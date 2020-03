Come la Blockchain è destinata a trasformare i processi di business globalmente

Sono passati più di 10 anni da quando Satoshi Nakomoto ha scritto il suo white paper trasformativo sul bitcoin, la criptovaluta da cui è emersa la tecnologia blockchain. Dopo oltre un decennio, la blockchain è diventata sinonimo di innovazione tecnologica.

Nel 2018, la società di consulenza gestionale Deloitte ha rivelato che il 43% dei leader aziendali colloca la blockchain come una delle sue cinque priorità strategiche e una tecnologia di fondamentale importanza.

Inoltre, Gartner ha elencato la blockchain come una delle dieci principali tecnologie strategiche per il 2020, prevedendo che la tecnologia supererà i problemi di scalabilità e interoperabilità entro il 2023.

Passando al 2020, la blockchain è diventata molto più di un semplice concetto o idea innovativa quando si tratta di contratto.

Negli ultimi anni, il commercio d’impresa è stato trasformato dalla digitalizzazione dei contratti, scatenando un enorme valore consentendo al cloud computing (e successivamente all’IA) di trasformare i documenti statici in risorse strategiche aziendali.

Blockchain rappresenta il prossimo passo nell’evoluzione del modo in cui gestiamo e interagiamo con i contratti. La sua capacità di registrare transazioni basate su pezzi chiave di metadati come regole, diritti, clausole e obbligazioni lo rende ideale per l’automazione, il controllo e la gestione della (maggior parte) dei processi aziendali indirizzati nei contratti, a sua volta innescando azioni basate su attività pre-programmate e migliorare la visibilità in tutta l’azienda estesa.

Ecco cinque modi in cui la blockchain sta già rivoluzionando il contratto:

# 1: promuovere l’efficienza attorno al trasferimento di merci nella catena di approvvigionamento

Man mano che le moderne catene di approvvigionamento diventano più complesse, è diventato sempre più importante garantire che gli impegni contrattuali siano rispettati e consegnati in tempo.

ùAd esempio, nello spazio di produzione o aviazione in cui parti più piccole sono spesso realizzate da più fornitori in un modello just-in-time; garantire che tutto ciò che è necessario per assemblare un prodotto finale arrivi in tempo è una sfida.

L’hosting di contratti sulla blockchain ha un enorme potenziale per semplificare le interazioni tra imprese e interrompere i processi come fatturazione, riconciliazione, liquidazione e contabilità. Le esigenze di conformità, interruzioni dell’approvvigionamento o modifica delle specifiche che incidono sugli obblighi contrattuali possono increspare rapidamente e in sicurezza attraverso una blockchain, con il potenziale di salvare milioni, migliorare la qualità e mantenere la conformità.

La blockchain può quindi fungere da agente di gestione del cambiamento sicuro e affidabile in catene di approvvigionamento complesse collegate da contratti.

# 2: consegna di transazioni digitali sicure

I problemi di privacy e sicurezza dei dati stanno rendendo le transazioni costose e complesse. In un momento in cui le violazioni e i problemi di sicurezza sono in aumento, le tecnologie blockchain hanno il potenziale per ridurre drasticamente i costi delle transazioni consentendo attività più veloci in un modello federato, rendendo le transazioni più semplici ed economiche rimuovendo gli intermediari.

Sebbene nessuna tecnologia sia in grado di prevenire completamente la frode o l’abuso di dati, la blockchain si avvicina alla sua capacità di verificare e approvare le transazioni tra i partecipanti in una rete blockchain.

La verifica e le approvazioni possono essere codificate nei termini del contratto – termini di pagamento, sconti, SLA, dati di terze parti come i tassi di cambio, ecc.

Collegando i produttori ai loro fornitori e clienti, l’intero percorso di un contratto e gli eventi che lo circondano può essere monitorato, garantendo la conformità fino alle materie prime. Ogni transazione su un libro mastro diventa una registrazione immutabile di ciò che è accaduto (e cosa non lo ha fatto).

La blockchain fornisce quindi il framework per le transazioni digitali verificate contrattualmente, rivoluzionando il modo in cui le transazioni vengono verificate e realizzate oggi.

# 3: fornire protezione del marchio

In catene di approvvigionamento complesse, una sfida chiave dal punto di vista gestionale è l’applicazione del contratto che può andare oltre il controllo dell’acquirente finale, che può risentire dell’associazione.

Ad esempio, un’azienda che produce computer potrebbe acquistare una scheda grafica da un fornitore, che a sua volta acquista componenti più piccoli da un fornitore di terzo livello che non rispetta i termini legali e normativi.

Di conseguenza, la non conformità può comportare il danneggiamento delle relazioni con il cliente o il fornitore del produttore o l’esposizione dell’organizzazione alla violazione del contratto, con conseguenti multe, sanzioni o penali.

