Acquisire competenze nella tecnologia blockchain non è stato facile. Le istituzioni di apprendimento affidabili stanno iniziando solo con i loro programmi blockchain.

In Africa, l'acquisizione di abilità blockchain è ancora più impegnativa poiché i college più importanti devono ancora offrire corsi relativi alla blockchain. L'Africa Blockchain Institute (ABI) è pronto a cambiare questo, promuovendo l'adozione, lo sviluppo e l'uso della blockchain nel continente.

L'istituto è stato istituito per impartire competenze nella tecnologia blockchain in un momento in cui il continente si alza per essere considerato un hub blockchain.

Come riportato dalla stampa internazionale , il 2019 è stato piuttosto l'anno per l'Africa per quanto riguarda l'adozione della blockchain. L'ABI vuole garantire che questa adozione aumenti ancora di più nei prossimi anni.

In un'intervista internazionale, Kayode Babarinde, direttore esecutivo dell'istituto, ha dichiarato: “L'Africa Blockchain Institute è stata fondata sul presupposto di promuovere l'adozione , lo sviluppo e l'uso della tecnologia blockchain fornendo un'istruzione blockchain di alta qualità a professionisti, imprenditori, governo regolatori e pubblico “.

La fase pilota è stata condotta in Ghana, un paese considerato tra i leader nell'adozione della blockchain.

L'ABI ha lanciato la classe inaugurale sulla “Certificazione Blockchain Essentials”, in cui i partecipanti sono stati introdotti ai fondamenti della tecnologia blockchain, dotandoli di strumenti e piattaforme per avviarli, quindi fornendo loro opportunità di ridimensionamento.

Questo pilota ha avuto un enorme successo, con un alto numero di studenti interessati. L'istituto ha anche ottenuto il sostegno di diverse entità, tra cui il World Economic Forum attraverso l'iniziativa Global Shapers.

Finora è stato un viaggio interessante, ci dice Babarinde. Nonostante la blockchain sia una tecnologia nascente, l'interesse è in costante aumento. Sia le entità private che quelle pubbliche hanno riconosciuto le enormi opportunità offerte dalla tecnologia e stanno sempre più cercando di integrarla.

Ha dichiarato:

È diventata una discussione quotidiana da parte di aziende, università, industria medica, medicina legale, sicurezza informatica e turismo. Queste e altre industrie stanno già adottando blockchain. Soprattutto, il caso di utilizzo finanziario della blockchain è in aumento negli ultimi tempi, mostrando una grande crescita soprattutto in Africa.

La fase pilota in Ghana ha contribuito a plasmare gli obiettivi e le prospettive di ABI per i suoi programmi. La sua prossima fase è in Ruanda, dove quest'anno aprirà la prima scuola blockchain. Quindi, perché il Ruanda?

Babarinde ha detto: “Poiché il Blockchain Institute è un progetto panafricano, abbiamo pensato bene di istituire la sede qui, perché il Ruanda sta gradualmente diventando il centro tecnologico dell'Africa, dato che molte importanti aziende tecnologiche si stanno ora installando qui.

La leadership del paese è molto lungimirante e sostiene la tecnologia come la blockchain, in linea con l'agenda della trasformazione digitale. Il paese incoraggia l'innovazione, creando così un ambiente favorevole alle imprese per prosperare. La facilità di fare affari è grande e le politiche sono molto favorevoli. ”

Non puoi parlare dell'adozione della blockchain in Africa senza immergerti nelle normative. E mentre la narrazione è che la maggior parte dei paesi africani non ha leggi definitive, Babarinde ha rivelato che gli sforzi sono in corso nella maggior parte dei paesi.

Ha osservato: “In realtà ci sono molti quadri normativi in Africa , solo che sono nella fase iniziale. I governi africani stanno lavorando seriamente verso normative progressiste, con il sostegno delle comunità blockchain.

Ma anche prima dei regolamenti dei governi, le comunità blockchain stanno già facendo bene unendo le forze per frenare alcune delle irregolarità nello spazio. Sono molto positivo sui risultati di queste attività, incluso il nostro lavoro di ricerca e sviluppo sui regolamenti blockchain. ”

Gli sforzi di ABI faranno molto per impartire abilità blockchain a imprenditori, studenti, regolatori e pubblico in generale. L'istituto sta già lavorando a stretto contatto con la Blockchain DLT Rwanda Association per raccomandare l'abilitazione dei regolamenti nel paese dell'Africa orientale.

Commenta l'articolo collegandoti ai nostri social: PAGINA FACEBOOK – FEED TWITTER – CANALE YOUTUBE, oltre a quelli del nostro Direttore Editoriale Michele Ficara Manganelli che trovi su FACEBOOK e su TWITTER. Per ricevere gli sconti speciali su Conferenze e su Prodotti riservati agli iscritti registrati alla Newsletter.