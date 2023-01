La Città di Lugano emette un prestito obbligazionario basato sulla tecnologia Blockchain

La Divisione finanze della Città di Lugano, in collaborazione con la Zürcher Kantonalbank, ha emesso oggi un prestito obbligazionario di 100 milioni di franchi, basato interamente sulla tecnologia Blockchain.

La particolarità dell’operazione è che è avvenuta tramite l’innovativa piattaforma SIX Digital Exchange (SDX), legata al gruppo SIX, prima piattaforma digitale al mondo basata sulla tecnologia Blockchain a essere completamente regolamentata.

La prima emissione di prestito obbligazionario in formato digitale

L’emissione rappresenta il primo prestito obbligazionario della storia del settore pubblico, a essere emesso, listato e negoziato in digitale su una piattaforma regolamentata, basata sulla tecnologia blockchain.

Un passo importante verso la digitalizzazione del mercato finanziario e un’ulteriore dimostrazione dell’impegno della Città di Lugano nel promuovere e sostenere la trasformazione digitale, l’innovazione tecnologica e lo sviluppo.

La visione e la missione della Città di Lugano

La scelta di effettuare questa importante emissione tramite SDX è coerente con la visione e la missione esplicitate nelle Linee di sviluppo 2018-2028 e concretizza l’orientamento della Città a voler essere un “modello di innovazione”.

La Città promuove già attivamente l’uso della tecnologia Blockchain con l’iniziativa Lugano Plan B e la decisione di effettuare questa emissione tramite la piattaforma SDX è coerente con la filosofia volta a incentivare l’adozione di questa tecnologia in vari ambiti di attività.

L’evoluzione digitale del sistema di emissione di prestiti obbligazionari

Con questa operazione, la Città di Lugano intende stimolare il settore pubblico a innovare anche nel settore finanziario e sostiene questo nuovo metodo di emissione, che costituisce l’evoluzione digitale del sistema tradizionale di emissione di prestiti obbligazionari.

Il prestito obbligazionario avrà una durata di 6 anni e un coupon dell’1.625%, e sarà listato contemporaneamente sia sulla piattaforma SDX (digitale) sia sulla piattaforma SIX Swiss Exchange (borsa tradizionale), garantendo un dual listing agli investitori.

Il rating ufficiale da parte di Moody’s

Il prestito obbligazionario della Città ha ottenuto un rating ufficiale da parte dell’agenzia di rating Moody’s di livello Aa3 e ha le caratteristiche per essere incluso nel Swiss Bond Index, come gli altri prestiti emessi in passato da Lugano.

Ciò garantisce agli investitori un’alta qualità del credito e un’elevata sicurezza degli investimenti. Inoltre, la tecnologia blockchain consentirà una maggiore trasparenza e sicurezza nella gestione dei titoli, rendendo l’intero processo di emissione e negoziazione dei prestiti obbligazionari più efficiente e moderno.

In sintesi, l’emissione del prestito obbligazionario basato sulla tecnologia blockchain da parte della Città di Lugano rappresenta un passo importante verso la digitalizzazione del mercato finanziario e un’ulteriore dimostrazione dell’impegno della Città nel promuovere e sostenere la trasformazione digitale, l’innovazione tecnologica e lo sviluppo.

Un’operazione che non solo rafforza la posizione della Città come leader nell’innovazione ma che rappresenta un modello per il settore pubblico e per il mercato finanziario in generale.

SIX Digital Exchange (SDX)

SIX Digital Exchange (SDX) è l’innovativa piattaforma digitale basata sulla tecnologia blockchain, che la Città di Lugano ha scelto per emettere il proprio prestito obbligazionario. SDX è una piattaforma completamente regolamentata, legata al gruppo SIX e rappresenta il primo esempio di una piattaforma digitale di questo tipo al mondo.

La scelta di utilizzare SDX per l’emissione del prestito obbligazionario rappresenta un’ulteriore conferma dell’impegno della Città di Lugano nel promuovere e sostenere la trasformazione digitale e l’innovazione tecnologica.

La piattaforma SDX, infatti, consente una maggiore trasparenza e sicurezza nella gestione dei titoli, rendendo l’intero processo di emissione e negoziazione dei prestiti obbligazionari più efficiente e moderno.

Michele Foletti, Sindaco di Lugano

Michele Foletti è il Sindaco di Lugano, una delle città più importanti della Svizzera italiana e un importante centro economico e culturale. Foletti è un politico di lunga esperienza, che si è distinto per il suo impegno nella promozione dello sviluppo economico e dell’innovazione tecnologica.

Sotto la sua guida, la Città di Lugano ha intrapreso una serie di iniziative volte a promuovere e sostenere la trasformazione digitale, l’innovazione tecnologica e lo sviluppo. Un esempio è l’iniziativa Lugano Plan B che mira a incentivare l’uso della tecnologia blockchain in vari ambiti di attività.

La decisione di emettere un prestito obbligazionario basato sulla tecnologia blockchain rappresenta un’ulteriore conferma dell’impegno del Sindaco Foletti e della Città di Lugano nel promuovere e sostenere la trasformazione digitale e l’innovazione tecnologica. Questa operazione rappresenta anche un passo importante verso la digitalizzazione del mercato finanziario e un’ulteriore dimostrazione dell’impegno della Città nel promuovere e sostenere lo sviluppo.