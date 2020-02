Citi il colosso bancario entra nella blockchain finanziaria Contour

La banca d’investimento multinazionale Citi ha annunciato oggi il proprio investimento e la propria partecipazione alla nuova rete finanziaria basata su blockchainContour, unendosi a un who who who di altri giganti bancari.

Contour è stato lanciato il mese scorso dopo aver riportato prove di successo in 14 paesi “per digitalizzare e modernizzare il mercato finanziario commerciale da $ 18 trilioni”. La rete, con sede a Singapore, è composta da oltre 50 banche e società, come HSBC, ING, Bangkok Bank, BNP Paribas e R3.

“Vedere una maggiore collaborazione da parte delle principali istituzioni finanziarie dimostra quanto sia importante rivoluzionare la rete di finanza commerciale”, ha dichiarato il CEO di Contour Carl Wegner in una nota. “Avere un importante operatore commerciale globale come Citi si unisce a noi è un’enorme convalida del lavoro che stiamo facendo e ci consente di continuare a creare una maggiore efficienza per il settore”, ha affermato.

Anche Citi Ventures, la divisione di Citigroup che fornisce l’investimento, è entusiasta dell’affare e del potenziale che esso comporta. “Il team Contour ha un background fidato e sta collaborando con un forte consorzio per aiutare a digitalizzare le lettere di credito”, ha affermato l’amministratore delegato di Citi Ventures, Luis Valdich.

La rete Contour si concentra principalmente sulla digitalizzazione del processo di lettere di credito (LoC) tramite blockchain: l’idea è quella di cercare di ridurre le inefficienze delle transazioni cartacee tra i partner commerciali attraverso i confini.

“Il costo opportunità nella finanza commerciale è enorme. Trilioni di dollari in materie prime, prodotti e servizi vengono negoziati quotidianamente, ma il settore è ancora caratterizzato da processi lenti, duplicati e costosi “, ha detto Wegner quando Contour è stato lanciato il mese scorso.

La rete afferma di aver “ridotto i tempi di elaborazione dei LoC di oltre il 90%, da 5-10 giorni a meno di 24 ore” durante le prove.

Contour afferma che la sua rete è costruita sulla blockchain “Corda” di R3, che fa affidamento su grandi aziende come Mastercard, IBM e Accenture.