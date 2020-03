Il coronavirus riduce l’economia Svizzera che entrerà in recessione subito già nel 2020

RICEVIAMO E RIPUBBLICHIAMO DALL’UFFICIO STAMPA LA NOTA UFFICIALE DEL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO SULLA IMMINENTE RECESSIONE INDUSTRIALE NEL 2020 DOVUTA ALLA CRISI DA CORONAVIRUS COVID-19 .

Previsioni economiche della Confederazione di esperti – Primavera 2020 – Il gruppo di esperti prevede che la Svizzera entrerà in recessione nel 2020.

La diffusione del nuovo coronavirus nel paese e all’estero porta alla chiusura temporanea di alcune parti dell’economia.

Fatta salva la stabilizzazione della situazione epidemiologica, l’economia dovrebbe gradualmente riprendersi dalla seconda metà.

Ciò si tradurrebbe in una forte crescita del PIL nel 2021, che tuttavia non consentirebbe di raggiungere il livello di PIL precedentemente previsto. L’incertezza della previsione è attualmente straordinariamente elevata.

Il gruppo di esperti della Confederazione per le prospettive economiche per il 2020 prevede un calo del PIL corretto per gli effetti dei principali eventi sportivi nell’ordine dell’1,5% (previsioni di dicembre 2019: + 1,3%). Tenendo conto degli eventi sportivi internazionali ancora attualmente previsti, ciò corrisponde a un calo del PIL dell’1,3%.

La diffusione del nuovo coronavirus influisce sull’economia svizzera attraverso diversi canali. Da un lato, il virus e le relative misure di politica sanitaria lasceranno tracce sostanziali con importanti partner commerciali durante la prima metà del 2020. Il previsto miglioramento delle condizioni economiche internazionali è stato bruscamente interrotto.

I settori svizzeri particolarmente esposti hanno quindi registrato un forte calo del fatturato; questo è particolarmente vero nei settori del turismo e dei trasporti, ma anche nei settori industriali sensibili alla situazione economica.

È inoltre prevedibile che le catene di approvvigionamento internazionali vengano interrotte da arresti della produzione all’estero e difficoltà di trasporto.

In un contesto di incertezza particolarmente elevata, anche il franco svizzero ha seguito una tendenza al rialzo dall’inizio dell’anno. Nel complesso, il gruppo di esperti scientifici prevede che le esportazioni subiranno un forte calo per la prima volta dal 2009.

D’altro canto, anche la Svizzera è direttamente interessata dagli effetti del coronavirus. Le misure sanitarie che dovevano essere messe in atto per far fronte al crescente numero di casi in Svizzera stanno sconvolgendo seriamente alcune parti dell’economia.

Allo stesso tempo, si prevede che la diffusione del virus continuerà. Un gran numero di aziende deve temporaneamente limitare o cessare la propria attività, in particolare nel settore alberghiero e della ristorazione e in altri settori dei servizi. Di conseguenza, la spesa per attività ricreative, viaggi e beni di consumo è crollata temporaneamente.

Nonostante alcuni effetti di recupero durante l’anno, si prevede un calo dei consumi privati ​​per tutto il 2020. A causa dell’incertezza ambientale e del calo del tasso di utilizzo della capacità, le aziende dovrebbero limitare fortemente i propri investimenti e ridurre l’occupazione.

Allo stesso tempo, il tasso di disoccupazione dovrebbe aumentare in modo significativo per raggiungere il 2,8% nel 2020 come media annuale (previsione di dicembre 2019: 2,4%).

Attualmente è quasi impossibile valutare l’entità della diffusione del virus in Svizzera e nel mondo, nonché la sua evoluzione nel tempo.

Finché la situazione epidemiologica si stabilizzerà durante l’anno, il gruppo di esperti prevede una graduale ripresa della situazione economica durante la seconda metà del 2020 e nel 2021.

Le attività economiche temporaneamente interrotte potrebbero quindi riprendere e le catene l’offerta torna al suo posto; le società esportatrici trarrebbero beneficio dall’aumento della domanda dall’estero; l’occupazione e la spesa per consumi e investimenti dovrebbero aumentare nuovamente. Il PIL della Svizzera aumenterebbe quindi di nuovo.

A partire da un livello inferiore del PIL nel 2020, la crescita economica nel 2021 dovrebbe essere più forte di quanto previsto nelle ultime previsioni: + 3,3%, si noti che il tasso di crescita non è influenzato da gli effetti degli eventi sportivi (previsioni di dicembre: 1,6%, corretta per gli effetti degli eventi sportivi).

Nonostante gli effetti di recupero, il panel prevede che il PIL rimarrà al di sotto del livello che sarebbe stato possibile raggiungere senza il coronavirus entro la fine del 2021. Possiamo anche aspettarci effetti significativi sulla disoccupazione nell’intero orizzonte previsionale (media annuale 2021: 3,0%, previsioni di dicembre: 2,6%).

Rischi ciclici

Per il momento, le previsioni rimangono estremamente incerte. Se il virus si diffondesse più fortemente del previsto e se a breve termine fossero necessarie restrizioni dell’attività economica più rigorose del previsto, nel 2020 potremmo aspettarci una recessione ancora più marcata nell’economia.

Tuttavia, gli effetti di recupero sarebbero quindi anche maggiori nel 2021. Al contrario, è possibile che la spesa per consumi differiti venga recuperata, nel corso del 2020, in misura maggiore di quella prevista nelle previsioni.

Se sono necessarie misure più drastiche di protezione della popolazione per un lungo periodo di tempo, si dovrebbero prevedere gravi conseguenze economiche per l’intero periodo di previsione.

Una domanda estera più debole e interruzioni più lunghe nelle catene di approvvigionamento influenzerebbero molti settori dell’attività economica.

La ripresa sarebbe quindi ritardata e più titubante, e il potenziale di crescita a lungo termine dell’economia ne risentirebbe maggiormente.

La diffusione internazionale del coronavirus accentua notevolmente anche alcuni rischi ciclici esistenti.

In particolare, l’elevato indebitamento di alcuni Stati e società potrebbe rafforzare le minacce che incombono sulla stabilità del sistema finanziario se la pandemia dovesse causare una moltiplicazione di problemi di liquidità e fallimenti del credito, soprattutto a livello di società.

Anche i rischi di turbolenza sui mercati finanziari e di aumento della pressione al rialzo sul franco sono elevati.

Documenti ufficiali del governo