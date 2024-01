Co-creazione di Innovazioni Radicali – Dagorà Lifestyle Innovation Hub e SIP-TI- LTCC fanno parte del programma federale Innovation Booster in Ticino

La Città di Lugano, il Dagorà Lifestyle Innovation Hub (Leading House) e il Switzerland Innovation Park Ticino – Lifestyle Tech Competence Center (SIP-TI-LTCC – Alliance Member) hanno orgogliosamente presentato oggi gli obiettivi del programma Innovation Booster Fashion and Lifestyle. Questa è la prima iniziativa in Ticino a ricevere approvazione e finanziamento dal federal Innovation Booster program.

Innovation Booster – cofinanziato da Innosuisse con 2 milioni di franchi in 4 anni – è un programma federale che funge da punto di riferimento per l’innovazione radicale in Svizzera in vari settori, inclusi moda, bellezza, abbigliamento sportivo, lusso e stile di vita.

Il programma mira a co-creare progetti e iniziative promuovendo la collaborazione tra due tipi di partner: da un lato, istituti di ricerca svizzeri e accademie, e dall’altro, imprese, investitori e utenti finali nazionali e internazionali.

L’obiettivo principale è fornire una risposta congiunta e innovativa alle sfide economiche. Dagorà Lifestyle Innovation Hub è il riferimento del programma insieme a SIP-TI-LTCC, che gestirà attività di workshop, scouting e coordinerà una giuria qualificata che selezionerà le idee e i team innovativi da finanziare.

All’evento di lancio hanno partecipato Michele Foletti, Sindaco della Città di Lugano; Stefano Rizzi, Direttore della Divisione Economica del Cantone Ticino; Emile Dupont, Responsabile del Team di Trasferimento di sapere e tecnologie, Innosuisse; Carlo Terreni, Presidente, Dagorà SA; Jelena Tašić Pizzolato, General Manager, Switzerland Innovation Park Ticino- Lifestyle Tech Competence Center; Natale Consonni, Imprenditore, Investitore, Presidente e Fondatore, Venture and Creation; Rino Castiglione, CEO e Co-fondatore di Alpha Square Invest e il presidente di Gas Milano 1984, Mauro Dal Bosco, CFO, 7 For All Mankind e Elena Marchiori Digital Innovation and Research Lead del Lugano Living Lab.

Obiettivi del Programma

Identificare le sfide nel settore: Il programma identifica e analizza le sfide di innovazione aperta nei settori della moda, bellezza, abbigliamento sportivo, lusso e stile di vita, su temi come tecnologie sostenibili, intelligenza artificiale applicata alla moda, materiali innovativi, digitalizzazione e altro.

Promuovere collaborazioni: L’Innovation Booster incoraggia collaborazioni significative tra vari partecipanti: istituti di ricerca e accademie svizzere, imprenditori, investitori e utenti finali nazionali e internazionali.

Supportare l’innovazione: Il programma finanzia fino a 10 team di innovazione all’anno, con un massimo di 25.000 franchi svizzeri per ogni idea approvata. L’idea dovrebbe portare al concept di soluzioni radicali (prima fase) che verranno poi testate (seconda fase).

Tempistiche

Innovation Booster prevede 4 anni di sviluppo con il seguente programma per il 2024:

1. Fase delle Sfide:

da gennaio a metà marzo, onboard dei primi co-investitori e partner da parte della Leading House, Dagorà Lifestyle Innovation Hub. da metà marzo a metà aprile, identificazione e formalizzazione delle sfide attraverso un workshop gestito dal Alliance Member, SIP-TI-LTCC, seguito da workshop approfonditi sulle idee. il 22 aprile, durante il Lifestyle Innovation Day al LAC di Lugano, verranno presentate le sfide registrate nell’Innovation Booster.



2. Fase delle Idee:

da metà aprile a giugno, raccolta di candidature da parte dei Team di Innovazione, composti da almeno un istituto di ricerca o accademia svizzera e una o più imprese, investitori, associazioni o utenti finali. da giugno a luglio, valutazione delle migliori idee presentate alla giuria dell’Innovation Booster.



3. Implementazione e Test delle Idee:

da agosto a dicembre, finanziamento fino a 10 idee vincenti per un totale di 25.000 franchi svizzeri per ogni idea e team selezionati.

Durante il 2024, verranno organizzati eventi e corsi di formazione per stimolare la creazione di idee, la collaborazione tra team e per cercare nuovi partner e co-finanziatori per il programma federale. Inoltre, nell’ottobre 2024, un nuovo workshop definirà le sfide per il 2025.

