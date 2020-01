Blockchain diventa parte della vita quotidiana in Kenya

Grassroots Economics, una fondazione senza scopo di lucro keniota che abilita le comunità emarginate a contribuire a gestire il proprio futuro economico, ha lanciato Bangla-Pesa, una valuta virtuale premiata per lo scambio di beni e servizi.

Nato in un insediamento informale a Mombasa, noto come “Bangladesh”, il Bangla-Pesa ha permesso a un piccolo gruppo di operatori di lavorare con una nuova valuta.

Ora, non a caso, il Kenya, considerato la culla del pagamento mobile, è in prima linea nello sviluppo della blockchain. Questa tecnica viene utilizzata per scambiare beni, garantire la tracciabilità del prodotto o persino acquisire titoli di stato.

Bitcoin, crittografia, peer-to-peer e ora blockchain …

Blockchain è un modo per archiviare e scambiare informazioni attraverso diverse centinaia di computer che formano una rete. Così disperse, le informazioni sono protette. Richiede una password, detenuta solo dagli interessati, per essere assemblata, resa comprensibile e utilizzata.

La tecnica è apparsa con le prime criptovalute nel 2009. Oggi ha applicazioni finanziarie, ambientali, sociali e gestionali. L’Africa non è in ritardo sull’argomento, e in Kenya imprenditori e governo sono già fuori dai blocchi di partenza.

David Irungu, responsabile dello sviluppo aziendale presso il Securities Exchange di Nairobi, ha dichiarato senza mezzi termini: “È tempo di implementare la blockchain”.

È anche coautore di un white paper sull’uso della blockchain e membro del team di implementazione per M-Akiba, la prima piattaforma di vendita di obbligazioni mobili al mondo, che trasporta emissioni di titoli di stato del Kenya per progetti di sviluppo.

Iniziative attentamente monitorate dal governo

La piattaforma blockchain consente alle persone di creare un account in dieci minuti anziché i soliti tre-21 giorni per questo tipo di debito e l’emittente può ricevere i fondi giornalmente anziché mensilmente.

Il suo passaggio a un sistema blockchain dovrebbe consentire maggiore trasparenza e fiducia, ma anche aprire la piattaforma agli investimenti internazionali.

A seguito del progetto, il Kenya è stato invitato a numerosi forum e tavole rotonde internazionali, come quello di Parigi a luglio 2018 organizzato dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP). Insieme al Sudafrica e alla Nigeria, il paese è un leader africano nel settore.

Dal 2018, diversi incubatori hanno testato idee in un ambiente protetto per anticipare gli svantaggi della tecnologia al fine di poterne regolare l’uso.

Una di queste piattaforme si rivolge solo a strumenti finanziari, sotto l’egida della Capital Markets Authority (CMA), e l’altra, la Huduma Whitebox, è aperta a tutti i tipi di progetti.

L’iniziativa è supportata dal think tank sulla blockchain e l’intelligenza artificiale, commissionato dal governo nel marzo 2018. Sebbene non vi siano ancora leggi che regolano la blockchain, il governo sta monitorando attentamente l’argomento.

“Dobbiamo vedere come viene utilizzato, per identificare i problemi reali”, ha spiegato Irungu.

Portafogli virtuali e tracciabilità

La tecnologia Blockchain, tuttavia, non stava aspettando i regolatori del governo. Gli imprenditori Caroline Dama e Will Ruddick, fondatori di Grassroots Economics, hanno fatto il grande passo nel 2012 quando hanno lanciato il loro primo programma di valuta comunitaria, il Bangla-Pesa.

Disponibile tramite un’applicazione mobile, il sistema consente ai residenti lontani dal sistema bancario e senza accesso ai contanti di scambiare beni e servizi tramite portafogli virtuali.

L’equivalente di Ksh87.200 (800 euro) circola sotto forma di buoni nei 200 negozi che fanno parte della rete, e l’esperienza è stata replicata in altre cinque comunità del paese.

Techno Brain, una società di soluzioni tecnologiche, di consulenza e di outsourcing, ha assunto la blockchain per garantire la tracciabilità dei prodotti realizzati in Kenya.

Questo grazie a Number Series, uno strumento di identificazione che registra in un database i codici assegnati a ciascun prodotto creato.

Wellington Ayugi, direttore delle vendite Blockchain, ha dichiarato: “L’obiettivo è digitalizzare il settore industriale keniota. Eliminerà i codici batch impossibili da verificare per i consumatori e ridurrà il rischio di contraffazione. “

Attualmente, il “più grande produttore di abbigliamento” del Kenya è l’unico cliente del programma.

Un’altra start-up che entra nel campo è TheBhub, nata dall’incontro di due appassionati di innovazione, Granville Wafula e Shariff Abdulwalli, che volevano utilizzare “blockchain e intelligenza artificiale per risolvere i problemi del nostro paese”.

La società, fondata a gennaio 2018, forma gli sviluppatori kenioti per creare soluzioni basate su sistemi blockchain.

Uno dei loro progetti, Makao, che mira a far combaciare la domanda immobiliare con i progetti di costruzione, è attualmente allo studio in un incubatore governativo.

La sua idea è quella di consentire agli acquirenti di mettersi in contatto con i partner immobiliari attraverso una piattaforma basata su blockchain e di esprimere la propria opinione sulla progettazione degli immobili.

Nella seconda fase, la tecnologia consentirà il monitoraggio dei pagamenti e l’accesso al crowdfunding per i progetti. L’obiettivo è ridurre il numero di persone che vivono nei bassifondi (23% degli abitanti delle città nel 2018).