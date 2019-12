80 banche giapponesi si uniranno alla rete blockchain di JP Morgan per migliorare le misure antiriciclaggio, IIN ha già 365 banche che hanno formalmente firmato una lettera di intenti per aderire , Blockchain sta rivoluzionando la finanza, il settore immobiliare e altri processi

Blockchain è stato parte integrante nel rimodellare il modo in cui alcune aziende fanno affari. La tecnologia viene esplorata per scopi che vanno oltre l'interlacciamento delle transazioni sulla criptovaluta più popolare al mondo.

JP Morgan, ad esempio, possiede brevetti che le consentono di semplificare alcuni processi di pagamento, catalogando la più grande banca degli Stati Uniti su diverse altre banche che hanno adottato blockchain.

Ora, la rete di pagamenti pilotata da JP Morgan nel 2017 sta aggiungendo oltre 80 banche giapponesi all'elenco delle società interessate ad aderire alla sua rete.

Un direttore esecutivo di JP Morgan, Daizaburo Sanai, ha dichiarato a Bloomberg che oltre 80 banche hanno espresso la volontà di aderire all'IIN o alla rete di informazioni interbancarie della banca.

Si ritiene che le banche giapponesi stiano spingendo per un migliore controllo delle istanze di riciclaggio di denaro dopo che la Task Force di azione finanziaria (GAFI) ha rivelato le carenze del paese. La tecnologia di JP Morgan è ciò che le banche intendono sfruttare.

A novembre, IIN ha già 365 banche che hanno formalmente firmato una lettera di intenti per aderire. La rete che è alimentata da una variante Ethereum, Quorum, rende più veloce la condivisione delle informazioni per la verifica dei pagamenti all'interno delle banche membri.

Per una banca con un CEO che è molto critico nei confronti di Bitcoin , ha sicuramente abbracciato e guidato l'integrazione della blockchain nel settore bancario.

Rivoluzione immobiliare

La finanza non è ancora l'unico settore che sta bloccando la blockchain: il settore immobiliare è un altro. Come blockchain rimuove efficacemente l'intermediario, dove nel caso di Bitcoin sarebbe l'autorità centrale a facilitare il trasferimento di denaro; nel settore immobiliare, c'è così tanto che la blockchain può gettarsi per consentire alle parti coinvolte di effettuare transazioni direttamente.

La proprietà e i trasferimenti di titoli di proprietà sono solo alcuni dei temi affrontati dalla tecnologia. I registri o i documenti fisici possono essere distrutti nel tempo – intenzionalmente o meno – e fare affidamento sui modi tradizionali di registrare la terra è soggetto a numerosi rischi come frodi ed errori.

Tuttavia, le informazioni archiviate su un canale più sicuro in cui tutti possono verificare le transazioni rendono il trasferimento di proprietà più gestibile e privo di rischi offline.

Rivoluzione degli investimenti

Costruire un portafoglio di investimenti immobiliari interamente costituito da token è un altro derivato blockchain.

Invece di possedere azioni fisiche, i token di sicurezza che funzionano su reti blockchain possono rappresentare un reclamo legale per proprietà immobiliari come obbligazioni tokenizzate in cui i titolari di token possono auto-custodia dei titoli, dando loro un maggiore controllo sui loro investimenti.

Blockchain per combattere la contraffazione

Blockchain è stato anche presente nel gioco delle sneaker con New Balance che ha stretto un accordo con Cardano per utilizzare la tecnologia per combattere i falsi dei suoi prodotti.

Ciò che Cardano ha è una “blockchain di terza generazione”, che si dice sia un miglioramento della scalabilità, interoperabilità e sostenibilità dei suoi predecessori.