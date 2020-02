Come la Blockchain gestirà i contratti di lavoro occasionale

Il gigante del software IBM sta creando uno strumento blockchain unico che meccanizzerà la riconciliazione degli accordi relativi al lavoro occasionale.

Il sito di notizie sulla tecnologia CIO ha riferito che IBM ritiene che la blockchain, in particolare, sia l’ideale per gestire migliaia di problemi relativi agli accordi di lavoro occasionale nelle aziende.

Un contratto di lavoro occasionale, noto anche come contratto di lavoro contingente, è una proposta di lavoro temporaneo, che normalmente fornisce ai lavoratori poca sicurezza del lavoro, e di solito part-time o retribuzione in base al lavoro.

Tale contratto è generalmente impiegato da consulenti, imprenditori indipendenti, liberi professionisti e lavoratori a tempo determinato, indicati come interinali.

IBM continua a concentrarsi sulla blockchain per la creazione di strumenti che potrebbero consentire alle aziende di gestire meglio le loro operazioni aziendali come i contratti, in quanto sottolinea che la gestione di accordi ad alto volume creati da lavoratori occasionali è un compito complesso e un lavoro meccanizzato inadeguatamente per le aziende fin d’ora.

Burton Buffaloe, leader della logistica globale e blockchain presso IBM, ha spiegato le problematiche affrontate dagli appaltatori e come la blockchain potrebbe aiutare ad affrontare il problema.

“Uno dei maggiori punti deboli di tutti i fornitori di appaltatori è la riconciliazione delle fatture. Blockchain vive negli spazi in cui vi sono attrito e discrepanze. “

Denominato Contingent Labour su IBM Blockchain, lo strumento meccanizza il tracciamento degli ordini di acquisto e dei documenti temporali, mentre agisce come terza parte tra le parti accettate nelle procedure di fatturazione, ha spiegato Buffaloe.

Se il lancio globale del sistema avrà successo, presto raggiungerà il mercato, ha affermato CIO.

La società con sede negli Stati Uniti non è l’unica a comprendere i vantaggi della tecnologia blockchain nella fatturazione.

Il colosso cinese di Internet Tencent, che possiede la piattaforma di social media WeChat, ha sviluppato e consegnato al Shenzhen Tax Service uno strumento di fatturazione basato su blockchain nel 2019.

A novembre 2019, la piattaforma di Tencent aveva gestito fatture costituite da un valore totale di oltre 7 miliardi di yuan (quasi $ 995 milioni).

IBM svolge la sua ricerca sulla blockchain e le sue applicazioni, come le strutture finanziarie tokenizzate. Di recente alla società è stato concesso un brevetto per la creazione di un “token autocosciente” strutturato per documentare eventi associati a operazioni offline.