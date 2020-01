Bitcoin non è esattamente in voga nel 2020, ma la sua tecnologia di base (blockchain) è apparentemente ancora interessante.

Almeno, questo è secondo il servizio per l’impiego LinkedIn, che ha elencato la “blockchain” come la “capacità difficile” più ricercata della tecnologia quest’anno.

Un blog di LinkedIn pubblicato la scorsa settimana rileva che la “blockchain” è l’abilità più richiesta negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Australia, Francia e Germania , più popolare del cloud computing, dell’intelligenza artificiale e del design UX.

“Blockchain è emerso dal mondo un tempo oscuro della criptovaluta per diventare una soluzione aziendale in cerca di problemi”, ha affermato LinkedIn. “Ciò significa che non devi essere nei servizi finanziari per cercare nuovi assunti con esperienza e competenza nel mettere in pratica la blockchain.”

La società di proprietà di Microsoft ha quindi invitato i recruiter a iniziare a familiarizzare con il funzionamento della “blockchain” e quali sono i vantaggi percepiti.

“[…] Le aziende sembrano dire che il potenziale [della blockchain] vale la scommessa”, ha continuato LinkedIn. “Blockchain è diventata una linea di business per chi è chi del mondo aziendale: IBM, Oracle, JPMorgan Chase, Microsoft (società madre di LinkedIn), Amazon e American Express, solo per citarne alcuni.”

LinkedIn afferma che gli sviluppatori dovrebbero imparare Solidity per lavorare nella blockchain

LinkedIn spiega che ci sono due diversi tipi di abilità.

Le abilità forti sono quelle che riguardano l’attitudine di un dipendente per l’esecuzione di compiti specifici, principalmente abilità tecniche e conoscenze specializzate. Per gli sviluppatori di software, la competenza nel linguaggio di programmazione C ++ sarebbe un’abilità “difficile”.

Le competenze trasversali si riferiscono al modo in cui tali dipendenti svolgono tali compiti. Come uno si comporta, come pensa e le sue capacità cognitive sono tutti esempi di soft skills.

Competenze trasversali

Mentre le competenze trasversali sono difficili da misurare e forse più difficili da imparare, LinkedIn ha offerto alcuni consigli a coloro che cercano di entrare nella blockchain quest’anno: impara il linguaggio di programmazione utilizzato per scrivere contratti intelligenti Ethereum, Solidity.

Nel novembre dello scorso anno, Hard Fork ha riferito che il sito di offerte di lavoro di Indeed aveva notato una riduzione dell’interesse dei candidati per i ruoli relativi alla blockchain, ma che la domanda dei datori di lavoro nel settore era salita alle stelle.

Quindi, mentre potrebbe essere relativamente difficile fare soldi investendo o commerciando criptovaluta quest’anno, lavorare con la sua tecnologia di base sembra ancora molto redditizio – per ora.