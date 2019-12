Tra una delle tecnologie digitali più discusse, la febbre blockchain attanaglia il mondo come mai prima d'ora. La tecnologia del libro mastro aperto sta investendo i settori di attività in tutto il settore, grazie alla sua immutabilità e al solido aspetto di sicurezza.

La caratteristica decentralizzata di base della blockchain sta trovando favore tra una miriade di parti interessate di ogni ceto sociale. A differenza della criptovaluta, che attira ancora una certa opposizione da parte del governo e delle agenzie federali, l'utilità della blockchain è accettata da tutti.

Adozione e usi della blockchain

Non solo per scopi commerciali, ma la tecnologia blockchain è anche ampiamente utilizzata in molti schemi governativi e di welfare pubblico. I progetti relativi all'amministrazione, alla fornitura di servizi medici migliori, al monitoraggio dei casi giudiziari e al miglioramento dell'efficienza operativa complessiva del sistema utilizzano sempre più la tecnologia blockchain.

Questo spiega l'adozione diffusa della blockchain diffusa equamente tra i partecipanti pubblici e privati a livello globale.

Scenario nazionale

Alcuni paesi hanno preso il comando dell'adozione della tecnologia blockchain. Tra queste nazioni spiccano la Svizzera, il Giappone, l'Estonia e Malta. Alcuni altri paesi, come Svezia, Francia e Germania, hanno preso il passo solo nel 2019 quando si tratta di adozione blockchain.

In effetti, l'intera Europa ha visto un atteggiamento aperto e onnicomprensivo nei confronti della tecnologia blockchain nel 2019, con sempre più governi che realizzano il potenziale rivoluzionario di questa tecnologia distribuita aperta.

Alcuni dei superpoteri economici come Stati Uniti, Cina, Regno Unito, India, ecc., Hanno intensificato i loro sforzi mentre questi paesi cercano di integrare la blockchain in molte delle loro operazioni. In particolare, il principale cambiamento a cui abbiamo assistito nel 2019 sono i regolamenti adottati da molti paesi per quanto riguarda l'uso della blockchain per diversi progetti e procedure operative.

Vale la pena menzionare qui gli sforzi normativi della Commissione europea, che fornisce un'idea chiara e trasparente sulle applicazioni della blockchain in diversi scenari.

Non è che tutti i regolamenti siano positivi per l'adozione della blockchain, ma almeno questi regolamenti forniscono un quadro chiaro sull'uso e l'applicazione della tecnologia del libro mastro aperto.

È anche importante notare che diversi enti regolatori hanno un punto di vista diverso su blockchain e token (considera l'approccio contrastante adottato dalla SEC degli Stati Uniti e dalla FCA britannica sui token), il che significa che ci sono differenze nelle operazioni quando si tratta delle diverse applicazioni della blockchain tecnologia.

Applicazioni commerciali

Nello spazio commerciale, abbiamo assistito enormemente alla crescita della blockchain. I vari progetti relativi alla blockchain sono usciti dal loro regime sperimentale e hanno iniziato a produrre profitti reali per le organizzazioni.

L'uso di Ethereum ha accelerato e il suo vantaggio nel realizzare il movimento finanziario decentralizzato è salutato da tutte le parti interessate coinvolte nel processo. Insieme alla tecnologia, anche le piattaforme che offrono contratti intelligenti stanno maturando nel loro approccio e nelle innovazioni dei prodotti. Sylo, ad esempio, ha ottenuto enormi guadagni e oggi è considerata la popolare dApp con un tasso di crescita invidiabile.

Uno dei noti conglomerati indiani, Mahindra ha iniziato l'uso della blockchain nella sua attività di esportazione agricola. La nota casa automobilistica Audi sta facendo progressi con l'integrazione della blockchain nelle sue operazioni finanziarie e della catena di fornitura.

Blockchain ha ulteriormente ampliato il suo dominio operativo nel settore finanziario, con quasi tutte le principali banche e organizzazioni commerciali che utilizzano il libro mastro aperto in una o l'altra forma.

Industria dei giochi e Blockchain

Soprattutto nel settore dei giochi, l'applicazione della blockchain merita un'attenzione speciale. Gods Unchained, un gioco di Immutable basato sulla tecnologia blockchain, ha raccolto $ 15 milioni scambiando la sua carta per più di 146 ETH all'inizio di quest'anno.

Abbiamo anche assistito al rilascio del kit di sviluppo software (SDK) di Enjin per il motore di gioco leader nel mondo, Unity. Ciò indica chiaramente che ci stiamo dirigendo verso l'era della realizzazione del pieno potenziale di blockchain nel settore dei giochi.

Tecnologia Giganti e Blockchain

I giganti della tecnologia come Facebook, WhatsApp, Microsoft, Google, IBM, ecc., Si sono basati sulla loro competenza blockchain e sviluppando nuove applicazioni per integrare ulteriormente il libro mastro aperto nel loro sistema.

In effetti, abbiamo anche testimoniato gli sforzi volti a utilizzare la tecnologia blockchain per eliminare i detriti spaziali grazie all'allarme sollevato sul deterioramento delle condizioni dello spazio da parte di molte agenzie e attivisti ambientali.

Conclusioni

In sintesi, la tecnologia blockchain ha allargato le sue ali sopra e oltre le sue tradizionali aree di applicazione quest'anno. Il 2019 ha dato slancio all'adozione della blockchain e la tecnologia continua a ricevere il massimo dalla maggior parte delle organizzazioni governative e commerciali.

Si prevede che il prossimo anno mostrerà i risultati sulla stessa linea, con gli esperti che prevedono il tasso più elevato di adozione della blockchain nel 2020.