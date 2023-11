Debutta la Campagna Natalizia MyLugano: si potranno vincere buoni acquisto in LVGA fino a 500 franchi

Introduzione: In un mondo sempre più digitalizzato, la Città di Lugano ha deciso di fare un passo avanti nella promozione degli acquisti locali durante il periodo natalizio. In collaborazione con la Società dei Commercianti di Lugano, l’Associazione Via Nassa e il Club del Centro, è stata lanciata la campagna natalizia MyLugano, un’iniziativa innovativa volta a sostenere il commercio locale attraverso l’utilizzo dell’app MyLugano. In questo articolo, esploreremo i dettagli di questa iniziativa e come sta rivoluzionando il panorama dell’economia locale.

MyLugano: Un Ecosistema Digitale Virtuoso L’app MyLugano, ideata e sviluppata dalla stessa Città di Lugano, si è rivelata uno strumento altamente innovativo ed efficace per promuovere l’economia locale. Questa applicazione ha creato un ecosistema digitale virtuoso che collega cittadini, visitatori e commercianti, portando benefici a tutto il circuito economico cittadino. Fin dalla sua introduzione, MyLugano ha attirato l’attenzione di migliaia di utenti con un wallet attivo, pronti a effettuare transazioni in LVGA (la valuta digitale locale) per ottenere vantaggi esclusivi.

Successo di MyLugano Il successo di MyLugano è innegabile. Con oltre 12.000 utenti attivi in grado di utilizzare LVGA e generare migliaia di transazioni ogni mese, l’app ha dimostrato il suo potenziale nell’accelerare l’economia locale. Solo nei mesi di giugno, luglio e agosto di quest’anno, le transazioni in LVGA hanno superato le 20.000. Questi dati testimoniano chiaramente l’entusiasmo dei residenti e dei visitatori di Lugano nell’abbracciare questa soluzione digitale.

La Campagna Natalizia MyLugano: Incentivi per lo Shopping Locale In occasione del periodo natalizio, la Città di Lugano ha lanciato una campagna appositamente progettata per sostenere gli acquisti locali e le piccole e medie imprese. Gli utenti con un wallet attivo avranno l’opportunità di partecipare a questa iniziativa unica. Sarà sufficiente scansionare il codice QR sui manifesti e gli adesivi della campagna, che saranno distribuiti lungo le vie cittadine. Questa scansione darà loro l’opportunità di vincere buoni regalo in LVGA del valore di 50, 70 e 100 franchi, assegnati attraverso un sistema di estrazione casuale. Inoltre, ci saranno anche 5 buoni del valore di 500 franchi in palio. Ma le sorprese non finiscono qui: nella vigilia di Natale, un fortunato utente che ha effettuato transazioni in LVGA durante tutto il mese di dicembre riceverà un buono da ben 1.000 franchi in LVGA.

Fondo Generoso per la Campagna Natalizia Un aspetto notevole di questa iniziativa è il fondo messo a disposizione: ben 130.000 franchi. Questo ampio budget assicura che la campagna natalizia MyLugano possa coprire una vasta gamma di premi e incentivare una partecipazione significativa da parte dei residenti e dei visitatori. La campagna sarà attiva per l’intero mese di dicembre 2023, ma è importante notare che terminerà quando il fondo verrà esaurito. Questa iniziativa sostituisce le agevolazioni delle tariffe dei parcheggi di primo livello e la gratuità del trasporto pubblico offerte nelle due domeniche che precedono il Natale, offrendo un approccio innovativo per sostenere l’economia locale.

MyLugano: Quantificare e Sostenere gli Acquisti Locali La campagna natalizia MyLugano si distingue per la sua capacità di quantificare gli acquisti e promuovere il commercio all’interno del circuito cittadino. Attualmente, sono affiliati poco meno di 400 partner commerciali al circuito MyLugano, rendendolo una vetrina digitale gratuita per le imprese locali. Questo approccio non solo aumenta la visibilità dei commercianti, ma anche la fidelizzazione di una vasta clientela.

