Il franco digitale rivoluzionerà i pagamenti in Svizzera: partnership tra PostFinance e Swiss Stablecoin SA

PostFinance, l’istituto finanziario leader in Svizzera, ha annunciato una partnership rivoluzionaria con Swiss Stablecoin SA al fine di accelerare lo sviluppo del franco digitale, la valuta digitale stabile ancoretta al franco svizzero. Questa collaborazione strategica è stata concepita per semplificare e rendere più efficiente la gestione dei pagamenti nel paese, creando un mezzo di pagamento sostenuto da un’ampia base di consenso.

La Swiss Stablecoin SA (SSC), un’azienda all’avanguardia fondata nel 2022 dall’ex consigliera nazionale Pascale Bruderer, condivide la stessa visione di PostFinance per il futuro del franco digitale. L’obiettivo comune è quello di creare una valuta che offra nuove funzionalità, goda della fiducia della popolazione e venga accettata su larga scala. Questa partnership segna una tappa significativa nel cammino verso una digitalizzazione più ampia dell’economia svizzera.

Il franco digitale sarà basato su una tecnologia blockchain di libero accesso, che garantirà trasparenza, sicurezza e tracciabilità alle transazioni finanziarie. Questo mezzo di pagamento rappresenterà un’alternativa innovativa e affidabile al sistema finanziario tradizionale, aprendo la strada a un’ampia gamma di opportunità per i consumatori e le imprese.

L’aspetto più interessante di questa partnership è il proof of concept (PoC), un test di fattibilità che coinvolgerà PostFinance, SSC e l’associazione cardossier. Cardossier, di cui PostFinance è uno dei soci fondatori, è una piattaforma all’avanguardia che consente l’archiviazione e lo scambio tracciabile di informazioni cruciali sull’intero ciclo di vita di un veicolo. Questa scelta dimostra che il franco digitale sarà testato in un ambiente reale e avrà un’applicazione pratica sin dal suo lancio.

Benjamin Staeheli, Chief Business Unit Officer Payment Solutions di PostFinance, ha sottolineato l’importanza della programmabilità del franco digitale per la clientela: “Corredare i pagamenti di una logica permette di rendere più efficienti i processi e di automatizzarli. Tutto ciò racchiude un elevato potenziale d’innovazione e può diventare un catalizzatore della Digital Economy”. Questa caratteristica distintiva del franco digitale consentirà alle imprese di semplificare le proprie operazioni finanziarie e di adattarsi meglio alle nuove dinamiche del mercato.

Oltre al PoC con cardossier, PostFinance sta partecipando attivamente ad altri progetti incentrati sulle criptovalute. In particolare, l’istituto finanziario sta collaborando con l’Associazione svizzera dei banchieri per sviluppare il token per moneta scritturale, che svolge un ruolo fondamentale nella creazione di una solida infrastruttura per il settore finanziario svizzero. Questi sforzi dimostrano l’impegno di PostFinance nel plasmare il futuro delle transazioni finanziarie digitali.

Guardando al futuro, l’obiettivo di PostFinance e SSC è quello di emettere e ritirare il franco digitale tramite la rete di una banca svizzera, utilizzando l’infrastruttura fornita da SSC SA. Ciò aprirà la strada per estendere gradualmente l’accesso al franco digitale a tutti i fornitori di servizi finanziari, consentendo così a tutta la popolazione e all’economia svizzera di beneficiare di questa rivoluzionaria forma di pagamento.

L’introduzione del franco digitale rappresenta un importante passo avanti verso una società finanziaria più moderna ed efficiente in Svizzera. Con la sua stabilità e la sua solida base di consenso, il franco digitale potrebbe diventare un pilastro centrale dell’ecosistema finanziario svizzero, contribuendo allo sviluppo di nuovi modelli di business e all’accelerazione dell’innovazione nell’economia digitale.