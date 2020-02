Come combattere il CORONAVIRUS con la TECNOLOGIA BLOCKCHAIN che la Cina utilizza ora

Le organizzazioni cinesi stanno cercando di implementare soluzioni blockchain in una serie di settori come parte di un tentativo concertato di combattere il coronavirus e ridurre il suo effetto economico sul paese.

Secondo ZDNet, che cita notizie in Cina, così come la Shandong University of Finance , un certo numero di innovatori del settore pubblico e privato stanno cercando di utilizzare la blockchain per affrontare la diffusione del coronavirus in istituzioni pubbliche, ospedali, università e finanza settore.

E sembra che i pionieri della tecnologia cinese si stiano rendendo conto che la necessità è davvero la madre dell’invenzione, implementando una serie di soluzioni per l’uso immediato e di emergenza.

Il rapporto afferma che le soluzioni blockchain sono già utilizzate dalle autorità locali per gestire le informazioni sull’identità e le piattaforme di donazioni. L’industria finanziaria, nel frattempo, sta cercando di ridurre al minimo le ricadute economiche del virus emettendo prestiti aziendali basati su blockchain.

A gennaio, sono state rilasciate in totale 29 applicazioni correlate alla blockchain che combattono il coronavirus.

Uno di questi, presumibilmente co-sviluppato dalla Shandong University of Finance e Alibaba Cloud , sta aiutando le agenzie governative a tenere traccia dei pazienti, sospettando nuovi casi e altro.

La piattaforma, che è stata fornita gratuitamente agli ospedali di tutto il paese, consente ai medici di controllare i sintomi dei pazienti e monitorare i dati diagnostici in tempo reale, integrando i dati relativi all’anamnesi dei pazienti.

È probabile che anche le piattaforme blockchain trovino un uso nelle scuole e nelle università che combattono il virus, consentendo ai manager di controllare le informazioni sullo stato di salute degli insegnanti e degli studenti prima di tornare in classe.