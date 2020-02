L’adozione della Blockchain a livello governativo amplificherà lo sviluppo della tecnologia

Il boom della trasformazione digitale dell’ultimo decennio ha portato a nuovi strumenti e tecnologie che semplificano le operazioni aziendali e la blockchain ha avuto un impatto particolarmente grande. Con il 53 percento dei dirigenti che afferma che la tecnologia è fondamentale per il successo delle loro organizzazioni, è chiaro che la blockchain continuerà a guadagnare slancio nel settore aziendale nel 2020 e oltre.

E a quanto pare non si fermerà qui. Il governo federale ha anche riconosciuto l’impatto che la blockchain può avere sulle sue reti e dovrebbe aumentare la sua spesa blockchain a $ 123,5 milioni entro il 2022, con un aumento di oltre il 1.000% rispetto ai $ 10,7 milioni spesi nel 2017.

Tuttavia, al fine di per realizzare una diffusa integrazione attraverso reti pubbliche e private, i governi statali devono anche sviluppare iniziative blockchain. Creando registri trasparenti e semplificati, questo impegno a livello locale contribuirà a trasformare le interazioni del settore pubblico-privato, rendendo più semplice per le aziende operare nello stato che chiamano casa.

Vantaggi degli investimenti del settore pubblico

La capacità di Blockchain di fornire record immutabili consentirà ai governi di sviluppare record di transazioni permanenti e non modificabili. Questo crea processi più efficienti – risolvendo un problema con cui il governo ha lottato per decenni. Inoltre, migliorerà la sicurezza dei registri, aumentando la protezione dalle frodi in tutti gli stati.

Forse soprattutto, questa tecnologia aumenterà la trasparenza tra i governi locali e i cittadini che servono, con conseguente aumento della collaborazione e della fiducia nel settore pubblico-privato.

Alcuni stati hanno già capito come la blockchain influenzerà positivamente le operazioni e hanno trascorso gli ultimi anni investendo nella tecnologia in diverse aree. In particolare, sia il Delaware che l’Illinois stanno utilizzando la blockchain per far avanzare la trasformazione digitale nello stato.

Nel luglio 2019, il Rhode Island ha approvato una legge che regola la valuta virtuale, fornendo chiarimenti alle complesse normative che attualmente circondano il ruolo della blockchain nella trasmissione di denaro. Inoltre, è il primo stato a cercare tecnologie blockchain tra agenzie governative, con l’obiettivo di aumentare l’efficienza del governo e creare un ambiente in cui le aziende possano condurre più facilmente affari nello stato.

L’impegno per l’integrazione blockchain da parte di questi tre stati sottolinea come i governi locali possano trasformare gli obiettivi tecnologici in iniziative a beneficio del settore pubblico, del settore privato e dei residenti locali.

Effetto della Blockchain sulle operazioni aziendali

L’identità digitale di Blockchain semplificherà le interazioni tra governo e società. In passato, quando si lavorava con agenzie statali, le aziende dovevano contattare ciascun dipartimento individualmente.

Tuttavia, l’identità basata su blockchain può dare a tutti i membri della società l’accesso diretto a tutte le agenzie attraverso un unico ingresso, eliminando il spesso ingombrante avanti e indietro che può essere associato alle operazioni del governo e incentivare una maggiore collaborazione tra settore pubblico e privato.

Al di fuori dell’adozione del governo, alcune industrie hanno già capitalizzato i vantaggi della blockchain. I settori della tecnologia finanziaria (fintech) e della cybersecurity che lavorano con la blockchain sono i primi esempi del potenziale della tecnologia.

Per le aziende fintech, la blockchain semplifica i trasferimenti di denaro, risorse e informazioni, consentendo pagamenti più efficienti e il registro trasparente delle interazioni spera di mantenere il settore onesto ed equo.

Con il 77 percento del settore dei servizi finanziari che sta pianificando di adottare la blockchain entro il 2020, l’industria è pronta a raccogliere i frutti di questa integrazione precoce nel prossimo decennio.

Quando si pensa alla sicurezza fornita dalla blockchain, le aziende di sicurezza informatica hanno anche iniziato a utilizzare la tecnologia per proteggere i dati da attori malintenzionati.

Mentre le industrie fintech e cybersecurity continuano a crescere, le aziende cercheranno di costruire sedi negli Stati che si basano anche sulla tecnologia blockchain e ne comprenderanno l’importanza nel supportare l’innovazione e la crescita del business.

Lo stato del Rhode Island può essere visto come un modello per il suo cambio di legge per facilitare l’adozione della blockchain e il suo sviluppo di una sandbox normativa nell’area dei servizi finanziari.

Ciò consente alle nuove aziende di entrare e richiedere una regolamentazione blockchain modificata identificando al contempo eventuali problemi di protezione dei consumatori. Insieme, queste iniziative hanno creato un ambiente moderno che continua ad attrarre aziende nuove e innovative.

Il futuro della Blockchain

Per sfruttare il pieno potenziale della blockchain e creare un futuro più efficiente e trasparente, i governi locali devono adottare le misure necessarie per integrare le tecnologie blockchain.

Sebbene questa impresa possa sembrare inizialmente scoraggiante, l’integrazione può essere realizzata in vari modi: dal controllo o dall’alterazione delle leggi e dei regolamenti attuali che ostacolano l’adozione fino alla presentazione di RFP dai partner aziendali.

Questa adozione aiuterà le aziende che operano all’interno dello stato e attirerà aziende innovative che vogliono fare affari in aree in cui si sentiranno supportate.

Questo panorama incentrato sulla blockchain creerà anche un ambiente aziendale che è amichevole per l’industria blockchain e gli incubatori positivi blockchain, aiutando l’adozione ulteriore in tutti i settori.

Con gli stati che stanno già vedendo i benefici diffusi di un impegno per la blockchain, continuerà a influenzare positivamente la crescita del business.

Se altri Stati seguiranno l’esempio e le prove suggeriranno che lo faranno, gli Stati Uniti saranno un passo avanti verso la creazione di un centro operativo centralizzato per governo, imprese e cittadini.