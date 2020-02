Come la blockchain aiuta a bloccare le notizie false, Fake News e Deep Fake

Nel 2018, un video dell’ex presidente Barrack Obama è emerso su YouTube spiegando quanto facilmente la tecnologia potrebbe essere utilizzata per manipolare i video e creare notizie false. Ha ottenuto oltre 7,2 milioni di visualizzazioni.

Nel video, Obama spiega come viviamo in tempi pericolosi in cui i “nemici” possono indurre chiunque a dire qualsiasi cosa in qualsiasi momento. Pochi istanti dopo, viene rivelato che il video è stato simulato.

Che si tratti di articoli di notizie, immagini o video, i contenuti falsi e fuorvianti si sono moltiplicati su Internet negli ultimi cinque anni circa. Una possibile soluzione al problema ora proposto sarebbe standardizzare il modo in cui il contenuto viene consegnato online, con qualcosa al di fuori di tali standard non attendibile.

Come parte di un’evoluzione del Web 3.0, la blockchain viene utilizzata per creare un Web decentralizzato, in cui un libro mastro immutabile registra informazioni sul contenuto e quindi viene indissolubilmente ricollegato a tale contenuto per garantirne l’autenticità.

Gli archivi di dati personali consentirebbero inoltre alle aziende e agli individui di mantenere il controllo sui contenuti che producono o consumano.

Entro il 2023, fino al 30% delle notizie e dei contenuti video in tutto il mondo potrebbe essere autenticato come reale dalla blockchain – in effetti, contrastando la tecnologia Deep Fake, secondo il rapporto Predicts di Gartner 2020 pubblicato a dicembre.

“Blockchain può tracciare la provenienza delle notizie (contenuti di testo o video) in modo che i consumatori dei contenuti sappiano da dove provengono e abbiano la certezza che non sia stato alterato”, ha dichiarato Avivah Litan, vicepresidente della ricerca Gartner in un recente blog .

“Mettere social media e social network su blockchain consentirà agli utenti di controllare non solo le proprie informazioni, [ma anche] gli algoritmi e i filtri che dirigono i loro flussi di informazioni.”

A dicembre, il CEO di Twitter, Jack Dorsey, ha annunciato che Twitter sta “finanziando un piccolo team indipendente composto da un massimo di cinque architetti, ingegneri e designer open source per sviluppare uno standard aperto e decentralizzato per i social media”.

Twitter is funding a small independent team of up to five open source architects, engineers, and designers to develop an open and decentralized standard for social media. The goal is for Twitter to ultimately be a client of this standard. 🧵 — jack 🌍🌏🌎 (@jack) December 11, 2019

Il concetto di Twitter è quello di consentire agli utenti di leggere ciò che vogliono, offrendo filtri che potrebbero essere basati sulla blockchain per autenticare il contenuto se lo desiderano o contenuti non filtrati se lo scegliessero, secondo Litan.

Negli ultimi due anni sono emersi diversi progetti di alto profilo che utilizzano blockchain volti a contrastare le notizie false.

Il progetto di Provenance delle notizie sponsorizzato dal New York Times , Deep Trust Alliance e PO.ET , sono tutti esempi di sforzi per standardizzare il modo in cui notizie, immagini e video vengono inviati al Web, mentre si registra il viaggio che impiega dalla fonte al consumatore.

Po.et sta sviluppando un sistema decentralizzato basato sulla blockchain Bitcoin come record immutabile che timestamps il contenuto e utilizza gli attuali standard di interoperabilità del settore dei media.

Il progetto Provenance di notizie ha lavorato con Garage di IBM per sviluppare una dimostrazione di concetto utilizzando la blockchain di Hyperledger Fabric per archiviare metadati contestuali su foto e video di notizie, incluso chi ha girato filmati, dove è stato girato e quando è stato modificato e pubblicato.

La blockchain registra le origini di una foto : quando, dove e da chi è stata scattata, chi l’ha pubblicata e come è stata utilizzata in una rete di organizzazioni giornalistiche.

La Deep Trust Alliance è stata fondata da Kathryn Harrison, ex direttore della gestione globale dei prodotti per IBM Blockchain, dove ha contribuito allo sviluppo di Hyperledger Fabric e alla costruzione del servizio gestito dell’azienda.

