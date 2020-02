1 miliardo di persone lavoreranno nell’economia Blockchain nei prossimi 10 anni

Brian Armstrong, co-fondatore e amministratore delegato dello scambio di criptovalute Coinbase, afferma che il numero di persone che si impegnano con l’economia della blockchain aumenterà esponenzialmente nei prossimi anni.

Il miliardario di 37 anni dice a Forbes che l’umanità è destinata a un sistema finanziario “più globale, più equo, più libero e più efficiente” e che i 50 milioni di persone che attualmente si occupano di risorse basate su blockchain saliranno a 1 miliardo rispetto al prossimo decennio.

La tecnologia bitcoin e blockchain è ancora perseguitata da limiti di scala e affronta dure critiche da parte del miliardario Warren Buffett e dell’economista Nouriel Roubini, e Armstrong ammette che c’è molto spazio per migliorare lo spazio delle criptovalute.

Dice che ci sono potenziali soluzioni che possono affrontare le carenze di Bitcoin come mezzo di scambio per l’economia globale. Questi includono l’utilizzo della moneta del re principalmente come riserva di valore mentre si creano nuove valute digitali per transazioni veloci.

Coinbase è ora una delle più grandi piattaforme Bitcoin del mondo, con oltre 21 miliardi di dollari di asset in custodia.

Si prevede che le sue entrate raggiungeranno gli 800 milioni di dollari quest’anno con l’introduzione di più prodotti, tra cui la prima carta di debito crittografica approvata dalla rete Visa del mondo, e aggiunge il supporto per un numero crescente di asset crittografici, inclusa la recente aggiunta del token basato su Ethereum Kyber Network (KNC) su Coinbase Pro.