Tutti i Buoni LVGA Riscattati a tempo di record, ma la Città dei regali non si ferma qui: ecco cosa succede ora

Lugano: Un Trionfo di Innovazione e Comunità nella Campagna “Città dei Regali”

Lugano Supera le Aspettative con la Campagna dei Buoni LVGA

La recente campagna natalizia “Lugano, la Città dei Regali”, promossa dalla Città di Lugano, ha dimostrato un successo straordinario, superando ogni aspettativa. In appena dieci giorni, migliaia di buoni LVGA, per un valore totale di 130’000 franchi, sono stati riscattati. Questo fenomeno, realizzato tramite l’app MyLugano, ha visto gli utenti scansionare codici QR distribuiti in tutta la città, su manifesti, pacchi regalo e persino pavimentazioni.

Tecnologia all’Avanguardia: L’App MyLugano

La tecnologia dietro MyLugano rappresenta un brillante esempio di come le app mobili possano rivoluzionare il commercio locale. L’utilizzo di codici QR per riscattare i buoni LVGA ha reso l’esperienza utente semplice e immediata, incentivando così la partecipazione della comunità e promuovendo un’innovativa interazione tra tecnologia e commercio.

Cashback e Benefici per gli Utenti

Nonostante l’esaurimento dei buoni, la Città di Lugano invita la comunità a continuare l’utilizzo dell’app MyLugano per gli acquisti natalizi. Gli utenti possono beneficiare di un cashback fino al 10% su ogni acquisto, oltre alla possibilità di vincere 1’000 franchi in LVGA con ogni transazione. Queste iniziative non solo incentivano ulteriormente gli acquisti tramite l’app, ma offrono anche un considerevole risparmio ai consumatori.

Sostegno al Commercio Locale

Ogni acquisto effettuato attraverso MyLugano contribuisce direttamente al sostegno del commercio locale, trasformando ogni transazione in un atto di supporto all’economia della regione. Questo aspetto è fondamentale, poiché integra la tecnologia con un forte senso di comunità e responsabilità sociale.





Conclusione: Un Natale Innovativo e Comunitario

Lugano si conferma come un modello di innovazione e solidarietà. Invitando la comunità a scaricare e utilizzare l’app MyLugano, la Città non solo promuove una campagna commerciale, ma rafforza anche il legame tra i cittadini e il tessuto economico locale. È un esempio eccellente di come la tecnologia possa essere impiegata per creare un impatto sociale positivo e sostenere l’economia locale.

MyLugano: Rivoluzionando il Commercio con Tecnologia e Comunità

Un Esaurimento Record dei Buoni LVGA

La campagna “Lugano, la Città dei Regali” ha stabilito un nuovo standard per le iniziative di marketing cittadino. L’esaurimento record dei buoni LVGA in meno di due settimane dimostra non solo l’efficacia della campagna, ma anche l’entusiasmo e l’impegno della comunità locale.





L’App MyLugano: Un Ponte tra Tecnologia e Commercio

L’app MyLugano si è dimostrata una piattaforma tecnologica d’avanguardia, facilitando il processo di acquisto e offrendo vantaggi tangibili agli utenti. Questa sinergia tra tecnologia e commercio locale è un chiaro indicatore di come le applicazioni mobili possano essere efficacemente utilizzate per stimolare l’economia locale.

Vantaggi Continui per Gli Utenti di MyLugano

La Città di Lugano continua a promuovere l’uso dell’app MyLugano, sottolineando i benefici come il cashback fino al 10% e la possibilità di vincere premi in denaro. Queste iniziative non solo mantengono alto l’interesse degli utenti, ma fungono anche da incentivo per sostenere il commercio locale.

Contributo al Commercio Locale e Impatto Economico

L’app MyLugano si distingue per il suo ruolo nel sostenere attivamente il commercio locale. Ogni transazione effettuata attraverso l’app contribuisce a rafforzare l’economia della città, dimostrando un approccio innovativo nel combinare tecnologia e responsabilità sociale.

Verso un Futuro di Innovazione Comunitaria

La campagna “Lugano, la Città dei Regali” e l’app MyLugano rappresentano un caso di studio su come le città possano utilizzare la tecnologia per incentivare il commercio locale e rafforzare la comunità. Questa iniziativa mette in luce il potenziale delle tecnologie digitali nell’innovare il commercio, unendo la comunità in un obiettivo comune di sostegno all’economia locale.