“La maggior parte delle aziende e degli sforzi inizia con video e immagini fasulli profondi, che non sono nemmeno prevalenti su Internet; è una percentuale così piccola di contenuti falsi “, ha detto Litan. “Hanno iniziato con falsi profondi perché sono i più facili.”

A differenza dei contenuti manipolati manualmente, come un articolo di notizie creato o modificato da cattivi attori, le notizie fasulle profonde si riferiscono a un’immagine o un video generato dall’intelligenza artificiale e dalla tecnologia di apprendimento automatico noti come reti generative di contraddittorio (GAN).

Danny O’Brien, direttore della strategia per la Electronic Frontier Foundation, ha affermato che l’uso della tecnologia per risolvere un problema sociale raramente funziona.

“Scommetterei felicemente su 10 bitcoin il 30% delle notizie non autenticate dalla blockchain entro il 2023”, ha detto O’Brien, riferendosi alla previsione di Gartner. “Alcune persone credono che la soluzione al problema con le notizie false sia quella di creare un sistema per garantire le notizie vere.

Che inciampa in un paio di posti. Innanzitutto, solo perché lo metti fuori non significa che sia vero. In secondo luogo, le persone che rispondono e [condividono] notizie false raramente sono motivate a scoprire se è vero. ”

In altre parole, i consumatori non sono in genere interessati a utilizzare il pensiero critico per determinare se le notizie sono reali o meno, purché si adattino a una narrazione che a loro piace.

Il progetto di provenienza delle notizie del New York Times , tuttavia, non è iniziato con articoli. È iniziato sperimentando le immagini, perché è più facile per il software esaminare i pixel e determinare se sono stati modificati o sono rimasti autentici, ha detto Litan.

Al contrario, il metodo migliore per autenticare il testo scritto sarebbe un consenso del settore intorno alle fonti che lo hanno prodotto. In altre parole, usando l’algoritmo di consenso nativo della blockchain per consentire ai produttori di contenuti di concordare quando qualcosa è autentico prima che possa essere pubblicato.

“L’uso migliore per la blockchain è la gestione dei contenuti. Se tutti adottassero un sistema di gestione dei contenuti che [crittograficamente] firmasse le tue storie e ogni modifica apportata a loro, e poi le registrasse e le avesse autenticate usando la blockchain, le probabilità che fossero false sarebbero zero ”, ha detto Litan.

Vi sono, tuttavia, notizie false e dannose create da operatori statali che costruiscono narrazioni per scopi politici. Poco importa se si uniscono a un sistema di autenticazione perché tale sistema non sarà mai universale, ha detto O’Brien.

“Se provi a gettare il tuo peso dietro un sistema che crea un distintivo di autenticità per le notizie” legittime “, o non funzionerà per sbarazzartene o non riuscirai a far iscrivere tutti”, ha detto O’Brien .

Litan è d’accordo, dicendo che non c’è alcuna possibilità che tutti i media concordino un unico sistema di gestione dei contenuti.

Oltre ad essere utilizzato per mettere in lista bianca autentiche fonti di notizie, tuttavia, Litan ha affermato che la blockchain viene esplorata come metodo per:

Autenticazione: altre tecnologie come il test elettronico degli impulsi o l’imaging spettrale per garantire che l’autenticità dell’articolo (ad esempio notizie, cibo, elettronica) venga registrata e tracciata sulla blockchain; Blacklisting o Anomaly Detection: utilizzo di AI e modelli di machine learning per rilevare anomalie comportamentali o di dati per asset / informazioni / attività sia dentro che fuori dalla blockchain che si alimentano nella blockchain; Colmare la verità fisica e virtuale : sensori / reti / gemelli digitali IoT per connettere la “verità” fisica all’evento “verità” virtuale registrato sulla blockchain.

“Una piattaforma di social network decentralizzata potrebbe ancora fornirti notizie sensazionali distorte, ma presumibilmente solo se è quello che scegli di leggere. Con la provenienza blockchain potresti anche essere certo della fonte per quella notizia “, ha detto Litan. “Alla fine, sarà una tua scelta intenzionale leggere notizie false da cattivi attori.”