Punti di vista

Il Sindaco di Lugano, Michele Foletti, ha notato la natura eccezionale della decisione dell’agenzia federale Innosuisse, che per la prima volta finanzia un programma “Innobooster” in Ticino, investendo un contributo finanziario significativo (2 milioni in 4 anni). “Lugano è una città all’avanguardia nell’innovazione: progetti e programmi come questo, che contribuiscono ad accelerare l’innovazione creando ampie reti di collaborazione, rafforzano e supportano le strategie di sviluppo del Comune.” Ha aggiunto inoltre: “Questa è una ulteriore conferma del buon lavoro di Dagorà e SIP LTCC, che arriva un mese prima dell’inaugurazione del nuovo spazio nel centro di Lugano e si consolida, portando le loro attività all’attenzione nazionale. Li ringrazio quindi per la loro determinazione nel promuovere l’innovazione nel settore lifestyle in Ticino.”

Stefano Rizzi, Direttore della Divisione Economia, Repubblica e Cantone Ticino, ha accolto positivamente e con grande orgoglio il lancio del programma federale “Innobooster” per la prima volta in Ticino e per la prima volta nel settore lifestyle-tech, sottolineando che è una “bella dimostrazione del lavoro sistemico di sostegno all’innovazione che stiamo portando avanti da anni, a favore di un Ticino sempre più innovativo, competitivo, attraente.”

Emile Dupont, Responsabile del Team di Trasferimento di sapere e tecnologie a Innosuisse: “Innosuisse ha come missione la promozione dell’innovazione, con efficienza, prossimità al mercato e aiutando il networking. Abbiamo creato il programma Innovation Booster per finanziare associazioni e organizzazioni eccellenti che vogliono animare comunità tematiche ed aiutarle a sviluppare e testare idee radicali per trovare, insieme, soluzioni innovative a problemi comuni. Siamo molto contenti di questa prima iniziativa basata in Ticino e di poter facilitare, tramite questo finanziamento, Dagorà, SIP-TI-LTCC e la loro community a generare di più di 350 idee e testarne 40 nei prossimi 4 anni.”

Carlo Terreni, Presidente Dagorà e SIP-TI-LTCC: “Il lancio dell’Innovation Booster incoraggia la collaborazione a livello nazionale e internazionale, posizionando Lugano e il Ticino come un hub di innovazione nel settore moda e lifestyle. Per questo motivo, stiamo cercando nuovi partner co-finanziatori da unirsi a quelli già confermati tra cui Hugo Boss, 7 For All Mankind, Gruppo Florence, Clinique La Prairie, e le holding di investimento Venture and Creation e Alpha Square Invest”.

Jelena Tašić Pizzolato, General Manager SIP-TI-LTCC: “L’Associazione Lifestyle Tech Competence Center è orgogliosa di partecipare al programma come Alliance Member e il nostro team è ben attrezzato per gestire il programma di innovazione, grazie a specifiche conoscenze e rigore metodologico acquisiti negli anni.”

Mauro Dal Bosco, CFO Globale 7For All Mankind: “Per un’azienda come 7FAM, con sede in Ticino, che fa dell’innovazione il suo principale motore di crescita, partecipare a IB è un’opportunità unica di collaborazione tra istituti di ricerca e aziende per sviluppare nuovi vantaggi competitivi nel settore della moda. 7FAM fa parte di un Gruppo dove l’innovazione è nel suo DNA e, come Premium Denim Fashion Brand, consideriamo l’innovazione uno dei pilastri per la futura crescita sia in termini di prodotto che di processi aziendali. Far parte di IB, collaborare e accedere a competenze radicate nel tessuto economico e tecnologico del Ticino, è fonte di enorme stimolo professionale, mirato a trovare soluzioni innovative da applicare al nostro business.”

