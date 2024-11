CluBiz e H2biz confermano importanza del networking per lo sviluppo del fatturato aziendale

Il networking è cruciale per lo sviluppo del fatturato aziendale: facilita la creazione di relazioni strategiche che possono portare a nuove opportunità di business, partnership e accesso a un mercato più ampio.

Accesso a nuovi clienti e mercati

Attraverso il networking, le aziende possono entrare in contatto con potenziali clienti e partner commerciali, espandendo così la propria rete di contatti e aumentando le opportunità di vendita e crescita. Eventi di settore, conferenze e fiere sono spesso ottimi luoghi per stabilire queste connessioni.

l networking consente sinergie nell’incontrare altre aziende o professionisti con cui è possibile collaborare. Queste collaborazioni possono rafforzare la proposta di valore dell’azienda, ad esempio attraverso l’integrazione di prodotti o servizi complementari.

Condivisione di risorse e conoscenze

Creare relazioni forti con altre aziende o esperti di settore permette di beneficiare della condivisione di risorse (come competenze, tecnologie o informazioni) e di conoscenze utili per migliorare i processi interni, l’efficienza e, in ultima analisi, i risultati economici. Non solo: tramite il posizionamento già acquisito dai nuovi partners nei rispettivi mercati, è facile incrementare la propria brand awareness e reputation: Essere visibili e già ben collegati all’interno della propria industria aiuta l’azienda a costruire una reputazione positiva anche in settori precedentemente trascurati. Le connessioni create attraverso il networking possono promuovere il passaparola, migliorando la notorietà e aumentando le possibilità di essere scelti come partner o fornitori di fiducia.

Innovazione e competitività

Partecipare attivamente alla rete di contatti del proprio settore permette di rimanere aggiornati su trend e innovazioni. Essere informati sulle nuove tecnologie e sulle pratiche emergenti è un vantaggio competitivo che consente di adattarsi rapidamente e rispondere ai cambiamenti del mercato.

Un networking efficace richiede un approccio strategico, in cui l’azienda si impegna a coltivare relazioni autentiche e a lungo termine, piuttosto che limitarsi a incontri occasionali. Strumenti come LinkedIn, incontri di settore e organizzazioni professionali come quella costituita da H2biz e in particolare da iniziative specifiche come Top Players, il nuovo business HUB di H2biz dedicato agli operatori leader di mercato, possono essere potenti mezzi per costruire e mantenere una rete di valore, che possa contribuire a incrementare il fatturato nel tempo.

Per non parlare di quello che sta nascendo oggi, il CluBiz un club esclusivo di altissimo profilo creato da H2biz con obiettivi estremamente ambiziosi …ne parleremo presto in un nuovo articolo.

Gli autori internazionali che hanno valorizzato l’importanza del networking

Diversi autori internazionali hanno valorizzato l’importanza del networking per la crescita aziendale, evidenziandone l’impatto sulle performance e sullo sviluppo del business.

Mark Granovetter – Il sociologo americano è noto per la teoria della “forza dei legami deboli” (1973), che ha sottolineato come quelli che lui definisce legami deboli (cioè le connessioni meno strette, non basate necessariamente sugli affari, ma su semplici conoscenze talvolta trasversali) siano cruciali nel networking. Quanti di noi hanno incontrato per caso qualcuno, a una cena fra amici o a un cocktail party, che si è poi rivelato un interessante contatto per l’azienda? Granovetter ha dimostrato che questi legami offrono accesso a nuove informazioni e opportunità che i legami più stretti potrebbero non fornire, favorendo così l’espansione della rete di contatti e delle opportunità di business.

Ronald Burt – Professore all’Università di Chicago, è famoso per il concetto di “structural holes” (buchi strutturali) nella rete aziendale. Secondo la sua teoria, le persone o le aziende che occupano posizioni tra gruppi non connessi (cioè che colmano i “buchi strutturali”) possono fungere da ponti, sfruttando al massimo le informazioni e le risorse che derivano dal collegamento di reti separate. Queste posizioni strategiche aumentano le opportunità di crescita.

