Serata-evento dedicata al contesto economico nell’era del COVID-19

La Città, nell’ambito del progetto Lugano Living Lab, promuove un evento dedicato alla situazione economica conseguente alla pandemia mondiale di COVID-19.

▷ Sei vuoi aumentare il fatturato della tua Azienda non farti scappare questa OCCASIONE e CLICCA QUI Ora!

REGISTRATI GRATUITAMENTE ALL’EVENTO CLICCANDO QUI!

La serata, intitolata “Covid, economia e prospettive future”, proporrà due tavole rotonde con una decina di relatori e avrà luogo venerdì 21agosto al Parco Ciani.

L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID-19 sta avendo forti ripercussioni, non solo in termini di salute pubblica, ma anche di salute dell’economia. La riduzione delle attività dovuta alla situazione sanitaria, lo stop durante il lockdown, il rallentamento della crescita del prodotto interno lordo, il crollo dell’economia internazionale, la recessione, l’aumento dell’indebitamento delle imprese, i fallimenti, l’aumento della disoccupazione, sono termini che ormai sono diventati d’uso comune nelle discussioni di attualità e accentuati in particolar modo dai media.

In una situazione così delicata quanto straordinaria, risulta tuttavia difficoltoso orientarsi e comprendere gli impatti sull’economia reale e sull’occupazione. Lugano Living-Lab propone di chinarsi su questi temi con due tavole rotonde, alle quali siederanno esperti del mondo dell’economia, della ricerca e della digitalizzazione. L’evento, introdotto dal Sindaco Marco Borradori e moderato da Giada Marsadri e Andrea Arcidiacono, si terrà, a partire dalle 18, al Parco Ciani. In caso di cattivo tempo al Palazzo dei Congressi.

Il primo panel farà il punto della situazione sullo stato di salute della economia ticinese. Permetterà al pubblico di orientarsi tra scenari più o meno pessimistici, e lo aiuterà a capire meglio gli impatti della crisi sull’economia reale.

A questa prima tavola rotonda parteciperanno: Fabio Bossi (Delegato alle relazioni economiche regionali della Banca Nazionale Svizzera), Marc Bros de Puecherdon (Presidente della direzione generale e responsabile del marketing, acquisizioni e comunicazione di BAK Economics AG), Rico Maggi (Direttore dell’Istituto di Ricerche Economiche dell’Università della Svizzera Italiana), Glauco Martinetti (Presidente della Camera di Commercio del Cantone Ticino) e Lorenza Sommaruga (Presidente di Federcommercio).

Il secondo panel guarderà al futuro e vedrà discutere Tyler Brûlé (Giornalista ed editore di Monocle), Bruno Giussani (Direttore europeo di TED), Meg Pagani (Imprenditrice e fondatrice di Impacton.org) e Simona Zanette (CEO di Hearst Digital), sulle possibili prospettive in ambito economico, tecnologico, ambientale e mediatico.

L’entrata è libera ed è possibile riservare dei posti a sedere tramite la piattaforma prenota.lugano.ch.

L’evento sarà inoltre trasmesso in diretta streaming tramite i canali social media di Lugano Living Lab.