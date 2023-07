Bitget porta la potenza dell’intelligenza artificiale alle strategie di trading 

Bitget, la principale piattaforma di cripto-derivati e di copy trading, ha lanciato una funzione AI per le sue strategie di Grid Trading. La nuova funzione mira a rendere questo sofisticato metodo d’investimento più accessibile ai nuovi trader di criptovalute che non hanno una profonda esperienza di trading.

Il Grid Trading è una strategia quantitativa che utilizza algoritmi di trading per automatizzare le transazioni per gli utenti. Si tratta di algoritmi di trading che piazzano ordini di acquisto e vendita all’interno di un intervallo di prezzo predefinito a intervalli di tempo specifici e seguono una strategia “buy low, sell high” per eseguire le operazioni. Nei mercati volatili delle criptovalute, i bot di grid trading aiutano a eliminare il processo decisionale emotivo e a eseguire in modo efficiente una strategia pre-pianificata, risparmiando tempo e migliorando l’efficacia.

La strategia di grid trading prevede l’analisi dei dati storici per identificare le tendenze del mercato e ottimizzare i parametri di trading per cicli di mercato specifici. Studiando i movimenti dei prezzi e la volatilità in varie condizioni, i trader possono determinare l’intervallo di prezzo e gli intervalli tra acquisti e vendite. Questa strategia si basa su schemi che emergono da ampie serie di dati, fornendo indicazioni sulla performance degli asset in diverse fasi. Mentre il grid trading era tradizionalmente accessibile ai trader esperti, l’AI Grid Trading di Bitget consente ai principianti di sfruttare questa strategia senza richiedere una vasta esperienza nel settore.

La funzione AI di Bitget offre vantaggi sia ai trader principianti che a quelli esperti. Gli utenti possono scegliere tra una serie di bot AI, tra cui “conservativi”, “sicuri” e “aggressivi”, che rispondono a diverse esigenze di rischio. Gli algoritmi conservativi sono progettati per i principianti avversi al rischio, mentre gli algoritmi sicuri si rivolgono a investitori equilibrati e privi di rischio. Gli algoritmi aggressivi mirano a massimizzare i rendimenti per i trader esperti e frequenti. Questa selezione diversificata di bot AI fornisce agli utenti opzioni su misura per soddisfare le loro preferenze e obiettivi di trading individuali.

“La nuova funzione è in linea con l’obiettivo di Bitget di fornire agli utenti strumenti per fare trading in modo più intelligente. I prodotti di intelligenza artificiale possono rendere più accessibili le strategie più sofisticate, dando vita a sistemi più affidabili e a profitti ottimizzati”, ha dichiarato Gracy Chen, managing director di Bitget.

Il settore finanziario ha da tempo abbracciato l’IA e l’aumento dei prodotti basati sull’IA consentirà senza dubbio di rendere più accessibili strategie complesse. In qualità di exchange di criptovalute leader, Bitget introdurrà l’IA in modo sicuro per aiutare i trader a generare strategie più solide e a massimizzare i loro rendimenti”.

La funzione Grid Trading AI segue il lancio della Martingale AI di Bitget a giugno. La soluzione rende una strategia complicata più intuitiva, accessibile e facile da usare. La strategia Martingale consiste nell’aumentare progressivamente la dimensione dell’investimento dopo ogni perdita per recuperare le perdite e generare profitti.

Informazioni su Bitget

Fondato nel 2018, Bitget è il principale exchange di criptovalute al mondo con servizi di trading di futures e copy trading come caratteristiche principali. Servendo oltre 8 milioni di utenti in più di 100 Paesi e regioni, la borsa si impegna ad aiutare gli utenti a fare trading in modo più intelligente, fornendo una soluzione di trading sicura e unica. Inoltre, ispira le persone ad abbracciare le criptovalute attraverso collaborazioni con partner credibili, tra cui il leggendario calciatore argentino Lionel Messi, l’organizzatore ufficiale di eventi eSports PGL e Dota 2 Bali Major. Secondo Coingecko, Bitget è attualmente tra le prime 5 piattaforme di trading di futures e tra le prime 10 piattaforme di trading a pronti.