Come la Blockchain può rivoluzionare il private equity per gli investitori immobiliari

Che cos’è esattamente la blockchain? Come funziona la blockchain negli investimenti immobiliari? Perché qualcosa di tutto questo conta davvero?

Non solo le criptovalute stanno tornando in auge nel 2020 – i prezzi dei bitcoin sono aumentati del 30% da inizio anno a oggi – la tecnologia blockchain sta iniziando a rivoluzionare le industrie ben oltre la portata dei mercati valutari.Non avrebbero dovuto.

In particolare, la blockchain sta iniziando a rivoluzionare gli investimenti immobiliari, rendendo i mercati immobiliari tradizionalmente non liquidi molto più liquidi e consentendo agli investitori al dettaglio medi di saltare negli investimenti immobiliari con un minimo di pochi dollari. È la democratizzazione degli investimenti come non abbiamo mai visto prima.

Rispondiamo a queste domande dando uno sguardo approfondito su come funziona la blockchain negli investimenti immobiliari e quali sono le sue implicazioni per gli investitori.

Cos’è la Blockchain?

Per capire come funziona la blockchain negli investimenti immobiliari, dobbiamo prima capire il concetto di blockchain.

Da una prospettiva di pura definizione, la blockchain è un registro pubblico distribuito, decentralizzato, che registra e condivide immutabilmente informazioni. C’è molto da decomprimere ma, alla base, il concetto non è così complesso …

Considera un gruppo di blocchi digitali distinguibili. Ogni blocco memorizza alcune informazioni uniche e tutti questi blocchi sono collegati all’interno della stessa rete. Quella rete ha un sacco di nodi (server di computer di terze parti) che hanno una copia immutabile della blockchain.

Ogni volta che si verificano alcune azioni nell’ecosistema, viene creato un nuovo blocco distinguibile, con informazioni più uniche. Ma, prima che possa essere ammesso alla blockchain, i nodi devono tutti concordare sul fatto che questa azione è effettivamente avvenuta. Una volta fatto, il nuovo blocco viene ammesso nella catena. L’intera blockchain viene aggiornata per riflettere questo cambiamento.

In questo modo, la blockchain è una rivoluzione perché crea un modo digitale e decentralizzato per tracciare e condividere informazioni senza bisogno di un’autorità centrale (e quindi senza dover pagare un’autorità centrale per farlo).

Come funziona Blockchain negli investimenti immobiliari

Blockchain viene applicato al mondo immobiliare attraverso un processo chiamato “tokenizzazione”.

La tokenizzazione prende una risorsa del mondo reale (come l’arte) e fa quanto segue:

Crea una copia digitale di tale risorsa Suddivide la copia digitale in più piccoli pezzi (o token) Vende quei token agli investitori Crea un mercato liquido per quell’attività sulla blockchain.

In altre parole, la tokenizzazione sta semplicemente iniettando liquidità e proprietà frazionata in attività che non hanno tali caratteristiche.

Questo è un concetto piuttosto grande. Ed è particolarmente rilevante per il mondo immobiliare.

In quel mondo, hai beni estremamente preziosi che producono rendimenti significativi a lungo termine. Questi sono i tipi di attività che gli investitori vogliono possedere. Ma, tradizionalmente, i mercati immobiliari sono stati chiusi.

Solo gli investitori accreditati potevano giocare in quel gioco. I mercati non erano liquidi. E la proprietà frazionaria non era davvero una cosa.

Fino ad ora.

Grazie alla blockchain, i proprietari di proprietà ora possono emettere token per dividere la proprietà frazionata nelle loro attività immobiliari, creando contemporaneamente un mercato liquido per tali token in modo che qualsiasi investitore possa acquistare, possedere e vendere immobili come possono acquistare, possedere e vendere azioni.

Perché è importante la tokenizzazione immobiliare?

Le implicazioni della tokenizzazione immobiliare sono enormi.

Per la prima volta nella storia, gli investitori al dettaglio medi con un minimo di pochi dollari possono investire in immobili privati. Questo è un grosso problema. Nel lungo periodo, gli investimenti immobiliari privati hanno prodotto grandi rendimenti quanto il mercato azionario .

Pertanto, gli investitori al dettaglio ora hanno più opportunità che mai di diversificare i loro portafogli con attività solide al di fuori di azioni e obbligazioni.

Nei prossimi anni, è esattamente quello che faranno. Gli investitori al dettaglio si precipiteranno sempre più in attività immobiliari tokenizzate. Poiché un numero maggiore di acquirenti porta a prezzi più alti, tali attività probabilmente apprezzeranno a un ritmo sostenuto nei prossimi anni.

La tokenizzazione immobiliare è la prossima grande ondata nel mondo degli investimenti. Nel corso dei prossimi anni, i singoli investitori si accumuleranno sempre più in mercati immobiliari di recente liquidità.

Mentre lo fanno, i primi proprietari di beni immobiliari tokenizzati vedranno apprezzare i loro prezzi delle attività grazie alla forte domanda degli acquirenti.

I miei due centesimi? Entra presto nel movimento di tokenizzazione immobiliare. Dai un’occhiata al crowdfunding di piattaforme immobiliari come Cadre , ArborCrowd e RealCrowd .

Ci sono interessanti opportunità di investimento su quelle piattaforme.