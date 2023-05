Si è tenuto in Svizzera il Lugano Business Forum per organizzare i partenariati ucraino-europei

L’evento ha riunito 100 relatori e oltre 800 partecipanti, diventando una potente piattaforma di rete B2B e B2G per discutere lo sviluppo dell’Ucraina

L’11 e il 12 maggio 2023 si è tenuto a Lugano, in Svizzera, un forum internazionale ucraino-svizzero che ha riunito imprese, organizzazioni e il governo di Ucraina, Svizzera, Austria, Italia, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Germania , Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti e altri paesi. Gli organizzatori del forum sono stati l’ Associazione Blockchain dell’Ucraina con il fondatore Mykhailo Chobanyan, l’Associazione Ucraino-Svizzera e la Federazione Svizzera delle Piccole e Medie Imprese SGV-USAM con il sostegno del Comune di Lugano e dell’Ambasciata dell’Ucraina in Svizzera.

I rappresentanti delle imprese ucraine hanno avuto l’opportunità di incontrare uomini d’affari svizzeri ed europei e discutere casi reali dello sviluppo dell’economia ucraina nell’attuale e nel dopoguerra. In particolare, il forum comprendeva una presentazione degli indicatori macroeconomici generali delle previsioni di sviluppo dell’Ucraina e una visione della Segreteria di Stato dell’economia SECO per sostenere le imprese svizzere che intendono entrare nel mercato ucraino nell’ambito dello sviluppo dell’Ucraina del dopoguerra.

In particolare, più di 100 relatori con una forte esperienza in tecnologie energetiche, manifatturiero, FoodTech, Digital, FinTech, HealthTech & Biotech, edilizia, venture capital e investimenti uniti con il grande obiettivo non solo di ripristinare, ma costruire un forte, economicamente prospero e Ucraina indipendente. Tra i punti principali del forum, i relatori hanno individuato lo spostamento dell’attenzione dell’Ucraina da un paese di materie prime a un paese con un’economia di transizione.

” Siamo riusciti a organizzare uno dei più grandi forum ucraini in Europa, il cui scopo principale era riunire uomini d’affari ucraini ed europei e mostrare loro le prospettive di affari redditizi congiunti. La comunità imprenditoriale svizzera conosce poco l’Ucraina e non dispone di informazioni oltre i grandi titoli sulle guerre. Il nostro obiettivo era fornire indicatori economici reali, numeri e opportunità, per concentrarci sulla ripresa dell’Ucraina, abbiamo anche parlato di rimpatri e fondi di recupero e delle tendenze del nostro tempo “, sottolinea Mykhailo Chobanyan, co- organizzatore del Lugano Business Forum e presidente della Blockchain Association of Ukraine.

Chobanyan ha anche osservato che il governo ucraino prevede una crescita economica nel dopoguerra e un aumento del PIL di almeno il 2%, che consentirà all’Ucraina di diventare un luogo per lo sviluppo di progetti europei a lungo termine con il 30-40% per anno e un breve percorso logistico. Per questo, ha osservato, vale la pena lavorare con il problema principale identificato dagli europei: informazioni e analisi.

” Uno dei risultati più importanti del Lugano Business Forum è stata la presentazione degli attuali sviluppi del governo svizzero in merito alla regolamentazione legislativa delle questioni relative al finanziamento dei progetti di ricostruzione e alle garanzie statali degli investimenti privati in Ucraina. Ciò ha offerto ai partecipanti al Forum una un’occasione unica per comprendere la situazione reale e adeguare le proprie strategie in merito ai tempi e alle necessarie azioni preparatorie “, ha affermato Dmytro Sidenko, presidente dell’Associazione ucraino-svizzera delle imprese, uno dei co-organizzatori del Lugano Business Forum.

Al forum, le imprese europee hanno potuto evidenziare l’attrattiva del panorama economico ucraino e ottenere soluzioni dettagliate e dettagliate per progetti e partenariati specifici, nonché sistematizzare e trovare soluzioni per ottenere informazioni aggiornate necessarie per l’ambiente europeo per prendere ulteriori decisioni.

Pertanto, il forum ha discusso la necessità di investire in Ucraina in progetti di trasformazione profonda nel settore agricolo (tra l’altro nell’ovest dell’Ucraina), nello sviluppo IT, in particolare nel campo della tecnologia della difesa, e nel ripristino del settore energetico già ora, senza attendere un aumento dei costi logistici e delle materie prime nel dopoguerra.

