Nuove pratiche digitali della Polizia Città di Lugano

La Polizia Città di Lugano comunica che nelle prossime settimane e nei prossimi mesi saranno introdotti 9 nuovi processi digitali relativi a pratiche della Sezione amministrativa, del Servizio mobilità e dell’Ufficio controllo abitanti.

Le Linee di sviluppo 2018-2028 della Città di Lugano perseguono, fra l’altro, l’obiettivo strategico della trasformazione digitale, fissato nella condizione quadro “Amministrazione efficiente e digitalizzata”.

Obiettivi: migliorare i servizi erogati ai cittadini e alle imprese, gli strumenti di controllo interno, la sicurezza e la qualità dell’informazione; ridurre i tempi e i costi di esecuzione dei processi amministrativi, abbandonare progressivamente il formato cartaceo.

La Polizia comunale è coinvolta nel progetto e collabora attivamente con il settore informatico per ampliare le possibilità per la cittadinanza che lo desidera di interfacciarsi online con i servizi comunali.

La Polizia ha quindi individuato in collaborazione con la Divisione informatica della Città 35 processi da digitalizzare, 9 dei quali identificati come prioritari sulla base dei seguenti criteri principali: servizi rivolti a cittadini e imprese; frequenza delle richieste; grado di automazione del servizio; possibilità di raccolta dati online; possibilità di automatizzazione dei dati e delle condizioni di rilascio; possibilità di pagamento online; rilascio di documenti in formato digitale; sicurezza dei dati; riduzione della carta, dei costi di elaborazione, spedizione e fatturazione; riduzione dei tempi di processo per il cittadino o l’impresa.

Oggi entrano in funzione i primi 2 processi. Il primo riguarda il potenziamento dell’offerta digitale delle autorizzazioni di parcheggio in città e, in particolare, le autorizzazioni provvisorie per i parcheggi di 2. livello (aree controllate da parchimetri) e 3. livello (zone blu) rilasciate dalla Sezione amministrativa della Polizia.

I cittadini non dovranno più recarsi agli sportelli cittadini per la richiesta dei permessi ma potranno acquistare online le autorizzazioni digitali per la sosta giornaliera o settimanale, per un periodo massimo di 14 giorni, scaricando l’app Parkingpay o andando sul sito parkingpay.ch.

In questa fase non sarà possibile ottenere in forma digitale i permessi temporanei nelle aree di via Cortivo a Gandria, Posteggio Lido di Lugano, Piscina di Carona e Pian Casoro, poiché hanno tariffe particolari e a pagamento anche di domenica e nei giorni festivi.

Il secondo processo è relativo allo sviluppo della piattaforma contravvenzioni: i cittadini potranno formulare le osservazioni a una contravvenzione e ricevere la risposta in forma totalmente digitale.

Resta sempre possibile ottenere ogni tipo di autorizzazione recandosi allo sportello della Polizia in via Beltramina 20b.

Gli altri 7 processi diventeranno operativi a fasi, tra dicembre 2023 e aprile 2024.

Si tratta delle seguenti pratiche digitali: Sezione amministrativa Polizia Città di Lugano

Autorizzazione allo svolgimento di una serata musicale e deroghe di orario all’interno degli esercizi pubblici

Notifica degli orari di attività degli esercizi pubblici

Notifica degli orari di attività dei locali notturni

Notifica degli orari di attività degli esercizi pubblici con alloggio

Servizio mobilità Polizia Città di Lugano

Autorizzazione all’occupazione di area pubblica per lavori di breve durata o traslochi

Autorizzazione all’occupazione temporanea di parcheggi o aree di stazionamento

Ufficio controllo abitanti

Rilascio del certificato di domicilio per soggiorno presso un altro comune.

Questo certificato consente di richiedere o rinnovare l’autorizzazione di soggiorno per poter annunciare il domicilio secondario in un altro Comune e viene rilasciato in media circa 900 volte all’anno.

Per agevolare e velocizzare la pratica, a tutto vantaggio dei cittadini, sarà introdotta la possibilità di richiedere, tramite lo sportello online, il documento in forma elettronica provvisto di un sigillo elettronico regolamentato. Tale scelta, oltre a rappresentare un’applicazione del principio “il cittadino al centro”, in Ticino rappresenta una novità.

Si tratta di un ulteriore passo verso l’introduzione di servizi smart online, che si differenziano da quelli tradizionali poiché assistono sia l’utente sia il funzionario nell’evasione delle richieste, riutilizzando e verificando in tempo reale i dati già conosciuti da Comune, Cantone e Confederazione.

Permettono, inoltre, di accedere a informazioni personali online (con identità verificata) e il pagamento online immediato della prestazione. Non da ultimo, il funzionario non deve compiere operazioni manuali poiché l’attività è automatizzata.

Sul sito egov.lugano.ch sono disponibili maggiori informazioni relative all’utilizzo del nuovo sistema.