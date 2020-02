Come Blockchain può rivoluzionare la credibilità dei casinò online e del betting digitale

L’attuale mercato del gioco d’azzardo online assisterà all’11,5% di CAGR tra il 2019 e il 2025. Incredibilmente, ciò spingerà la dimensione del mercato del gioco d’azzardo online a $ 102,97 miliardi.

È importante notare che i casinò online stanno dando un notevole contributo allo stesso. Con la crescente proliferazione di smartphone e Internet, il dominio del mercato dei casinò online è in aumento.

Per sfruttare al meglio le opportunità di crescita esistenti, i casinò online devono garantire la credibilità delle operazioni.

Per un settore così grande, è piuttosto triste che il numero di sfide che deve affrontare sia enorme. Il più discutibile è il modo in cui i casinò generano le loro entrate. Inoltre, è dimostrato che i casinò generano entrate dalla perdita di giocatori.

Ed è qui che la credibilità del casinò viene ripetutamente informata dai giocatori. Credono che il gioco d’azzardo online sia ingiusto.

Per comprendere i sentimenti del mercato, i casinò online degli Stati Uniti hanno condotto un sondaggio condotto sui giocatori. Ha stabilito alcuni fattori molto importanti che determinano l’eminenza dei casinò online.

Fonte: OnlineUnitedStatesCasinos.com

Secondo il sondaggio, incassi affidabili e rapidi svolgono un ruolo fondamentale nello stabilire la fiducia. I giocatori del casinò online credono fermamente che il casinò con pagamenti rapidi offra un gioco equo e sia più trasparente.

Ostacoli identificati

Ma questo non è l’unico ostacolo nella creazione di un casinò online. Quasi ogni giurisdizione sembra avere una propria serie di regolamenti sui casinò online. E questo impedisce a un casinò digitale di avere una portata globale. In effetti, i giocatori affrontano anche sfide nel fare depositi per gli importi delle scommesse.

Questo perché le loro banche considerano il gioco d’azzardo un’attività illegale. Molte compagnie di carte di credito hanno bloccato le carte dell’utente mentre tentavano di piazzare una scommessa usando una carta di credito.

Nonostante tanti blocchi stradali, i casinò online cresceranno più velocemente che mai. E questo perché tecnologie decentralizzate come blockchain stanno penetrando nella sfera. L’introduzione della tecnologia blockchain può aiutare a creare fiducia tra le case e i giocatori.

Non ci aspettiamo che la blockchain faccia un po ‘di magia e trasformi fortuna in favore del giocatore. Ma con la blockchain, possiamo immaginare l’esistenza di un ecosistema di casinò online senza fiducia.

Cosa può fare la blockchain per i casinò online?

Blockchain promette direttamente di colmare le lacune esistenti nel settore. Alcune delle lacune che richiedono attenzione sono:

Innanzitutto è il fattore di fiducia

I margini di profitto sia per la casa che per i giocatori vengono schiacciati

L’industria deve ancora attirare i millennial

Molti progetti blockchain si stanno moltiplicando per colmare le lacune. Ma sembra che tutti stiano lavorando nei silos. E questo potrebbe portare a più caos. Sia i giocatori che i proprietari dei casinò online avranno difficoltà con la curva di apprendimento.

Progetti innovativi come FunFair stanno affrontando le sfide con un approccio più progressivo. I veterani di iGaming Jeremy Longley e Oliver Hopton hanno realizzato il progetto. È un casinò White Label e la tecnologia blockchain lo supporta.

Tale piattaforma rende facile per gli operatori di casinò l’utilizzo della blockchain. Con FunFair, gli operatori ottengono direttamente una piattaforma ricca di funzionalità:

Gioco senza fiducia

Poiché ogni gioco è dimostrabilmente equo, ripristina la fiducia dei giocatori in un gioco leale. Tutte le mosse sono registrate su un libro mastro distribuito che non può essere manomesso, è garantito un gioco equo da parte delle case.

Minori rischi

I giocatori non sono tenuti a dare agli operatori del casinò la custodia dei propri beni. Ciò riduce i rischi per entrambe le parti. E tutte le vincite e le perdite verranno eseguite in tempo reale sulla blockchain.

Vantaggi del decentramento

Poiché tutte le transazioni sono di natura decentralizzata, non esiste un singolo punto di errore. Pertanto, nel caso in cui un giocatore vinca alla grande, nessuna autorità può bloccare o trattenere i suoi pagamenti.

Pagamenti in tempo reale

L’utilizzo della blockchain semplifica la gestione di un intero ecosistema di casinò in modo trasparente. Con il protocollo FunFair, i pagamenti avverranno in tempo reale.

Lo stesso vale per gli affiliati on-chain e gli sviluppatori di giochi, che ricevono pagamenti in tempo reale. Questo perché l’elaborazione dei pagamenti avviene su contratti intelligenti.

Gli affiliati godono dell’ulteriore vantaggio di essere pagati all’istante per ogni vittoria o perdere i loro libri dei giocatori.

Ottimizzazione del margine di profitto

Con la tecnologia Lite FunFair elimina più processori di pagamento nella catena come le banche o gli scambi forex. Poiché il pagamento arriva direttamente ai giocatori e agli operatori dei casinò, i margini di profitto non devono sottrarre più spese di gestione.

Anonimato e uniformità

Con la blockchain in atto, i giocatori possono scegliere di rimanere anonimi. Pertanto, il decentramento garantisce a tutti l’accesso universale a parità di costi per i giocatori di tutto il mondo. Per gli scommettitori e i giocatori d’azzardo, l’anonimato gioca un ruolo importante.

Accesso globale

Non esiste un modo semplice per i giocatori d’azzardo di spostare grandi somme di denaro nella tradizionale configurazione finanziaria. Man mano che più scambi di criptovalute si associano alla piattaforma FunFair, i giocatori e le case avranno più opzioni per piazzare e incassare le scommesse.

I principali vantaggi per i casinò:

Le piattaforme di gioco attirano gli hacker. L’uso della blockchain garantisce una sicurezza impenetrabile

Transazioni transfrontaliere senza pagare pesanti commissioni di gestione

I giocatori hanno il controllo completo delle proprie risorse per tutto il tempo riducendo la responsabilità degli operatori di casinò.

Riassumendo:

Blockchain promette di colmare un divario critico negli ecosistemi esistenti. Con piattaforme con marchio come FunFair, gli operatori di casinò online possono facilmente utilizzare la tecnologia più avanzata e anche a costi molto bassi.

Poiché la blockchain aiuta a guadagnare più fiducia dei giocatori, la crescita dei casinò online è destinata a spingere.