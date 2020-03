Combattere il coronavirus con le donazioni della Blockchain Industry

La comunità Blockchain continua a contribuire a combattere l’epidemia di coronavirus , con Binance Charity che dona nuovi lotti di forniture mediche agli ospedali e ai centri di comando per il controllo delle malattie.

Il 9 marzo, Binance Charity ha annunciato il completamento della seconda fase della sua iniziativa filantropica soprannominata “Binance for Wuhan”, in cui la società ha consegnato 6 nuovi lotti di forniture mediche a 130 ospedali, team medici e centri di comando per il controllo delle malattie.

La spedizione comprendeva tute protettive provenienti da Israele e Emirati Arabi Uniti, macchine per l’ossigeno, guanti e occhiali protettivi.

Stakeholder della Blockchain nella lotta contro il coronavirus

Solo a febbraio, una serie di società legate alla criptovaluta e alla blockchain ha contribuito a combattere il virus.

La startup tecnologica FUZAMEI ha lanciato una piattaforma basata su blockchain progettata per migliorare la trasparenza e l’efficienza della carità e della condivisione dei dati medici.

La società blockchain Krypital ha lanciato uno sforzo di donazione di beneficenza per acquisire forniture mediche per le vittime del coronavirus di Wuhan.

La società high-tech cinese Hyperchain ha annunciato lo sviluppo di una piattaforma blockchain orientata alla trasparenza e alla tracciabilità delle donazioni legate all’epidemia di coronavirus.

Contanti vs criptovalute per combattere il coronavirus

Sempre a febbraio, il governo cinese messo in quarantena chi ha utilizzato banconote nel tentativo di fermare la diffusione del virus. Le autorità hanno chiesto alle banche locali di fornire agli individui nuove banconote, se possibile.

Il clamore attorno all’epidemia di coronavirus ha portato le persone in tutto il mondo a puntare sulle valute digitali.

Pertanto, il termine di ricerca “Bitcoin coronavirus” ha superato “Dimezzamento dei bitcoin” su Google Trends, con il maggior traffico in Europa.

Tuttavia, mentre gli investitori di tutto il mondo stanno lottando per trovare beni rifugio, alcuni esperti del settore non vedono le criptovalute come un’opzione adatta.

Campbell Harvey, professore di business internazionale alla Duke University, ha dichiarato “Quando inizi a parlare di rifugio sicuro, diventa davvero difficile pensare a questi beni rifugio perché non è ovvio.”

Harvey ha suggerito che gran parte del valore attribuito alle criptovalute è essenzialmente speculativo.