Tra le sfide, i relatori hanno discusso le tre questioni più importanti: mancanza di opportunità di investimento e finanziamento, fuga di cervelli e migrazione di talenti, nonché problemi infrastrutturali e logistici.

In particolare, Evelina Komarnytska — una delle relatrici del forum e responsabile dei programmi di sovvenzione presso l’Ukrainian Startup Fund — ha osservato che, secondo il sondaggio e il rapporto del Polish-Ukrainian Startup Bridge e dell’USF, il 12% delle aziende intervistate ha cessato l’attività dopo il Invasione russa E il 35% delle aziende ha licenziato alcuni dipendenti, e secondo il sondaggio USF, TechUkraine & Emerging Europe 2022, che esamina l’ecosistema delle startup nel paese, 9 startup su 10 confermano di aver bisogno di sostegno finanziario per continuare le operazioni e/o espansione.

Come ha notato il relatore, è necessario lavorare con coraggiosi team tecnici ucraini, investire in startup ucraine di talento ed essere flessibili ed espandere il prodotto in tutto il mondo. ” L’Ucraina supererà tutte le sfide e vincerà sicuramente, diventando una nazione tecnologica leader e un hub tecnologico globale “, ha aggiunto Komarnytska dal palco.

Alfred F. Praus (Vienna), membro del consiglio del Consiglio internazionale delle associazioni e delle camere imprenditoriali in Ucraina, ha osservato che il compito principale degli investitori stranieri in relazione all’Ucraina è superare l’opposizione e l’incertezza riguardo al capitale privato, e sul parte della comunità imprenditoriale ucraina, è importante lavorare sulle garanzie di sicurezza, prima di tutto svolta finanziaria e mostrare casi di lavoro reali di tali partnership.

” Attualmente, abbiamo più di 250 progetti competitivi dall’Ucraina, per i quali gli investitori stranieri hanno proposte pronte. Tuttavia, il problema più grande in questo sono gli accordi con gli enti statali e gli enti di autogoverno regionale e locale per ottenere il miglior quadro di cooperazione e la capacità fornire soluzioni specifiche ristrette per investitori commerciali altamente specializzati. Il mio messaggio come relatore è che l’Ucraina ha bisogno non solo di investimenti, ma anche di investimenti e misure di finanziamento sviluppate già ora. Ma gli ucraini dovrebbero anche essere pronti a realizzare progetti dopo le discussioni “, ha osservato Praus .

Anche Anna Derevyanko, direttore esecutivo della European Business Association, ha osservato nel suo messaggio che gli ucraini dovrebbero essere pazienti nell’entrare in nuovi mercati e non dimenticare che nessuno all’estero ha condizioni speciali e più favorevoli per l’Ucraina. Allo stesso tempo, Derevyanko ha osservato che passo dopo passo gli esportatori e gli investitori stranieri stanno imparando di più sull’Ucraina e sul suo più grande valore: il capitale creativo sociale, la cui attività funziona anche durante la guerra.

” Quando comunico con società straniere, noto la loro sorpresa per il fatto che abbiamo società redditizie anche durante la guerra, nonostante il calo dei volumi. E tendo a credere che sia necessario parlarne di più e preparare una piattaforma per questi potenziali investitori stranieri o partner per entrare in Ucraina. Dovrebbero conoscere il nostro stato e ricevere informazioni di qualità che infonderanno loro fiducia, perché saranno la risorsa chiave della ripresa dell’Ucraina. Pertanto, è importante per me ricordare la casa e l’ordine in essa , per lavorare con il clima normativo, per preparare il più possibile il campo degli investimenti e renderlo di alta qualità e attraente, e per dare il massimo via libera a quelle aziende che stanno già lavorando in Ucraina. il mercato dell’Ucraina e allo stesso tempo può occuparsi della diplomazia economica all’estero, quando rappresentiamo il nostro Paese lì, vale la pena che gli ucraini ne siano orgogliosi “, ha concluso Anna Derevyanko.

Democratizzazione dell’accesso, accesso completo allo sviluppo e all’istruzione e beneficenza: questo è esattamente ciò che Victoria Tigipko, fondatrice e managing partner di TA Ventures, fondatrice di WTech Global e presidente di IClub Global, ha osservato nel suo discorso, parlando della diversificazione dei fondi guadagnati e le tendenze dei prossimi 5-10 anni.

