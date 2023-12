Basilea Città e Zurigo Guidano la Rivoluzione delle Obbligazioni Digitali con la wCBDC in Franchi Svizzeri della BNS su SDX

Il 1° dicembre 2023, il mondo finanziario ha assistito a un evento senza precedenti: le emissioni di obbligazioni digitali dei Cantoni di Basilea Città e Zurigo sono state regolate con successo utilizzando la valuta digitale della banca centrale all’ingrosso in franchi svizzeri (wCBDC) emessa dalla Banca nazionale svizzera (BNS) su SIX Digital Exchange (SDX). Questo segna un momento epocale, poiché è la prima volta che la Banca nazionale emette una vera wCBDC in franchi svizzeri su un’infrastruttura del mercato finanziario basata sulla tecnologia di contabilità distribuita (DLT).

Il Progetto Helvetia Fase III

Questo risultato straordinario è parte integrante del progetto Helvetia Fase III, annunciato dalla BNS il 2 novembre 2023. Il progetto ha inaugurato le transazioni pilota wCBDC per gli istituti finanziari a partire dal 1° dicembre di quest’anno e continuerà fino alla metà del 2024. In questo contesto, la Banca Cantonale di Basilea e la Banca Cantonale di Zurigo hanno svolto un ruolo cruciale come intermediari emittenti dei Cantoni di Basilea Città e Zurigo.

Le Obbligazioni Digitali di Basilea Città e Zurigo





Le obbligazioni digitali dei Cantoni di Basilea Città (ISIN: CH1265890678; DTI: RD9R6Z6FM) e Zurigo (ISIN: CH1306117073; DTI: 7JMK1KK1R) sono state emesse con successo sulla piattaforma di produzione di SDX e distribuite alle banche coinvolte. Una caratteristica unica di queste obbligazioni è che possono essere detenute presso entrambi i depositari centrali di SDX e SIX (SIX SIS). Inoltre, grazie alla loro natura di obbligazioni a doppia quotazione, saranno quotate e negoziabili presso SDX (la borsa valori) e SIX Swiss Exchange, ampliando così ulteriormente la loro accessibilità e liquidità sul mercato.

Il Commento del Responsabile di SIX Digital Exchange

David Newns, responsabile di SIX Digital Exchange, ha commentato questo incredibile successo dicendo: «Una forte collaborazione tra i partecipanti alla piazza finanziaria svizzera ha portato al successo del lancio del progetto pilota Helvetia III. Essendo il progetto wCBDC più ambizioso nella storia dei mercati dei capitali, il regolamento delle prime transazioni di titoli in wCBDC in un’economia sviluppata su un’infrastruttura regolamentata basata su blockchain in un ambiente di produzione rappresenta una pietra miliare importante per l’intero settore sulla strada dell’adozione di un’infrastruttura dei mercati finanziari tokenizzata e basata su DLT».

SIX Digital Exchange: L’Infrastruttura del Futuro

SIX Digital Exchange AG (SDX) merita una menzione speciale in questo contesto. SDX è la prima infrastruttura del mercato finanziario (FMI) completamente regolamentata per l’emissione, la negoziazione, il regolamento e la custodia di asset digitali. Questa innovativa piattaforma è stata autorizzata dall’autorità di regolamentazione dei mercati finanziari svizzera, FINMA, a operare sia come borsa valori tramite SDX Trading AG, sia come depositario centrale di titoli (CSD) sulla tecnologia di contabilità distribuita (DLT).

Essendo parte del Gruppo SIX, SDX è soggetto agli elevati standard di qualità e sicurezza del Gruppo, garantendo così un ambiente sicuro e affidabile per le transazioni finanziarie digitali. La sua presenza nell’ecosistema finanziario svizzero sta cambiando il modo in cui le operazioni finanziarie vengono eseguite, aprendo la strada a un futuro in cui gli asset digitali saranno parte integrante della nostra economia.

In conclusione, il successo delle obbligazioni digitali dei Cantoni di Basilea Città e Zurigo regolate tramite la wCBDC della BNS su SDX rappresenta un importante passo avanti verso l’adozione su larga scala delle tecnologie blockchain e DLT nei mercati finanziari. Questo evento segna una pietra miliare nella storia finanziaria svizzera e indica chiaramente la direzione verso cui si sta dirigendo il futuro delle transazioni finanziarie. Restate sintonizzati per ulteriori sviluppi in questo entusiasmante viaggio verso l’innovazione finanziaria.