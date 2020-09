CONTO ALLA ROVESCIA PER VISIONARY DAY 2020

L’evento è ideato e promosso da ated-ICT Ticino, con il patrocinio del Cantone Divisione dell’Economia e della Città di Lugano. Visionary Day occupa un’intera settimana dal 3 al 9 ottobre

Manca poco meno di un mese al Visionary Day, un’iniziativa ideata e organizzata da ated ICT Ticino con il patrocinio del Cantone Ticino, Divisione dell’Economia e della Città di Lugano.

L’appuntamento che animerà l’Autunno Digitale ticinese cambia pelle, evolvendo in un evento della durata di una settimana con una forte componente digitale dedicato a imprese e professionisti.

Infatti, fulcro dell’appuntamento, che si terrà dal 3 al 9 ottobre 2020, è la trasformazione digitale ad ampio raggio, con un’attenzione particolare dedicata alle opportunità offerte dai cambiamenti dettati dalle innovazioni tecnologiche di frontiera.

L’evento si presenta in una veste completamente rinnovata e in un formato digitale, con una componente fisica di networking in apertura e chiusura, se le regole del distanziamento sociale lo renderanno possibile.

Visionary Day diventa una piattaforma tecnologica per favorire lo scambio di esperienze e conoscenze fra le imprese del Canton Ticino, della Svizzera interna e del Nord Italia.

Ma oltre alle imprese, Visionary Day si rivolge anche ai professionisti che vogliono accedere a contenuti di qualità su argomenti di massima importanza, legati alla digitalizzazione, alle innovazioni del futuro, all’ecosistema delle startup.

“ated-ICT Ticino dimostra ancora una volta di saper dare un importante stimolo alla digitalizzazione dell’economia cantonale. E lo fa offrendo un ampio e ricco palinsesto che permetterà a tutti gli interessati di trovare occasioni di confronto e crescita favorendo così l’innovazione. Innovazione che non a caso è al centro della strategia di sviluppo economico adottata dal Cantone Ticino– commentaStefano Rizzi Direttore della Divisione dell’Economia, Cantone Ticino. “Innovazione che si riflette nelle rinomate realtà aziendali e accademiche presenti sul territorio, grazie alla proficua interazione tra questi due mondi e alle diverse misure di sostegno messe in campo dal Cantone.

Un terreno fertile dove sviluppare attività di ricerca e sviluppo, con la creazione di interessanti opportunità di lavoro. Grazie a questo contesto, il Ticino si posiziona, in un recente studio della Commissione europea, al secondo posto assoluto (dopo Zurigo) su 238 regioni europee per quanto riguarda la performance del sistema d’innovazione. Un risultato di cui essere fieri!”

“L’Autunno Digitale di Lugano, con il calendario di eventi ideato da Lugano Living Lab, in cui si inserisce Visionary Day, si propone quale importante momento di confronto, aggiornamento e scoperta del “mondo digitale” e delle sue innumerevoli applicazioni a livello sociale, culturale, economico, scientifico e ambientale – commenta Marco Borradori, Sindaco di Lugano.

Lo sviluppo di un ecosistema legato alle nuove tecnologie crea valore aggiunto e occupazione: abbiamo, ad esempio, trovato un impulso al rinnovamento grazie all’insediamento di aziende ad alto contenuto innovativo, attive in particolare nei settori della chimica, della biotecnologia e delle scienze della vita. La pandemia è stata l’occasione per ripensare i paradigmi pedagogici, organizzativi e gestionali della nostra società: Lugano ha saputo cogliere le opportunità insite nel progresso tecnologico per far fronte alla crisi e rispondere in modo efficace ai bisogni dei cittadini e delle aziende”.

