NASCE AUTOMOBILE CLUB LUGANO CLASSIC

Il 15 novembre 2023 segnerà una data storica per gli appassionati di auto d’epoca e del motorismo in generale: la nascita dell’Automobile Club Lugano Classic, questo evento, che si terrà nella prestigiosa Villa Ciani a Lugano, non solo ufficializzerà la nascita di un nuovo club per gli amanti delle auto classiche, ma soprattutto dimostrerà l’impegno della città di Lugano nel valorizzare la cultura automobilistica.

Presentazione Ufficiale e Obiettivi Futuri

La cerimonia di inaugurazione, che vedrà la partecipazione del Vice Sindaco Roberto Badaracco, delineerà gli obiettivi futuri del club: la valorizzazione delle auto storiche, l’organizzazione di eventi di prestigio e il supporto a iniziative benefiche. Il club aspira a diventare un punto di riferimento per gli appassionati, promuovendo eventi che combinano il fascino delle auto classiche con l’eccellenza dell’accoglienza luganese.

Prossimi Eventi e Collaborazioni

Il 2024 si prospetta come un anno ricco di eventi eccezionali, come emergerà dal calendario presentato durante l’inaugurazione. Questi appuntamenti, tra cui raduni, mostre e gare, attireranno sia i soci che un pubblico internazionale. Il club prevede inoltre collaborazioni importanti sia a livello locale che internazionale.

Strutture e Responsabilità Future

Le commissioni del club, che verranno presentate durante l’evento, avranno compiti ben definiti, dalla gestione degli eventi alla cura delle relazioni con soci e partner. Questa struttura organizzativa assicurerà efficacia e professionalità nelle attività del club, garantendo un’esperienza di alto livello per i suoi membri.

La Partecipazione alla Dakar Classic

Un aspetto entusiasmante dell’evento sarà l’annuncio della partecipazione del Team svizzero Desert Endurance Motorsport alla Dakar Classic 2024 in Arabia Saudita. Questa sfida non solo rappresenterà un’importante impresa sportiva, ma sarà anche un’opportunità per promuovere il club e la città di Lugano a livello internazionale.

L’Automobile Club Lugano Classic si prospetta come un’istituzione che trascenderà il concetto di semplice club, fungendo da ambasciatore della cultura automobilistica.

La sua fondazione arricchirà il panorama sociale e culturale di Lugano, creando nuove opportunità per gli appassionati di auto d’epoca e unendo tradizione e innovazione. Con un calendario pieno di eventi e iniziative, il club si prefigge di diventare un punto di riferimento nel motorismo classico, rafforzando il legame tra la passione per le auto storiche e il patrimonio culturale della regione.