In un tale scenario, una tecnologia come la blockchain può consentire ai produttori di identificare una violazione normativa più in basso nella catena di approvvigionamento, contribuendo così a ridurre il rischio.

Il produttore automobilistico globale Mercedes-Benz ha cercato di mitigare questo rischio esatto introducendo una piattaforma blockchain per garantire la conformità lungo tutta la catena di fornitura.

Mercedes richiede a tutti i fornitori (diretti e indiretti) di soddisfare vigorosi standard di controllo e obblighi in materia di condizioni di lavoro, diritti umani, protezione ambientale, sicurezza ed etica.

Ospitando tutti i contratti sulla blockchain in modo da proteggere l’identità e le informazioni commerciali ma mantenendo comunque l’accordo contrattuale per l’approvvigionamento etico o sostenibile, ogni fornitore nuovo ed esistente garantisce la conformità ai requisiti Mercedes inviando la propria documentazione attraverso la blockchain.

La blockchain ha quindi il potenziale per incoraggiare una catena di approvvigionamento trasparente ma allo stesso tempo protettiva per le informazioni sulla concorrenza, mitigando i rischi sia per i fornitori che per i produttori, rivoluzionando il modo in cui le catene di approvvigionamento sono gestite oggi.

#4: Abilitazione di modelli di prezzi complessi che potrebbero essere stati tradizionalmente difficili da implementare

Il modello di prezzi tradizionale, basato sulla premessa che i clienti pagano per quello che ottengono, presenta molti vantaggi competitivi ma in settori e ambienti in cui il risultato è più complesso può essere difficile da implementare.

Ad esempio, adottare un approccio basato sui risultati nell’industria farmaceutica crea sfide intorno all’accordo.

Un farmaco antitumorale sovvenzionato dal governo di un paese potrebbe avere implicazioni di prezzo molto interessanti se il sussidio viene pagato al produttore solo se il farmaco è efficace nel trattamento.

La prova di efficacia è contenuta nella cartella clinica del paziente ed è gestita dal fornitore di assistenza sanitaria, non dal governo o dal produttore del farmaco.

La tecnologia Blockchain fornisce una soluzione ideale per garantire che le transazioni possano essere avviate in base all’adempimento di un obbligo contrattuale, verificato in modo indipendente da terze parti sulla blockchain.

Questa promessa della capacità della blockchain di verificare un risultato esterno rispetto al suo elemento contrattuale per innescare un’azione o una transazione rivoluzionerà il modo in cui i contratti svolgono un ruolo nei moderni processi aziendali.

#5: Rendere i contratti autonomi una realtà

I contratti contengono le regole commerciali: il risultato di una vendita, il pagamento a un fornitore per servizi resi o beni forniti. I contratti contengono anche dati storici: qual è la propensione al rischio di un’azienda o la geografia, quali regole sono importanti e perché e cosa influenza la redditività di un’azienda o la sua conformità alle normative?

Con l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico in grado di dare più senso alla parola scritta, i contratti digitalizzati stanno rinunciando ai loro segreti, consentendo a un contratto di prendere le proprie decisioni in contesti aziendali in evoluzione basati su dati storici e in tempo reale.

Ad esempio, un contratto potrebbe negoziare autonomamente con un fornitore per fornire uno sconto perché i costi di input di una specifica materia prima sono fortemente diminuiti in una regione.

Oppure un contratto di noleggio auto potrebbe migliorare autonomamente l’assicurazione poiché le condizioni di guida cambiano in pericoli a causa di un evento meteorologico.

I contratti autonomi possono diventare realtà solo se supportati dalla blockchain – consentendo decisioni consentendo fonti di dati verificate, attendibili e imparziali per consentire transazioni automatiche.

Questo è forse il santo graal dell’impresa: contratti di auto-negoziazione e di auto-esecuzione di cui tutti possono fidarsi.

La gestione del ciclo di vita del contratto è diventata una parte fondamentale del toolkit aziendale ed è destinata a essere trasformata dalla blockchain.

I contratti rappresentano una chiara opportunità per la tecnologia di contabilità distribuita di fare di più che semplicemente gestire un processo; una visione condivisa da Gartner, secondo cui i contratti intelligenti sono destinati a fungere da “catalizzatori per l’introduzione di nuovi modelli di business”.

Il rapporto di Gartner sulle quattro fasi dello spettro blockchain prevede che siamo attualmente nel mezzo della fase due nello sviluppo della tecnologia – dove soluzioni innovative continueranno ad emergere e trasformeranno i processi esistenti.

L’applicazione della blockchain in CLM è un ottimo esempio di soluzione innovativa e la sua rivoluzione dei contratti come fondamento del commercio è destinata a portare benefici nel mondo reale tra le imprese.