Come la Blockchain può ridurre le truffe pubblicitarie e le frodi dei bot

In questi giorni sembra che ci siano nuovi scandali tecnologici ogni giorno, come violazioni della privacy da parte dei giganti della tecnologia, applicazioni per smartphone sfruttate per eseguire frodi pubblicitarie e quindi ci sono cose completamente generali che gli utenti si aspettano che accadano regolarmente, che vengono monitorate da invasivi cookies e pixel.

La frode pubblicitaria è un problema molto costoso che si stima costerà agli inserzionisti più di $ 50 miliardi all’anno. Siamo onesti, se stai pagando per gli annunci, verrai derubato.

Ciò sta accadendo a causa del sistema intrinsecamente incerto e il denaro degli inserzionisti finisce per essere speso principalmente per il mediatore costoso e in secondo luogo per la frode pubblicitaria, non per i veri spettatori umani su cui volevano spendere soldi.

Fino ad ora, questo è stato lo status quo della pubblicità online, senza che nessuno abbia fatto grandi passi per affrontare davvero le frodi pubblicitarie. Blockchain in Advertising può svolgere un ruolo significativo in varie funzioni di pubblicità.

Essendo candore, all’improvviso potresti sentirti come se la blockchain fosse ovunque, dalla finanza ai media e alla pubblicità, ovunque.

La blockchain nella pubblicità può risolvere i problemi della pubblicità digitale?

Adbank è una startup adtech che sviluppa una soluzione pubblicitaria basata su blockchain per affrontare i markup extra nel settore pubblicitario e i problemi di frode pubblicitaria da $ 50 miliardi.

Utilizzando la tecnologia blockchain, i protocolli di pagamento degli adbanks offrono la completa trasparenza delle transazioni tra editori e inserzionisti mentre sviluppano un nuovo ecosistema basato su criptovaluta che rileva e riduce le frodi su vasta scala.

Che dire dell’utente finale nella pubblicità digitale?

Riconoscendo l’importanza degli utenti nell’ecosistema pubblicitario, adbank sta ora implementando l’esclusiva estensione del browser che blocca la pubblicità che premia gli utenti per la visualizzazione di annunci pubblicitari.

Sembra impossibile? È abbastanza ingegnoso quando senti il metodo in cui funziona. BLADE facilita la partecipazione attiva degli utenti premiandoli con ADB di criptovaluta di adbank quando vedono un annuncio.

Con la trasparenza integrata della blockchain, adbank è in grado di rilevare e mitigare le frodi pubblicitarie, impedendo ai fondi degli inserzionisti di passare al traffico bot.

Ancora meglio, con BLADE, gli annunci pubblicitari vengono pubblicati nei browser dell’utente anziché nel sito, quindi i domini contraffatti e il traffico di bot falsi non rappresentano più una minaccia per gli inserzionisti.

Gli inserzionisti non devono preoccuparsi del folle costo per clic (CPC) sui siti di fascia alta, pagano solo per eseguire una campagna su BLADE e seguire l’utente nel browser ovunque vadano.

Anche agli utenti piace BLADE, i loro dati sono al sicuro e vengono premiati in ADB per la loro attenzione. Adbank non ha dimenticato gli editori, ottengono una riduzione della spesa pubblicitaria degli inserzionisti e BLADE raccoglie automaticamente i loro premi. L’unica cosa che gli editori devono fare è accedere e richiedere i loro premi.

Adfraud potrebbe sembrare un problema solo per quelli del settore pubblicitario, ma la soluzione potrebbe essere lo sviluppo di un ecosistema adatto tra editori, inserzionisti e utenti. Solo quando l’ecosistema inizia a rispettare la privacy e l’attenzione dell’utente, l’ecosistema della pubblicità può davvero funzionare.

Uso di Blockchain nella pubblicità

Monetizzazione:

Nel 2017, Decent, una piattaforma di distribuzione di contenuti blockchain ha lanciato Publiq, un processo gratificante che i creatori e gli scrittori di contenuti di le distribuiscono contenuti sulla blockchain e vengono pagati immediatamente.

TV avanzata

L’avanzato gruppo pubblicitario di Comcast ha sviluppato una nuova tecnologia che consente ai marchi di acquistare annunci pubblicitari sia su trasmissioni che TV OTT utilizzando la tecnologia blockchain.

Nel 2018, il gruppo che ha riunito Disnet, Altice USA, Channel 4 del Regno Unito e il gruppo TG1 in Italia, prevede di consentire a professionisti del marketing, editori e programmatori di condividere i dati senza doverli riunire in nessun luogo.

Un operatore di marketing CPG sarebbe in grado di utilizzare i dati di un creatore di contenuti come Hulu per capire quanto targetizzare il suo acquisto di annunci senza ricevere i dati effettivi.

Acquisto di annunci

Lo scambio pubblicitario interattivo di New York, che è un mercato in cui editori, agenzie e marchi possono acquistare e vendere futuri spazi pubblicitari in collaborazione con Nasdaq è stato lanciato nel 2017. L’idea è di automatizzare l’esecuzione del contratto a condizione che siano soddisfatte le condizioni. In primo luogo, prevede di supportare solo acquisti di annunci digitali.

Frode

Nel giugno 2017, Data & Marketing Association e MetaX hanno lanciato un protocollo aperto, adChain sulla blockchain di Ethereum che tagga un pezzo di creatività e lo segue su Internet per confermare che qualcuno lo vede, decidendo chi era e quali azioni sono state intraprese successivamente .

Come l’approccio di Comcast, adChain consente a più parti del settore, dall’agenzia all’editore ai professionisti del marketing, di lavorare insieme senza dipendenza.

whitelisting

MetaX gestisce anche un registro adChain in associazione con DMA e ConsenSys che utilizza la criptovaluta chiamata adTocken, che incentiva le persone a decidere se un editore può essere autorizzato o meno. I marchi possono quindi scegliere di spendere solo per quegli editori.

Il futuro della blockchain nella pubblicità

Le organizzazioni pubblicitarie stanno iniziando a sviluppare un caso d’uso reale di blockchain nelle loro normali attività e coloro che anticipano la curva avranno presto un grande vantaggio.

La blockchain è lo strumento di democratizzazione ottimale e mentre coloro che attualmente proteggono lo status quo hanno ragione a temere, a un certo punto ogni individuo si renderà conto che un sistema aperto offre opportunità quanto toglie.