Ivan Misner – E’ il fondatore di Business Network International (BNI), giunto da tempo anche in Italia con un discreto successo. Misner è conosciuto come uno dei massimi esperti di networking. Nei suoi libri, tra cui Networking Like a Pro e The 29% Solution, ha descritto come costruire relazioni a lungo termine e ha proposto metodi per creare reti efficaci che generino fiducia, supporto reciproco e nuove opportunità di affari.

Michael E. Porter – Sebbene sia noto principalmente per le sue teorie sulla strategia competitiva, Porter ha anche discusso dell’importanza dei cluster, reti di imprese interconnesse in una particolare area geografica. Nei cluster, le aziende ottengono vantaggi competitivi tramite il networking con fornitori, concorrenti e altre organizzazioni, il che stimola l’innovazione e migliora la produttività.

Reed Hastings – Il co-fondatore di Netflix ha parlato dell’importanza del networking all’interno dell’organizzazione, soprattutto nella condivisione della conoscenza e dell’apprendimento interno. Nel suo libro No Rules Rules, scritto insieme a Erin Meyer, Hastings descrive come una cultura aziendale basata sulla libertà e sulla responsabilità favorisca reti di relazione interne che promuovono l’innovazione e l’eccellenza.

Keith Ferrazzi – Autore del best-seller Never Eat Alone, Ferrazzi è noto per la sua visione del networking come processo basato su relazioni autentiche e reciprocità. Per lui, il networking non è solo una strategia per raggiungere obiettivi individuali, ma un modo per costruire connessioni profonde e significative che contribuiscano alla crescita aziendale e personale.

Clayton Christensen – Autore e professore di Harvard Business School, Christensen, nel suo libro The Innovator’s Dilemma, ha trattato indirettamente il networking descrivendo come aziende innovative beneficino del confronto e delle partnership. Le aziende che creano un ambiente di relazioni aperte e collaborazioni ottengono vantaggi in termini di adattabilità e innovazione.

Questi autori hanno contribuito a far comprendere come il networking possa essere strategico per lo sviluppo aziendale, offrendo insight che vanno dalla costruzione di relazioni personali e professionali fino alla creazione di reti di conoscenza e innovazione.

Il ruolo di LinkedIn nella gestione di contatti utili allo sviluppo del fatturato aziendale

LinkedIn gioca un ruolo chiave nella gestione dei contatti per lo sviluppo del fatturato aziendale, grazie alla sua capacità di facilitare il networking professionale e di aprire porte a nuove opportunità commerciali.

Ricerca e acquisizione di nuovi contatti. Con strumenti avanzati come LinkedIn Sales Navigator, le aziende possono identificare e contattare potenziali clienti, partner e fornitori in modo mirato, in base a criteri specifici come settore, ruolo, località e dimensione aziendale.

Costruzione di relazioni e fiducia. LinkedIn permette di interagire con contatti attraverso messaggi personalizzati, aggiornamenti e condivisione di contenuti rilevanti. Questo contribuisce a costruire una rete basata sulla fiducia, essenziale per lo sviluppo di relazioni di lungo termine e per la fidelizzazione dei clienti.

Brand positioning e marketing. La condivisione di articoli, casi di studio, post e aggiornamenti aziendali su LinkedIn consente alle aziende di posizionarsi come esperti del settore. Questo aumenta la visibilità e attira l’interesse di potenziali clienti, che potrebbero diventare lead qualificati.

Analisi e monitoraggio. LinkedIn offre analytics che permettono di monitorare l’engagement e di valutare l’efficacia dei contenuti. Questo aiuta a comprendere meglio gli interessi della propria audience e ad adattare la strategia di contenuto per massimizzare le conversioni.

Generazione di lead. LinkedIn è un potente strumento per la generazione di lead, soprattutto per le aziende B2B. Pubblicando contenuti di valore e utilizzando campagne sponsorizzate mirate, è possibile attrarre decision-maker e altri profili strategici.

Collaborazioni strategiche. La piattaforma facilita anche la ricerca di alleanze strategiche e collaborazioni. Con la possibilità di contattare direttamente professionisti e rappresentanti di altre aziende, LinkedIn permette di esplorare opportunità di co-marketing, partnership e joint venture.

Raccolta di informazioni competitive. LinkedIn consente di monitorare i movimenti e le tendenze dei competitor, osservando i cambiamenti nel personale, i contenuti pubblicati e le partnership. Questo fornisce informazioni preziose per ottimizzare le strategie di vendita e di posizionamento.

