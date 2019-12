Quando Steam ha annunciato che avrebbe iniziato ad accettare Bitcoin nel 2016 , il mondo dei giochi sapeva che stava per succedere qualcosa di enorme. Lo status dei pesi massimi e del gusto di Steam non solo significava che altre piattaforme di gioco sentivano il bisogno di seguire l'esempio, ma ha inaugurato un'era in cui una specifica sottosezione di giocatori sperava a lungo: pagamenti senza soluzione di continuità, sicuri e anonimi nell'ecosistema di gioco.

Non dovrebbe sorprendere che Steam e la sua società madre, Valve Corporation, siano interessati a Bitcoin e alla blockchain. Dopotutto, sempre più aziende di e-commerce in una vasta gamma di settori ora accettano Bitcoin e altre criptovalute come pagamento. Puoi persino utilizzare Bitcoin per pagare voli su Expedia o un divano su Overstock.com

I giochi online e la criptovaluta sono compagni di letto perfetti, e quest'ultimo ha l'opportunità di trasformare il primo in meglio. Ecco cosa offre il potenziale delle valute virtuali per i mondi di gioco virtuali.

La criptovaluta rende i giochi indipendenti più redditizi

In passato, hai acquistato un videogioco camminando nel Game Stop locale o in un negozio specializzato, se sei stato fortunato. Mentre gli editori seguono ancora il tradizionale modello di vendita al dettaglio (un pagamento una tantum per l'accesso al gioco), i loro profitti continuano a rimanere indietro rispetto al nuovo modello freemium. I giochi tradizionali hanno guadagnato $ 17,8 miliardi nel 2018 . Al contrario, i titoli free-to-play hanno guadagnato $ 87,7 miliardi.

In che modo i giochi gratuiti superano i titoli di successo di $ 80? Usano quelle che sono conosciute come microtransazioni , che raccolgono denaro in piccoli pagamenti frequenti per esperienze di gioco, come i bottini.

La criptovaluta semplifica queste transazioni perché non solo le rende istantanee, ma consente anche pagamenti peer-to-peer piuttosto che fare affidamento su una lunga lista di intermediari. Ha anche il vantaggio di cadere al di fuori delle normative valutarie, il che significa che consente agli sviluppatori di vendere bottini senza incorrere in regolatori che ritengono che la pratica sia una forma di gioco d'azzardo.

Le microtransazioni dovrebbero, in teoria, rendere lo sviluppo del gioco più redditizio, il che è un cambiamento positivo per i produttori di giochi indie, che notoriamente fanno poco o niente attraverso il tradizionale modello di vendita. La linea di fondo: gli sviluppatori di giochi possono guadagnare più denaro e in cambio potremmo ottenere titoli indie di qualità migliore e migliore.

La criptovaluta offre accesso a giocatori globali

Forse una delle sfide più grandi e costose che uno sviluppatore deve affrontare è rilasciare un gioco che fa soldi in tutto il mondo . Nonostante ciò che ti dicono le campagne pubblicitarie, accettare pagamenti globali non è facile come prendere Visa o Mastercard.

La capacità degli sviluppatori di soddisfare i giocatori in Brasile, Cina, India o Sudafrica richiede loro di eseguire un processore di pagamento che accetta sia la carta che la valuta. E questo non tiene nemmeno conto delle persone che non sono salate.

Per ovviare a questo problema, creare un portafoglio di giochi che consenta all'utente di effettuare un grande investimento anziché ricaricare ripetutamente la carta per ogni microtransazione, generando un giro di commissioni di transazione anziché un centinaio di minuscole. Tuttavia, non rimuove la necessità di poter accettare sistemi di pagamento con carta globali.

Blockchain sta cambiando il modo in cui sperimentiamo il concetto di valuta perché rimuove completamente la carta di credito del cliente dall'equazione. L'utente acquista Bitcoin e quindi lo trasferisce attraverso la blockchain: problema ed elaborazione risolti.

Blockchain potrebbe impedire (alcuni) imbrogli

Come in molti altri casi, l'interesse per Bitcoin nel mondo dei giochi deriva in parte dalla crescente accettazione della blockchain come potenziale vantaggio per la sicurezza e dal miglioramento dell'esperienza di gioco degli utenti.

Oltre alla necessità di implementarlo per eseguire portafogli e facilitare i pagamenti di criptovaluta nel gioco, la blockchain potrebbe aiutare gli sviluppatori a gestire meglio gli imbrogli sia nei giochi multiplayer che nei giochi di ruolo.

Come ogni giocatore sa, l'imbroglione dilaga nei giochi online; solo il 12% dei giocatori afferma che la loro esperienza non è mai stata influenzata dal problema.

L'uso della blockchain per facilitare il trading di personaggi e risorse può rendere il gioco più trasparente e prevenire vantaggi ingiusti da parte dei giocatori con accesso a abilità e personaggi compromessi.

Inoltre, Alena Burdock, amministratore delegato di Binary District, ha detto a Forbes che potrebbe persino portare a un trading inter-game sicuro (e legale), che apre un nuovo tipo di esperienza di gioco.

Blockchain limita la frode per le sale da gioco online

Quando i giocatori / giocatori d'azzardo pagano con carte di credito, hanno la possibilità di segnalare le transazioni alla società della loro carta di credito come frode. Ciò si traduce in storni di addebito, che dilagano nel mondo dei giochi.

Gli esperti affermano che gli utenti che ottengono correttamente uno storno di addebito una volta hanno il 50% in più di probabilità di farlo di nuovo entro 90 giorni.

Gli storni di addebito sono anche devastanti per i siti di gioco d'azzardo, in particolare perché, poiché un giocatore perde il proprio denaro, il denaro lascia il proprio conto e l'emittente della carta recupera i fondi dallo sviluppatore. Le transazioni tendono ad essere più grandi di quelle dei videogiochi, ma è ancora una seccatura per tutti i soggetti coinvolti.

Al momento, il meglio che un fornitore può fare è includere una clausola nei suoi termini e condizioni e chiudere il conto fraudolento, ma solo dopo aver perso denaro.

L'uso della blockchain per le transazioni significa che le transazioni sono irreversibili a meno che il commerciante non accetti un rimborso e emetta una nuova transazione. I vantaggi si estendono anche ai clienti; è molto più difficile rubare una chiave che un numero di carta di credito.

È possibile hackerare un portafoglio, ma una maggiore sicurezza significa anche che chi ha bisogno di essere molto più sofisticato rispetto all'acquisto di numeri di carta di credito da dump di dati. Tuttavia, ci sono ancora problemi fiscali e contabili che sia i casinò che i giocatori devono prendere in considerazione prima di tuffarsi direttamente nel gioco con Bitcoin.

Bitcoin potrebbe offrire giochi più grandi e migliori

Poiché Bitcoin continua a oscillare selvaggiamente in entrambe le direzioni, il futuro della criptovaluta potrebbe continuare a essere sottovalutato – e la valuta stessa potrebbe non essere all'altezza di aspettative anche mediocri. Tuttavia, la blockchain offre soluzioni reali ad alcuni dei maggiori problemi per i giochi online, tra cui truffe e frodi.

Inoltre, poiché le ore di gioco online continuano a crescere , i giocatori possono aspettarsi di vedere più esperimenti per conto degli sviluppatori, in particolare i ragazzi piccoli che non hanno spazio per consegnare il 5% di ogni vendita a vari processori di pagamento.

Quello che viene dopo? È difficile a dirsi, ma i ciprioti potrebbero essere il primo passo