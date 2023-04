LUGANO BUSINESS FORUM 11 / 12 maggio: la Svizzera ospiterà l’evento internazionale a sostegno delle imprese ucraine

L’evento di due giorni organizzato dall’associazione imprenditoriale ucraino-svizzera riunirà circa 500 leader del settore, innovatori, investitori e funzionari governativi provenienti da tutta Europa

L’11 e il 12 maggio si terrà a Lugano, in Svizzera, il Lugano Business Forum (LBF) , un incontro delle comunità imprenditoriali dell’Ucraina e di diversi paesi europei per scambiare esperienze e stabilire partnership.

L’incontro è stato avviato dall’Associazione ucraino-svizzera e dalla Federazione svizzera per le piccole e medie imprese SGV-USAM insieme all’Associazione Blockchain dell’Ucraina con il supporto del Comune di Lugano e dell’Ambasciata dell’Ucraina in Svizzera.

Il forum LBF aiuterà la comunità imprenditoriale europea a ottenere informazioni complete e professionali su opportunità e progetti in collaborazione con le imprese ucraine e fornirà agli imprenditori ucraini una piattaforma per presentare i propri piani a un pubblico specializzato ed esplorare le opportunità di espansione europea.

La missione principale di LBF come rappresentante della collaborazione ucraino-svizzera è fornire a società e capitali stranieri l’accesso al più grande progetto globale del prossimo decennio: la ricostruzione e la trasformazione dell’Ucraina del dopoguerra.

Tra i partecipanti al forum ci sono proprietari e imprenditori provenienti da Ucraina, Svizzera, Francia, Germania, Austria e Italia, nonché rappresentanti delle autorità statali e locali e associazioni imprenditoriali specializzate.

” L’interesse degli investitori è il più alto possibile e registriamo un ulteriore aumento dell’interesse di grandi capitali per gli investimenti in Ucraina. Ciò è connesso, da un lato, con una piena comprensione dell’esito della guerra e del successivo boom dell’economia ucraina e, dall’altro, con le prospettive di una rapida adesione dell’Ucraina all’Unione europea “, ha convinto Dmytro Sidenko, co-organizzatore del Lugano Business Forum e presidente dell’Associazione ucraina-svizzera.

Durante la LBF si formeranno meccanismi di coordinamento nei settori dell’energia e della produzione; Tecnologia alimentare; Digitale, Fintech e IT; Tecnologia sanitaria e biotecnologia; costruzione e sviluppo; capitale di rischio e startup; estrazione ed estrazione di materie prime.

“ Il Forum è stato una risposta alle crescenti richieste che abbiamo ricevuto dalle imprese europee negli ultimi 12 mesi in merito alle possibilità di realizzare progetti di ricostruzione in Ucraina, ”ha osservato Michael Chobanyan, co-organizzatore del Lugano Business Forum e presidente della Blockchain Association of Ukraine.

Tra i relatori :