Tigipko ha anche osservato che per la potente ripresa dell’Ucraina è prima di tutto necessario ottenere il sostegno dello Stato, che è in grado di accelerare la formazione del corridoio verde e organizzarlo in modo che non sia necessario modificare le norme in in accordo con ogni nuovo progetto.

” Le organizzazioni internazionali sono pronte a investire nei prodotti e nella produzione ucraini nelle condizioni di trasparenza nell’uso dei fondi e garanzia dei diritti di investimento da parte dello stato. Ci sono prospettive di una transizione nel mondo verso imprese e fornitori ucraini per l’edilizia, sia da parte Compagnie ucraine e straniere — e dovremmo coinvolgere gli esempi dei leader di mercato e non complicare le cose, ma organizzarci e farlo già, senza aspettare i permessi o la fine della guerra”, ha aggiunto Victoria Tigipko .

Mykhailo Kukhar, economista senior di Ukraine Economic Outlook e membro dello staff economico del governo ucraino, osserva che è importante per le imprese vedere i dati sugli investimenti sul monitor e comprendere le previsioni macroeconomiche, i nuovi piani e le infusioni finanziarie. Ogni azienda dovrebbe essere consapevole che si tratta di aumentare il flusso di cassa dell’Ucraina e aumentare il flusso di cassa di tutte le società ucraine, e questo non è solo un discorso di politici sull’arricchimento, ma calcoli seri da fonti europee serie.

” Negli ultimi 30 anni dopo la guerra, nessun paese è stato ricostruito con i propri soldi: l’Iraq è stato ricostruito dagli Stati Uniti, perché lì c’era un deserto dopo le battaglie e tutta la Jugoslavia è stata ricostruita dall’Unione Europea dopo la guerra L’anno scorso è diventato chiaro anche sull’Ucraina, ed è stato chiaro che in realtà non possiamo spendere un solo centesimo dal nostro budget e allo stesso tempo dobbiamo attrarre fondi che ci permetteranno di ricostruire l’Ucraina e di cui potremo riferire in modo trasparente. Si tratta di somme enormi, ma spero davvero che almeno la metà vada a questi 300 miliardi di fondi russi sequestrati dalla loro banca centrale e 200 miliardi di denaro russo aziendale sequestrato. È chiaro che ci saranno tribunali lì e in qualche modo se ne andranno secondo il partito, ma credo che almeno 1,5 milioni di loro siano già nostri per tutti i crimini commessi “, ha osservato Mykhailo Kukhar.

Oltre agli incontri analitici, al forum sono stati presentati anche progetti concreti volti a contribuire alla ricostruzione postbellica dell’Ucraina. Ad esempio, Konstantin Pisarenko ha presentato per la prima volta il progetto FreedomCode, un’applicazione rivoluzionaria che utilizza blockchain e intelligenza artificiale per creare un ecosistema continuo per l’impatto sociale. In un mondo in cui un dollaro di aiuti su quattro non raggiunge i suoi destinatari, FreedomCode promette una soluzione radicale. Riunendo donatori, volontari e organizzazioni non governative, FreedomCode facilita una collaborazione e una trasparenza senza precedenti, assicurando che gli aiuti arrivino dove sono più necessari. Dopo aver completato con successo un angel round da $ 200.000, FreedomCode è ora nella fase di pre-seed, con l’obiettivo di completare lo sviluppo e il lancio dell’app in Ucraina e nei paesi partner, tra cui la Svizzera, che ha dimostrato un forte sostegno locale alla conferenza.

” Il compito principale del forum era quello di far luce sulla questione della ricezione di feedback da parte delle imprese straniere, di ottenere dati aggiornati sugli ostacoli alla fornitura di soluzioni positive a beneficio dell’Ucraina e di individuare industrie e aziende interessanti per ricevere investimenti. Ecco perché non prevediamo di limitarci al forum di quest’anno e continueremo a tenerlo regolarmente e annunceremo le date del prossimo Forum nel 2024 tra un mese “, ha concluso Dmytro Sidenko, Presidente di l’Associazione Ucraino-Svizzera degli Imprenditori, uno dei co-organizzatori del Lugano Business Forum e Mykhailo Chobanyan, co-organizzatore del Lugano Business Forum e presidente della Blockchain Association of Ukraine.