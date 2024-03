Lugano Città Universitaria: un’unione di forze e di intenti TRA USI, SUPSI e FUS per l’eccellenza accademica e la crescita culturale a Lugano.

La Città e gli atenei USI, SUPSI e FUS presentano le iniziative realizzate e quelle in programma per rafforzare, valorizzare e promuovere il polo universitario di Lugano.

La Città di Lugano insieme all’Università della Svizzera italiana (USI), alla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) e alla Franklin University Switzerland (FUS) è lieta di annunciare una serie di traguardi significativi raggiunti nel contesto del progetto “Lugano Città Universitaria”.

Avviato alla fine del 2021, questo ambizioso progetto mira a consolidare il ruolo di Lugano come polo universitario di riferimento a livello locale, nazionale e internazionale. Questo progetto non solo rafforza il legame tra la Città e il mondo accademico, ma promuove anche Lugano come centro di eccellenza educativa, culturale e di ricerca, contribuendo in modo significativo al suo sviluppo socio- economico.

Dal 2017, quando il Municipio ha elaborato per la prima volta il documento strategico Linee di Sviluppo 2018-2028, fino al primo aggiornamento significativo del 2021, sono stati compiuti passi importanti verso la realizzazione della visione di Lugano come polo universitario di eccellenza. Il progetto Lugano Città Universitaria incluso nelle Linee di Sviluppo nel 2021 si articola in cinque macro- aree di intervento, progettate per sostenere gli atenei locali e collaborare strettamente con loro, al fine di realizzare la vocazione universitaria della città.

Di seguito presentiamo le cinque macro-aree e i traguardi principali raggiunti in questi anni:

Promozione: un impegno congiunto per aumentare la visibilità di Lugano come destinazione universitaria privilegiata. La Città ha coordinato uno studio strategico per la promozione di Lugano come destinazione universitaria, che ha incluso la creazione di un portale online in collaborazione con USI, SUPSI e FUS e raggiungibile a partire dal 7 marzo 2024 al seguente link: learn.lugano.ch

Il nuovo portale ha lo scopo di offrire ai futuri studenti degli atenei locali e a quelli residenti un servizio di accoglienza e di orientamento per la vita in città, nonché promuovere Lugano quale città universitaria attraverso il mondo digitale.

Il portale vede inoltre la collaborazione con Lugano Region per i contenuti legati all’aspetto del vivere Lugano nel tempo libero e Lugano Eventi per l’integrazione di una agenda degli eventi universitari comune ai tre atenei. Il design e lo sviluppo del sito sono stati curati dall’agenzia Ander Group.

Partecipazione: all’interno di quest’area tematica si collocano le iniziative dedicate al coinvolgimento attivo degli studenti nella vita cittadina, promuovendo progetti che favoriscono l’integrazione e lo scambio culturale tra la comunità accademica e la città. I traguardi principali raggiunti sono:

Lancio di una piattaforma partecipativa extracurriculare per coinvolgere i giovani nel tessuto sociale e culturale della città chiamata Speakers’corner: si tratta di un’iniziativa interamente dedicata alla valorizzazione delle tesi e delle ricerche svolte da studentesse e studenti universitari, che incentiva la creazione di connessioni con aziende e istituti locali. Per l’avvio del progetto, Speakers’corner ha ricevuto un finanziamento dall’ufficio della Confederazione “Amministrazione digitale Svizzera”.

Realizzazione del progetto Cultura e Salute, ideato nell’ambito della partnership triennale fra la Città di Lugano e IBSA Foundation per la ricerca scientifica. Il progetto si basa su un corpo crescente di evidenze scientifiche e cliniche, assunte dall’OMS World Health Organization.

Cultura e Salute nasce per promuovere iniziative e sinergie tra il mondo della cultura e quello della salute per migliorare la qualità di vita e il benessere delle persone nei luoghi di cura, della cultura e nella vita quotidiana. Tra le azioni di progetto segnaliamo la realizzazione congiunta con l’Università della Svizzera italiana (USI) del primo corso universitario in Svizzera di Cultura e Salute presso la Facoltà di scienze biomediche che con l’anno accademico 2024-2025 sarà alla sua quarta edizione. Il corso è aperto al pubblico ed è tematico, ha coinvolto i maggiori esperti della materia a livello internazionale in qualità di keynote speakers e ogni anno vede il partenariato con un’istituzione culturale cittadina differente.