Invito all’Adesione al Circuito Fedeltà Per coloro che non hanno ancora aderito al circuito MyLugano, l’invito è aperto. L’adesione offre l’opportunità di beneficiare immediatamente della campagna promozionale e di attrarre nuovi clienti desiderosi di effettuare acquisti in LVGA. Per diventare parte di questa crescente rete di commercianti e consumatori, basta contattare il team MyLugano.

Conclusioni La campagna natalizia MyLugano rappresenta un passo audace e innovativo per promuovere il commercio locale durante le festività. Grazie all’app MyLugano e alla sua capacità di creare un ecosistema digitale virtuoso, Lugano è ben posizionata per una stagione natalizia di successo. I dati di successo e il fondo generoso dedicato a questa iniziativa dimostrano chiaramente l’entusiasmo di Lugano nel sostenere il suo commercio locale. Con una visione così ambiziosa e innovativa, non possiamo fare altro che attendere con impazienza di vedere come questa campagna natalizia cambierà il volto delle festività nella splendida città di Lugano.

MyLugano: Un Modello di Successo La campagna natalizia MyLugano è un chiaro esempio di come l’innovazione digitale possa essere utilizzata per sostenere l’economia locale. Questo approccio non solo offre incentivi concreti per gli acquirenti, ma crea anche un ambiente in cui i commercianti locali possono prosperare. Ma MyLugano è molto di più di una semplice campagna natalizia; è un modello di successo che può essere replicato in altre città alla ricerca di modi per stimolare l’acquisto locale.

L’Importanza dell’Acquisto Locale In un mondo sempre più globalizzato, l’acquisto locale ha assunto una nuova rilevanza. Sostenere i commercianti della propria comunità ha un impatto diretto sull’economia locale, contribuendo alla creazione di posti di lavoro e al mantenimento della vitalità delle aree urbane. La campagna natalizia MyLugano rafforza ulteriormente questo concetto, dimostrando che l’acquisto locale non è solo un dovere civico, ma può anche essere gratificante per i consumatori, che hanno l’opportunità di vincere generosi premi in LVGA.

La Tecnologia al Servizio della Comunità L’app MyLugano è un esempio straordinario di come la tecnologia possa essere utilizzata per migliorare la vita delle comunità locali. Non solo semplifica il processo di acquisto, ma crea anche una connessione più profonda tra commercianti e clienti. Questo è essenziale in un’era in cui il commercio online può minacciare l’esistenza stessa dei negozi fisici. MyLugano dimostra che, invece di opporsi alla tecnologia, è possibile sfruttarla per rafforzare il tessuto economico di una città.

Una Campagna con Impatto Duraturo Mentre la campagna natalizia MyLugano è limitata al periodo natalizio, il suo impatto potrebbe durare molto più a lungo. La fidelizzazione dei clienti e la promozione del commercio locale continueranno a beneficiare la comunità di Lugano anche dopo che le luci natalizie si saranno spente. Gli utenti che hanno scoperto i vantaggi di MyLugano durante le festività potrebbero continuare a utilizzare l’app per i loro acquisti quotidiani, contribuendo così a mantenere vivo il circuito cittadino.

La Via Verso il Futuro La campagna natalizia MyLugano rappresenta solo l’inizio di un viaggio verso un futuro in cui l’innovazione digitale è al servizio delle comunità locali. La Città di Lugano e le organizzazioni partner stanno già pianificando ulteriori iniziative per sostenere il commercio locale e migliorare la qualità della vita dei residenti. Questo impegno a lungo termine per l’innovazione e la sostenibilità dovrebbe essere un esempio per altre città in cerca di modi per prosperare nell’era digitale.

Conclusioni In chiusura, la campagna natalizia MyLugano rappresenta un’innovativa e ambiziosa iniziativa volta a sostenere il commercio locale durante le festività. Grazie all’app MyLugano e a un generoso fondo dedicato, questa campagna offre vantaggi tangibili ai residenti e ai visitatori di Lugano, incentivando gli acquisti in città. Inoltre, dimostra il potenziale dell’innovazione digitale nel promuovere l’economia locale e creare un ambiente in cui commercianti e consumatori possono prosperare. L’esperienza di MyLugano dovrebbe servire come modello per altre città desiderose di abbracciare il futuro digitale e sostenere le proprie comunità locali.