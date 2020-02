Borsa israeliana entra nella piattaforma Blockchain ufficiale dei prestiti di titoli

Blockchain Technology Partners (BTP) oggi ha dichiarato di collaborare con la Borsa di Tel Aviv ( TASE ) per “garantire la velocità alla produzione” della piattaforma di prestito titoli basata sulla tecnologia di contabilità distribuita ancora in fase di lancio.

Una volta lanciato alla fine di quest’anno, BTP fornirà supporto continuo per la piattaforma TASE Blockchain Securities Lending (BSL), che mira a colmare una lacuna nel mercato dei titoli israeliano, dove attualmente non esiste una piattaforma di prestito centrale.

Per il suo ruolo nel progetto, BTP sta aiutando l’ operatore di scambio fornendo la sua piattaforma di gestione blockchain di punta, soprannominata “Sestante”, che gestisce l’implementazione e la gestione permanente delle reti blockchain.

Poiché la piattaforma sarà costruita su Hyperledger Sawtooth che utilizza la tecnologia crittografica per crittografare i dati delle transazioni, Sextant offre una distribuzione con un clic delle reti pertinenti in esecuzione su cluster Kubernetes standard del settore, che è uno dei suoi principali attributi aziendali.

Lavorando con altri partner tra cui Accenture, Intel e il centro fintech locale The Floor, TASE intende trarre vantaggio dai suoi vantaggi come transazioni peer-to-peer dirette, contratti intelligenti e sicurezza avanzata.

Il progetto, annunciato per la prima volta a settembre 2016, è attualmente implementato in un ambiente di produzione beta dopo un’implementazione riuscita della prova iniziale del concetto.

Inoltre, BTP e TASE hanno lavorato sui test di accettazione negli ultimi mesi con la loro collaborazione che ha portato a modifiche al contributo a monte.

“Con i test di collaudo ora saldamente nel loro specchietto retrovisore, BTP e TASE stanno avanzando con un programma completo di preparazione alla produzione che copre governance, operazioni, sicurezza, supporto e test di accettazione da parte degli utenti in preparazione del lancio della piattaforma BSL in seguito anno “, hanno affermato in una dichiarazione congiunta.

Sportello unico per tutte le operazioni di prestito

Secondo quanto riferito, lo scambio creerà una piattaforma centrale che consente il prestito diretto tra tutti i principali strumenti finanziari, progettato come uno “sportello unico” per tutte le operazioni con prestito di titoli e fornisce l’accesso a volumi di titoli più grandi in termini più brevi.

Accenture lavorerà allo sviluppo di contratti intelligenti sulla piattaforma che utilizza una blockchain per tracciare e classificare le transazioni tra cui partecipazioni, ricevute e insediamenti.

“Quando abbiamo iniziato questo viaggio con Accenture, Intel e The Floor, il nostro obiettivo era sfruttare la potenza della tecnologia blockchain all’avanguardia per trasformare il mercato dei prestiti di titoli in Israele creando un servizio distribuito disponibile per tutti i nostri partecipanti al mercato al fine di aumentare il volume del mercato e renderlo disponibile per più operatori sul mercato “, ha dichiarato Uri Shavit, CFO alla Borsa di Tel Aviv.

“Dopo aver identificato Hyperledger Sawtooth come una delle migliori tecnologie blockchain open source emergenti per l’azienda, siamo stati lieti di essere stati introdotti a TASE da Intel poiché la nostra missione è rendere più facile per le aziende come TASE realizzare la propria visione fornendo loro Sextant , la nostra piattaforma di gestione che comprende sia la nostra distribuzione Sawtooth di livello produttivo sia gli strumenti per distribuire e gestire questa distribuzione su Kubernetes in produzione ”, ha aggiunto Duncan Johnston-Watt, CEO di Blockchain Technology Partners.