Protocollo di collaborazione siglato fra la Città di Lugano e Franklin University Switzerland per la realizzazione di progetti di studio e di ricerca nell’ambito del management e del marketing della cultura a sostegno di attività di mediazione culturale e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico cittadino. Nell’ambito dell’accordo, avviato nel 2021, sono stati realizzati laboratori su temi legati al turismo cultura digitale e ai musei.

Punto Digitale: un progetto sperimentale che offre assistenza individuale gratuita a chi non ha dimestichezza con computer, cellulare, tablet e internet. Ad offrire assistenza sono studentesse e studenti iscritti al Bachelor in Scienze della comunicazione dell’Università della Svizzera italiana che collaborano in qualità di assistenti digitali.

Collaborazione attraverso la donazione di PC usati al progetto eQuiD della Città di Lugano che ha l’obiettivo di raccogliere, rigenerare, valorizzare e distribuire gratuitamente alla cittadinanza computer usati provenienti da aziende e istituzioni e consegnarli ai cittadini che hanno interesse e necessità di avere un computer.

Collaborazione tra la Città di Lugano e l’USI per l’utilizzo della Palestra fitness del futuro Polo sportivo e degli eventi (PSE).

Nel contesto della partecipazione va menzionato inoltre il ruolo di Lugano Living Lab, il laboratorio urbano della Città di Lugano nato nel 2018 in partenariato con USI, che ha svolto in questi anni un’attività di sostegno agli studi, alle ricerche e alla divulgazione scientifica in collaborazione con gli atenei, soprattutto nell’ambito dell’innovazione digitale. Nello specifico agendo come caso d’uso per progetti di ricerca applicata, organizzando inoltre laboratori di cittadinanza, eventi di divulgazione e sensibilizzazione, contribuendo alla formazione in ambito di innovazione digitale e coinvolgimento della popolazione tramite sondaggi e workshop fino al design di nuove esperienze di partecipazione.

Strutture e spazi: il sostegno alla realizzazione di spazi dedicati agli studenti, come residenze universitarie e luoghi di incontro, che facilitano la creazione di una comunità studentesca coesa e l’organizzazione di attività formative e ricreative.

Convegni: l’organizzazione di convegni e incontri accademici, in collaborazione con gli atenei locali e i vari attori del settore dell’ospitalità, al fine di promuovere la ricerca e l’innovazione e di attrarre talenti e esperti da tutto il mondo. In questo contesto emerge il nuovo evento Plan B Forum e l’edizione parallela gratuita e aperta a tutti chiamata “Palco21”, dedicata all’informazione e sensibilizzazione verso il mondo bitcoin.

Collaborazione: una collaborazione stretta e continua fra il Municipio e gli atenei, che ha incluso:

la nomina di Robert Bregy, Segretario Comunale della Città di Lugano e responsabile di Lugano Living Lab, quale delegato-referente per le questioni universitarie.

Protocollo d’intesa Città di Lugano e atenei relativo all’iniziativa “Lugano Plan ₿”, con lo scopo di coordinare e massimizzare l’efficacia delle iniziative relative a questa iniziativa e alla tecnologia blockchain.

In questo contesto è stato avviato nel 2023 un percorso formativo dal nome “B4B – Blockchain for Business”, promosso da Città e i 3 atenei, destinato a professionisti (amministratori, direttori e collaboratori di società operanti nel settore di servizi in Ticino) che hanno l’interesse di apprendere e sviluppare maggiori conoscenze in ambito blockchain a supporto della propria attività.

La prima edizione di “B4B – Blockchain for Business” è avvenuta nella primavera del 2023 e ha visto la partecipazione di 63 persone, tra studenti, imprenditori e appassionati del settore.

La seconda edizione del percorso B4B – Blockchain for Business 2024 è attualmente al via, con la possibilità di iscriversi entro il 31 marzo 2024 https://luganolivinglab.ch/it/eventi/detail/b4b-blockchain-for-business-2a- edizione

Queste iniziative, realizzate in stretta collaborazione tra la Città e il mondo accademico rappresentato da USI, SUPSI e FUS testimoniano un’unità di intenti

senza precedenti, l’impegno congiunto verso l’obiettivo di rendere Lugano un polo universitario riconosciuto e apprezzato; un luogo dove l’istruzione, la ricerca e l’innovazione vanno di pari passo con la qualità della vita e l’inclusione sociale.

