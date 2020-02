Blockchain è la rivoluzione che non è ancora avvenuta?

Immagina di essere fuori a fare shopping e di arrivare alla cassa ma la tua carta non funziona. Si scopre che la tua banca ha avuto un crollo del computer e nessuno dei suoi clienti, incluso te, può pagare nulla.

E se la cassa avesse accesso a un registro, o libro mastro, del saldo delle carte di credito e debito che veniva aggiornato ogni volta che acquistavi qualcosa?

Anche con i sistemi bancari inattivi la tua carta funzionerebbe comunque al supermercato, perché la cassa stessa riconoscerebbe il tuo saldo.

Questa è solo una possibilità offerta da un libro mastro distribuito, noto anche come blockchain. La tecnologia esiste da più di un decennio ed è stata fortemente pubblicizzata.

Sembra abbastanza utile, ma in pratica è poco utilizzato. Allora, cos’è successo?

Blockchain ha faticato a trovare uno scopo, oltre a potenziare le criptovalute come Bitcoin.

In quello scenario, la blockchain funge da record universale di ogni transazione Bitcoin mai effettuata. La blockchain è un libro mastro, o registro, di quelle transazioni e gli utenti della rete collaborano per verificare nuove transazioni quando si verificano. Sono ricompensati finanziariamente per questo sforzo – un’impresa conosciuta come “mining Bitcoin”.

Ma l’idea di base, di un libro mastro di informazioni distribuite a molti utenti diversi invece che mantenute centralmente, ha suscitato molto interesse.

I sostenitori hanno a lungo sostenuto che potrebbe essere un’alternativa migliore ai database tradizionali.

Ma quanto sarebbero davvero innovative le alternative in stile blockchain?

L’esempio del negozio è stato suggerito da Dave Birch, autore e consulente di servizi finanziari digitali, che in passato ha criticato alcuni schemi di blockchain proposti.

“Sono pronto ad acquistarlo”, dice, dell’idea di lavorazione. “Penso che ci sia del valore.”

Ci sono altre idee là fuori. Il Prof. Gilbert Fridgen, esperto di servizi finanziari presso l’Università di Lussemburgo, suggerisce un sistema di contabilità distribuita che tiene traccia dei certificati e dei titoli rilasciati dalle università.

Nessuna organizzazione ne sarebbe responsabile. Piuttosto, le copie del libro mastro sarebbero detenute da più parti e gli individui sarebbero in grado di verificare che i registri delle proprie qualifiche fossero accurati.

Sarebbe sicuramente utile. Nel 2018, un’indagine della BBC ha mostrato che c’erano migliaia di titoli falsi in circolazione, quindi un sistema decentralizzato che tiene traccia delle qualifiche potrebbe fare appello ai datori di lavoro.

Detto questo, il Prof Fridgen osserva che nulla su una blockchain stessa può fermare alcune persone corrotte che cercano di aggiungere informazioni fraudolente ad essa. Sono necessari ulteriori controlli.

Se questi problemi di fiducia possono essere risolti, le blockchain potrebbero avere benefici reali.

Di recente sono emerse notizie di membri della generazione di migranti Windrush del Commonwealth a cui è stato messo in dubbio il loro status giuridico perché non si registrava la loro licenza di soggiorno negli anni ’70.

In futuro, tali errori potrebbero essere evitati mantenendo informazioni come queste su un registro distribuito invece di affidarsi al governo per occuparsene.

Alcune grandi aziende hanno incorporato la tecnologia nelle loro operazioni.

Prendi la grande compagnia di spedizioni Maersk che utilizza la tecnologia blockchain in TradeLens, un nuovo sistema per tracciare la documentazione doganale sulle merci che vengono spedite a livello internazionale.

L’idea è che qualsiasi stakeholder nel processo, da un porto a un’autorità doganale, può cercare rapidamente i dettagli relativi a una spedizione.

Maersk afferma che ogni settimana vengono registrati nel sistema 10 milioni di eventi di spedizione.

A differenza di Bitcoin, TradeLens utilizza una blockchain autorizzata, si tratta di un libro mastro non pubblico a cui è controllato l’accesso.

Ma un sistema simile potrebbe essere realizzato con altre tecnologie come database di contabilità basata su cloud che crittografano i dati e controllano chi può accedere a quali informazioni.

Un altro progetto interessante è il sistema immobiliare sperimentato dal catasto svedese, Lantmäteriet. Una blockchain è stata progettata per tenere traccia dei documenti durante la vendita di una proprietà. L’acquirente e il venditore, i broker e le banche coinvolti potrebbero prendere parte e tenere traccia della vendita in modo digitale.

Mentre il processo ha dimostrato che un tale schema era possibile, sarebbe necessario un cambiamento nella legislazione prima che il sistema potesse essere ingrandito in futuro, spiega Mats Snäll, capo responsabile dell’innovazione del registro fondiario svedese.

“Non è mai stato integrato nel sistema di produzione del catasto”, dice alla BBC.

In Thailandia, la società di criptovaluta Zcoin ha sviluppato un sistema basato su blockchain in modo che i membri del Partito democratico thailandese possano esprimere voti digitali per il loro nuovo leader alla fine del 2018. Invece di doversi fidare di un’autorità centrale per contare i voti, sono stati invece raccolti su la blockchain di Zcoin.

I voti sono stati emessi nei seggi elettorali o tramite un’app mobile, in cui gli elettori dovevano presentare una foto di se stessi durante il voto.

Questi voti digitali sono stati verificati anche dal comitato elettorale, ha riferito un portavoce di Zcoin alla BBC. Zcoin afferma che sta pianificando di annunciare un programma più ampio, che coinvolge “milioni” di elettori, nel prossimo futuro.

Queste sono iniziative che stimolano la riflessione, anche se rimane un dibattito sul fatto che la blockchain sia assolutamente necessaria per ognuna di esse.

Alcuni sostengono che alla fine i sistemi in stile blockchain si dimostreranno l’opzione più efficiente per organizzare i dati su larga scala. L’imprenditrice Helen Disney è una di queste.

“In molti casi, una volta superato l’ostacolo iniziale, è necessario un risparmio sui costi – ovviamente portare con sé un nuovo sistema è costoso”, afferma.

Mentre il bluster blockchain continuerà sicuramente, anche gli scettici come Mr Birch pensano che ci siano alcune applicazioni mirate che potrebbero rivelarsi utili. Finora, la blockchain potrebbe non aver cambiato il mondo, ma ha fatto pensare molte persone.