LinkedIn diventa quindi uno strumento imprescindibile per il team di vendita e marketing, permettendo di espandere la rete di contatti e ottimizzare la gestione delle relazioni per contribuire direttamente all’incremento del fatturato aziendale.

L’efficacia del network creato da H2biz in Italia e nel mondo

H2biz, il network fondato da Luigi De Falco, ha avuto un impatto rilevante in Italia e a livello internazionale, diventando un punto di riferimento per aziende e professionisti alla ricerca di nuove opportunità commerciali e di partnership strategiche.

Ampiezza e diversificazione dei settori. H2biz è attivo in settori che spaziano dalla moda alla tecnologia, dall’energia alla consulenza. Questa diversificazione permette a membri di vari ambiti di trovare contatti utili e collaborazioni strategiche, rendendo il network adatto a diverse realtà aziendali.

Accesso a mercati internazionali. Uno degli elementi distintivi di H2biz è l’accesso che offre a mercati esteri, soprattutto in Europa e in Asia, attraverso un modello di networking che facilita le esportazioni e le partnership internazionali. Ciò è particolarmente utile per le PMI italiane che desiderano espandersi oltre i confini nazionali.

Strumenti di business integrati. H2biz mette a disposizione dei suoi iscritti una serie di strumenti per gestire le attività di business, come il supporto logistico e di comunicazione, le campagne marketing e le piattaforme di pagamento, semplificando il processo per portare avanti collaborazioni e transazioni.

Servizi di supporto alla crescita. H2biz offre anche servizi di consulenza e di gestione delle relazioni, aiutando le imprese a sviluppare strategie di mercato e a identificare le opportunità più vantaggiose. Questo livello di supporto ha contribuito a posizionare H2biz come partner strategico per le aziende.

Network in costante crescita. Grazie a una crescita costante degli iscritti e delle aziende affiliate, il network continua ad ampliare il suo bacino d’utenza. Questo effetto moltiplicatore contribuisce ad aumentare l’attrattività della piattaforma, poiché più membri significano maggiori opportunità di business.

Community dinamica e orientata al business. La community di H2biz è composta da imprenditori e professionisti orientati al business, che partecipano attivamente alla creazione di valore e collaborazioni. La cultura del network incoraggia uno scambio continuo di competenze e know-how, con l’obiettivo di generare opportunità concrete.

Eventi e iniziative di networking. H2biz organizza eventi, incontri e iniziative di networking che permettono di creare e rafforzare le connessioni. Questi eventi rappresentano occasioni preziose per confrontarsi con altri imprenditori, scoprire nuove possibilità di business e stringere accordi in modo rapido.

Grazie a questi punti di forza, il network di H2biz risulta efficace nel favorire l’incontro tra domanda e offerta, sia in Italia, sia all’estero.

Feedback sulla community H2biz

H2biz è valutato positivamente dagli esperti per la qualità della sua community, composta principalmente da imprenditori e professionisti con un forte orientamento al business. Tuttavia, alcuni esperti suggerivano che la piattaforma avrebbe potuto compiere un ulteriore sforzo per garantire una maggiore interazione tra i membri di alto profilo e facilitare relazioni di più lungo periodo fra le aziende leader nel proprio settore. Ecco perché è nato CluBiz.

Anche un maggiore sviluppo degli strumenti di analisi dei dati e delle metriche di engagement era stato evidenziato come un elemento focale nel rendere la piattaforma ancor più competitiva.

Nel 2024 è nato quindi il servizio esclusivo per i soci di H2biz Big Data Marketing, con il quale si può accedere ai Big Data di oltre 650.000 imprese per effettuare campagne di marketing mirate, selezionando i destinatari in base a parametri qualitativi (interessi, trend, transazioni) e di mercato.

I Big Data di H2biz aggregano le informazioni su preferenze, tendenze e transazioni di prodotti e servizi degli iscritti degli ultimi 8 anni.



L’integrazione della profilazione delle preferenze con la tracciatura delle transazioni (dato di importanza strategica perché rileva azioni reali e non semplici intenzioni) rende le campagne di marketing Big Data estremamente precise nell’individuazione del target ed efficaci in termini di risultato.