Concludiamo esprimendo il nostro sincero apprezzamento per il lavoro e la dedizione di tutte le collaboratrici e i collaboratori della Città di Lugano, di USI, SUPSI e FUS coinvolti in questo importante e ambizioso progetto.

Alla conferenza stampa sono intervenuti Michele Foletti, Sindaco della Città di Lugano; Luisa Lambertini, Rettrice dell’Università della Svizzera italiana (USI); Franco Gervasoni, Direttore generale della Scuola universitaria della Svizzera italiana (SUPSI) e Samuel Martin Barbero, Rettore Franklin University Switzerland (FUS).

Punti di vista

Il Sindaco di Lugano, Michele Foletti: “il progetto Lugano Città Universitaria concretizza l’impegno messo in campo dalla Città in questi anni per consolidare il sostegno agli atenei locali e promuovere Lugano come polo universitario attrattivo a livello nazionale e internazionale. La capacità di assicurare un’offerta formativa di qualità, ma anche di attrarre competenze e risorse essenziali per il trasferimento e la condivisione delle conoscenze e lo sviluppo dell’economia, a vantaggio dell’innovazione, è un investimento imprescindibile per il futuro dei nostri giovani. Ringrazio la direzione di USI, SUPSI e Franklin University Switzerland per aver creduto in questo progetto che, ne sono certo, continuerà ad arricchirsi di nuove iniziative a beneficio di tutta la comunità.“

La Rettrice dell’USI, Luisa Lambertini: “Siamo molto soddisfatti della collaborazione con la Città di Lugano e di quanto realizzato nell’ultimo quadriennio. Nei prossimi anni intendiamo sviluppare ulteriormente il concetto di campus universitario in una città universitaria. Ci proponiamo di trasformare i nostri campus in vivaci centri di vita e incontro, aperti alla comunità. Realizzare il progetto di residenza universitaria ‘Matrix’ rappresenterebbe un passo avanti verso questo obiettivo, ma ci impegniamo anche ad offrire alla popolazione sui campus esistenti una gamma sempre più ampia di momenti di incontro e di approfondimento. Allo stesso tempo, intendiamo creare nuovi spazi dedicati alla promozione attiva dell’innovazione e del trasferimento tecnologico, alimentando la crescita e lo sviluppo sia all’interno, sia al di fuori delle nostre aule.”

Il Direttore generale della SUPSI, Franco Gervasoni: “La collaborazione con la Città è fondamentale per la SUPSI, a diversi livelli. Un ambito particolarmente significativo è quello dei grandi progetti infrastrutturali, che hanno un impatto sul lungo termine. Il Campus Est di Viganello, edificato insieme all’USI e inaugurato tre anni orsono, ha già mostrato di poter riqualificare un quartiere, portando una ventata di dinamismo e positività che è da stimolo per altri investimenti. Questi nuovi spazi di valore sono fonte di benessere, creano relazioni e contatti fra il mondo accademico e la cittadinanza. Ci aspettiamo un effetto altrettanto positivo anche per i prossimi grandi progetti che ci attendono: dal Campus alla stazione di Lugano, la cui variante di Piano regolatore è stata finalmente approvata, e per la Città della Musica a Besso. Progetti strategici per la SUPSI, per tutto il nostro

Cantone, e per Lugano, Città che ha sempre creduto e sostenuto fattivamente il loro sviluppo”.

Il Rettore FUS, Samuel Martin Barbero: “Siamo felici di portare la nostra esperienza quale unica Università accreditata in Svizzera e negli Stati Uniti alla Città di Lugano. La nostra collaborazione con la città è intensa e fonte di soddisfazione per entrambe le parti, e si sviluppa sugli assi dell’arte e della cultura, del sostegno al Plan B, e nella partecipazione alle iniziative del Lugano Living Lab. Franklin è cittadina del mondo, e vogliamo contribuire a portare il mondo a Lugano, e Lugano in giro per il mondo.