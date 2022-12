SwissRelux arriva a Lugano l’importante Evento Svizzero dedicato al Mondo dell’Orologeria

Dal 21 al 23 aprile 2023 arriva a Lugano l’importante Evento Svizzero dedicato al Mondo dell’Orologeria. Tre giorni di mostra-mercato dedicata a questi oggetti iconici tra vintage, ricondizionati, pezzi da collezione e da investimento e marchi di fama internazionale.

SwissReLux , ( www.swissrelux.ch ) mostra di orologi ricondizionati e da collezione, è l’evento B2C Swiss-Made aperto al pubblico dedicato a tutti i collezionisti e appassionati di orologi vintage e ricondizionati:

L’evento, 100% Swiss Made , è l’evento-chiave per il mercato dei Secondi Orologi da Polso: a SwissRelux saranno presenti trader internazionali che godranno di visibilità e contatto con un pubblico numeroso e altamente selezionato.



Quali sono i vantaggi di SwissRelux per i professionisti del mercato?



• Riunire più di 100 espositori e migliaia di visitatori interessati per 3 giorni in 1 luogo

• Approfittare dell’incontro faccia a faccia per presentare e vendere orologi di qualità

• Attirare migliaia di appassionati e curiosi che visiteranno la fiera perché hanno un reale interesse all’acquisto

• Incontrare nuovi partner e spazio per il networking



L’evento è un punto di riferimento internazionaleper appassionati di orologi, collezionisti e appassionati alla ricerca di novità, professionalità e unicità per acquistare oggetti unici e di pregio.

È inoltre in fase di realizzazione un fitto calendario di talk, incontri e corsi sull’orologeria vintage e contemporanea, tenuti da esperti, dealer e influencer dell’orologeria da polso.

Partecipare ad un evento come questo significa concludere un settore della cosa pubblica realmente interessato ad un mercato che ancora oggi continua ad essere tra i più proficui, dialogare di persona con un target di riferimento, confrontarsi con altri professionisti del settore e godere della visibilità di Lugano , città con respiro internazionale e tradizionalmente meta di interesse per il mondo dell’orologeria.

Sono aperte le iscrizioni alla 1a edizione di SwissReLux: SwissRelux è un evento esclusivo aperto a un numero limitato di aziende partecipanti. Ospitare solo aziende e target di qualità ci permette di tutelare la qualità della manifestazione, di offrire agli espositori la migliore esperienza possibile e di garantire ai visitatori un’offerta giusta ed equilibrata.

Per questi motivi gli interessati sono tenuti a presentare domanda che verrà valutata dal team organizzativo che contatterà le aziende e, una volta confermata la domanda, illustrerà i dettagli della partecipazione.

Candidature di aziende che non rispecchiano gli standard della manifestazione. Le candidature pervenute saranno valutate in base alla disponibilità residua: Per candidarsi compilare il modulo reperibile online su www.swissrelux.ch oppure candidarsi all’indirizzo [email protected]