Le Statistiche degli iscritti H2biz. Numeri, click e operazioni business. QUI il link ai dati più significativi

Benvenuti a CluBiz, il nuovo business club esclusivo di H2biz

Benvenuti a CluBiz, il nuovo business club esclusivo di H2biz, il primo business hub italiano con una rete di oltre 600.000 imprese iscritte. CluBiz nasce con una missione chiara: aggregare i leader del mercato, imprenditori e manager visionari, per creare un ambiente di eccellenza in cui le migliori menti del business possano incontrarsi, sviluppare relazioni strategiche e costruire insieme nuove opportunità di crescita.

Gli Obiettivi di CluBiz

Il Club ha una vocazione internazionale e mira a diventare il punto di riferimento per chi cerca collaborazioni di valore e la condivisione di competenze ed esperienze. Gli obiettivi principali di CluBiz includono:

Promuovere il Networking d’Eccellenza : Creare un network attivo e dinamico di imprenditori e manager capaci di influenzare e innovare nei propri settori.

: Creare un network attivo e dinamico di imprenditori e manager capaci di influenzare e innovare nei propri settori. Favorire Opportunità di Business Concrete : Generare nuove occasioni di partnership e investimenti attraverso eventi esclusivi, sessioni di matchmaking e progetti collaborativi.

: Generare nuove occasioni di partnership e investimenti attraverso eventi esclusivi, sessioni di matchmaking e progetti collaborativi. Sviluppare Competenze e Know-how : Organizzare seminari, workshop e incontri formativi per migliorare continuamente le competenze e tenersi aggiornati su trend e tecnologie emergenti.

: Organizzare seminari, workshop e incontri formativi per migliorare continuamente le competenze e tenersi aggiornati su trend e tecnologie emergenti. Supportare l’Internazionalizzazione: Grazie ai canali globali e al supporto logistico del Gruppo H2biz, CluBiz facilita l’accesso ai mercati internazionali, creando connessioni con imprese di tutto il mondo.

Iniziative di CluBiz

Per realizzare questi obiettivi, CluBiz lancerà diverse iniziative esclusive, tra cui:

Business Roundtable : Incontri tematici tra imprenditori e manager per discutere sfide e opportunità in settori specifici, facilitando il networking mirato e le collaborazioni strategiche.

: Incontri tematici tra imprenditori e manager per discutere sfide e opportunità in settori specifici, facilitando il networking mirato e le collaborazioni strategiche. Programma di Mentorship : Un percorso dedicato per mettere in contatto giovani imprenditori con esperti del settore, offrendo consulenza e guida per accelerare la crescita di start-up e nuove imprese.

: Un percorso dedicato per mettere in contatto giovani imprenditori con esperti del settore, offrendo consulenza e guida per accelerare la crescita di start-up e nuove imprese. Progetti di Innovazione Condivisa : Iniziative che invitano i membri a collaborare su progetti di innovazione, esplorando nuove idee per prodotti e servizi attraverso partnership e team interdisciplinari.

: Iniziative che invitano i membri a collaborare su progetti di innovazione, esplorando nuove idee per prodotti e servizi attraverso partnership e team interdisciplinari. Eventi Internazionali : Organizzazione di eventi e missioni imprenditoriali all’estero, con il supporto della rete di H2biz, per facilitare l’accesso ai mercati globali e creare contatti diretti con aziende estere.

: Organizzazione di eventi e missioni imprenditoriali all’estero, con il supporto della rete di H2biz, per facilitare l’accesso ai mercati globali e creare contatti diretti con aziende estere. Exclusive Insights: Pubblicazione di report esclusivi, analisi di mercato e aggiornamenti su trend di settore, accessibili solo ai membri di CluBiz.

Perché unirsi a CluBiz?

CluBiz rappresenta una risorsa unica per chi vuole fare la differenza. Entrare a far parte di CluBiz significa entrare in contatto con una rete di eccellenza, avere accesso a strumenti esclusivi e trovare l’ispirazione per nuovi progetti di successo. Benvenuti in CluBiz, il vostro punto di riferimento per creare, innovare e raggiungere nuovi traguardi nel mondo del business.