“La tecnologia e il digitale si rivelano fondamentali sia per le imprese sia per i professionisti nei settori più vari, al punto che un evento come Visionary Day, che solo qualche settimana fa immaginavamo su 3 giorni, possiamo annunciare oggi che occuperà un’intera settimana – commenta Cristina Giotto, Direttore di ated-ICT Ticino e organizzatore di Visionary Day. Stiamo predisponendo un’agenda molto ricca di interventi per analizzare i benefici della digitalizzazione, così da mettere a fattor comune esperienze, competenze e nuove opportunità per le aziende ticinesi verso la Svizzera interna e il Nord Italia. Apriremo le danze il 3 e 4 ottobre con un hackathon dal titolo emblematico fu-turismo, per poi procedere con un programma di webinar, live talk, tavole rotonde, workshop e interventi di profilo internazionale. Visionary Day sta diventando la piattaforma ideale per quanti desiderano promuovere le proprie soluzioni innovative per il business e parallelamente aprire mercati anche nel resto della Svizzera, aumentando la propria visibilità in quelle aree geografiche”.

“Ma oltre alle imprese Visionary Day si rivolge anche ai professionisti che vogliono accedere a contenuti di qualità su argomenti di massima importanza, legati alla digitalizzazione, alle innovazioni del futuro, all’ecosistema delle startup – continua Davide Proverbio, Membro di Comitato e organizzatore di Visionary Day. Il programma che si sta delineando prevede interventi e contenuti che si snodano attraverso webinar, dirette streaming, live talk e altri strumenti di comunicazione che il digitale mette a disposizione. Gli eventi saranno visualizzabili gratuitamente e i percorsi si alternano negli ambiti della business transformation, della sicurezza informatica, del management e competenze digitali. Ospiteremo interventi istituzionali, per capire come il Cantone Ticino e la Città di Lugano stanno orientando sforzi e investimenti verso innovazione e digitalizzazione, ma soprattutto presenteremo casi concreti di aziende che tracceranno la via in tema di blockchain, di tutela della privacy e del trattamento dei dati digitali, di intelligenza artificiale e machine learning applicata alla cyber security, di evoluzione dei modelli di formazione e apprendimento, di Tecnologia e suoi impatti sulla società. Mi preme qui ricordare che ad oggi, restano ancora pochi giorni per proporre il proprio webinar, like talk o tavola rotonda e siamo a disposizione per valutare proposte e iniziative da aggregare alla nostra agenda, disponibile su www.visionaryswiss.ch.”

Visionary Day è un evento alla sua seconda edizione e si struttura in una veste completamente rinnovata rispetto al 2019. È stato ripensato in un formato che possiamo definire “misto”, sia digitale sia con una componente fisica di networking, se le regole del distanziamento sociale lo renderanno attuabile.

Ad oggi, è prevista un’apertura in presenza e in diretta streaming il 5 ottobre a partire dalle ore 10.30 riservata a istituzioni, sponsor e partner presso Istituto Dalle Molle per l’Intelligenza Artificiale USI-SUPSI – Manno, così da lanciare l’appuntamento Visionary Day. Interverranno: Marco Borradori, Sindaco della Città di Lugano, Norman Gobbi, Presidente del Consiglio di Stato Ticinese, Christian Vitta, Direttore DFE. A seguire ci sarà una tavola rotonda accessibile anche in streaming, dal titolo “Intelligenza Artificiale e Droni: il futuro è adesso” con: Christian Vitta, Direttore DFE, Andrea Emilio Rizzoli, Direttore ad Interim IDSIA-USI-SUPSI, Enzo Giannini, General Manager Propeller Aircraft & UAV di RUAG Aviation e Presidente dell’associazione Swiss Drone Base Camp, Quentin Ladetto, Research Director ‘Technology Foresight’ di Swiss DoD e Mario Simaz, Founder di Swissteamleaders Sagl.

Infine, a ideale chiusura della settimana Visionary è previsto per la serata del 9 ottobre dalle ore 17.00 al Palazzo dei Congressi di Lugano l’appuntamento V&V Night – Tra visione e realtà. Si tratta di un evento di chiusura, in presenza e riservato a sponsor, partner, istituzioni e organizzatori. Ma sarà anche un format di serata in cui, comunque, la componete tecnologica e di innovazione avrà un suo ruolo “visionario”. E sarà anche l’occasione per presentare i risultati dei Voxxed Days Ticino Workshops, dell’hackathon “fu-turismo” e del progetto “Digital Skills”, proposto da ated – ICT Ticino e IUFFP.