Natale Consonni, Imprenditore, Investitore, Presidente e Fondatore Venture and Creation: “Essere in costante dialogo con le esigenze di innovazione del settore lifestyle tech ci permetterà alla nostra holding di investimento di identificare, comprendere, collaborare e, potenzialmente, finanziare nuove idee imprenditoriali basate su idee radicali che cambiano il futuro del mercato.“

Rino Castiglione, CEO e Co-fondatore Alpha Square Invest, presidente e CEO Gas Milano 1984: “Alpha Square Invest è una holding di investimento nata in Ticino, ma operante a livello internazionale, con una filosofia di investimento focalizzata su valori chiari: innovazione tecnologica; crescita dei suoi investimenti non solo in chiave speculativa; sostenibilità e un forte contributo alle comunità locali e internazionali.” Castiglione precisa che “nel contesto dei nostri investimenti nel settore lifestyle, abbiamo acquisito una quota significativa in Gas Milano 1984 dove, oltre al contributo finanziario, stiamo fornendo know-how manageriale fondamentale e un forte impulso all’innovazione di prodotto e processo. Pertanto, unirsi a Innovation Booster Fashion and Lifestyle ci sembra naturale: con le nostre competenze, possiamo portare una visione privilegiata delle dinamiche dell’industria e un forte contributo in termini di innovazione tecnologica e sostenibilità.”

Elena Marchiori, Responsabile Innovazione Digitale e Ricerca del Lugano Living Lab: “Siamo molto felici di questa collaborazione che vede Lugano Living Lab, il laboratorio di innovazione della Città di Lugano, collaborare attivamente in un programma a favore dell’innovazione nel settore lifestyle. Lugano Living Lab farà parte del comitato consultivo dell’Innovation Booster Fashion and Lifestyle, fornendo coaching e guida ai team che decidono di partecipare alla call. Questa collaborazione rappresenta un ulteriore passo verso il rafforzamento dell’impegno del laboratorio urbano per l’innovazione e la creatività.”

Collaborazioni future e ricerca di partner co-finanziatori

Dagorà Lifestyle Innovation Hub è attivamente alla ricerca di partner interessati a co- finanziare il programma di innovazione. Tra i partner annunciati ci sono le aziende Hugo Boss, 7 For All Mankind, Gas Milano 1984, Gruppo Florence, Clinique La Prairie e le holding di investimento Venture and Creation e Alpha Square Invest.

Per ulteriori dettagli sul programma e per unirsi come sostenitore, visitare il sito web del programma Innovation Booster (https://www.innosuisse.ch/inno/it/home/supporto- per-lavvio-di-progetti-e-networking/innovation-booster.html).

Dagorà Lifestyle Innovation Hub:

Dagorà Lifestyle Innovation Hub rivoluziona l’interazione tra le aziende, promuovendo l’innovazione attraverso una vivace comunità che incoraggia la condivisione di idee tra vari settori. Dagorà è uno spazio collaborativo dove marchi, fornitori di servizi tecnologici, rivenditori e produttori si uniscono per creare nuove opportunità di business. La nostra missione è stimolare la creatività e fornire agli imprenditori e ai manager di livello C le conoscenze necessarie per sviluppare le loro aziende. Tra le nostre principali attività ci sono eventi e workshop per il networking, servizi per aree di coworking per l’innovazione e la condivisione di conoscenze attraverso la nostra piattaforma online. Con attività in tutta la Svizzera e con sede a Lugano, Dagorà guida il futuro della collaborazione aziendale e dell’innovazione.

Innosuisse

Innosuisse, l’Agenzia Svizzera per la Promozione dell’Innovazione, opera come un istituto di diritto pubblico con personalità giuridica. Il suo impegno principale è promuovere l’innovazione basata sulla scienza per favorire lo sviluppo economico e sociale. Attraverso progetti di innovazione, attività di networking, formazione e coaching, Innosuisse mira a facilitare la cooperazione tra scienza e mercato, supportando le startup svizzere nella creazione di prodotti e servizi di successo, contribuendo così a un’economia prospera nel tempo.

SIP-TI- LTCC

Il Lifestyle Tech Competence Center (SIP-TI-LTCC), parte del Swiss Innovation Park, è un centro di competenza per la tecnologia legata allo stile di vita con sede in Svizzera, agendo come un hub per la ricerca e lo sviluppo. L’obiettivo principale del LTCC è promuovere l’innovazione nelle industrie correlate allo stile di vita. Collaborando con partner aziendali, istituti di ricerca e accademie, il LTCC riunisce competenze di livello mondiale per fornire soluzioni pratiche alle sfide fondamentali di marchi e rivenditori nel settore lifestyle. Grazie all’accesso a fondi e cofinanziamenti per l’innovazione, il LTCC avvia progetti straordinari, contribuendo attivamente alla trasformazione dell’industria.



Tra i membri del SIPTI-LTCC ci sono la Città di Lugano, Dagorà, Guess, Hypen, Lavazza, Loomish, Microsoft, Moresi.com, SUPSI, UBS, USI, VF Corporation, Accenture, Antares Vision Group, Assos of Switzerland, Bally e Barilla.