabile e autenticazione di tutti i partecipanti; e rappresentazione coerente dell’autorizzazione ad accedere alle informazioni elettroniche sulla salute.

Mentre i sistemi attuali potrebbero non possedere le capacità tecniche per soddisfare questi standard, dicono gli addetti ai lavori, l’adozione della blockchain potrebbe fornire la robustezza richiesta in tutti questi criteri una volta che la tecnologia sarà abbastanza matura.

Secondo il portavoce di Ant Financial, gli utenti di Xiang Hu Bao hanno già iniziato a ricevere erogazioni relative al coronavirus, ma il numero esatto di richiedenti finora non è attualmente disponibile.

Ant Financial sta inoltre utilizzando la blockchain per accelerare le transazioni e prevenire le frodi in altri settori, tra cui provenienza dei prodotti, donazioni di beneficenza, finanziamenti della catena di fornitura, prescrizioni mediche e fatture elettroniche.

L’industria medica ha grandi speranze nella blockchain di migliorare altre aree, tra cui la gestione dei record e la ricerca e lo sviluppo biomedici.

“Queste aspettative si basano sugli aspetti chiave della tecnologia blockchain, come la gestione decentralizzata, percorsi di audit immutabili, provenienza dei dati, robustezza e sicurezza e privacy migliorate”, ha scritto Hyung-Jin Yoon nel Journal of Healthcare Informatics Research .

Applicazioni del mondo reale

Anche la trasparenza è ora una richiesta prioritaria nel settore medico, soprattutto perché l’epidemia di coronavirus ha sollevato preoccupazioni sul governo cinese sottostimando il numero di infetti e deceduti .

HashLog, ad esempio, è un tracker coronavirus che utilizza la tecnologia di contabilità distribuita di Hedera Hashgraph per garantire la registrazione e la visualizzazione in tempo reale della diffusione della malattia.

Mance Harmon, CEO e cofondatore di Hedera Hashgraph, ha dichiarato a Forkast.News che “chiunque voglia scaricare una copia [del database] può farlo ed eseguirlo e avere accesso a quel flusso di informazioni in tempo reale, proprio come chiunque altro potrebbe, indipendentemente da dove vivi in termini di geografia o ambiente politico in cui potresti vivere. ”

A Hong Kong, dove il virus ha infettato oltre 50 persone , Blue Cross Insurance, una sussidiaria della Bank of East Asia, utilizza anche la blockchain per risparmiare tempo di elaborazione e migliorare la trasparenza. Oltre a ridurre il potenziale di errore umano e di manodopera necessaria, la sua piattaforma assicurativa blockchain è in grado di gestire fino a 1.000 transazioni al secondo.

“Il nostro servizio di reclami sostenuto da blockchain ha svolto un ruolo chiave durante lo scoppio del coronavirus eliminando totalmente il processo cartaceo e la necessità di consegna di documenti avanti e indietro alle cliniche”, ha detto Patrick Wan, amministratore delegato di Blue Cross, a South China Morning Post. “Questo aiuta davvero a mitigare il rischio di infezione da contatto faccia a faccia.”

I risultati sul campo

Dal lancio dell’app ad aprile 2019, Blue Cross afferma di aver visto una crescita mensile media di due cifre del numero di utenti, in quanto gli assicurati possono vedere i risultati delle loro richieste in un giorno.

Tuttavia, mentre la tecnologia blockchain è promettente per l’industria, gli analisti avvertono che alcuni problemi devono ancora essere affrontati prima che sia adatto per un’ampia adozione.

Un rapporto Deloitte sottolinea una serie di potenziali ostacoli nell’implementazione della blockchain, tra cui la necessità di standardizzazione dei dati, i costi operativi e considerazioni normative.

“La tecnologia Blockchain offre numerose opportunità per l’assistenza sanitaria; tuttavia, oggi non è completamente maturo né una panacea che può essere immediatamente applicata “, ha concluso il rapporto. “Diverse sfide economiche di natura tecnica, organizzativa e comportamentale devono essere affrontate prima che una blockchain sanitaria possa essere adottata dalle organizzazioni a livello nazionale.”