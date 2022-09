Assange e Nabourema al Plan ₿ Forum di Lugano il prossimo 28 e 29 ottobre

L’evento Plan ₿ Forum, promosso da Tether Operations Limited e dalla Città di Lugano, vedrà alternarsi sul palco del Palazzo dei Congressi di Lugano il 28 e 29 ottobre i maggiori leader dell’industria blockchain, insieme ad autorevoli personalità esperte di mercati finanziari globali e dell’ecosistema Bitcoin.

Il Plan ₿ Forum di Lugano presenta oggi i nuovi relatori e le relatrici che completano il programma e che condivideranno con il pubblico le loro esperienze sull’ecosistema Bitcoin e sul tema sensibile delle libertà individuali.

A Lugano saranno presenti Stella Assange, avvocato e moglie del fondatore di WikiLeaks Julian Assange, Gabriel Shipton, fratello di Julian Assange; Milena Mayorga, attuale ambasciatrice di El Salvador negli Stati Uniti; Fadi Elsalameen, Adjunct Senior Fellow presso il Bitcoin Policy Institute, e Farida Bemba Nabourema, attivista per i diritti umani e fondatrice del movimento “Faure Must Go” in Togo.

Stella Assange e Gabriel Shipton parteciperanno a un dialogo pubblico con Peter McCormack, e condivideranno la loro esperienza a favore della difesa della libertà di parola. L’ambasciatrice Milena Mayorga parteciperà a una tavola rotonda sull’adozione di Bitcoin da parte di Stati e nazioni.

Fadi Elsalameen affronterà il tema dell’uso di Bitcoin a favore degli scambi commerciali tra palestinesi e israeliani.

Farida Bemba Nabourema modererà una tavola rotonda dal titolo “Bitcoin come strumento per la libertà finanziaria”.

Durante il forum i partecipanti potranno fare, inoltre, un’esperienza unica di realtà virtuale sulle orme di Julian Assange. Per i visitatori sarà un’occasione di riflessione sulla libertà di parola attraverso la navigazione virtuale dei luoghi dove Assange ha vissuto negli ultimi 10 anni: dall’ambasciata dell’Ecuador nel Regno Unito fino all’attuale detenzione nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh a Londra.

Grazie alla presenza dei famigliari di Julian Assange verrà inoltre proposta un’anteprima del film documentario Ithaka, un ritratto intimo della lotta del padre John per la liberazione del figlio, prodotto da Gabriel Shipton.

Il Plan ₿ forum di Lugano prevede interventi, interviste e panel con discussioni di gruppo. Sarà un’occasione unica di dialogo con gli esperti del settore, in un confronto aperto con gli altri partecipanti. I panel e le conversazioni si incentreranno sul complesso ecosistema Bitcoin e sull’approfondimento delle sue diverse componenti: “bitcoin” è una parola utilizzata globalmente per definire la moneta digitale che si può acquistare, custodire o scambiare; tuttavia, la parola “Bitcoin” definisce anche il protocollo tecnologico che permette la realizzazione delle transazioni digitali.

L’ecosistema Bitcoin si basa su alcuni principi fondamentali che saranno approfonditi al forum: il diritto alla privacy, l’inclusione e la libertà (individuale, di parola e finanziaria). Lugano promuove così un dialogo aperto in linea con la tradizione svizzera a favore delle libertà individuali. Un impegno, quindi, anche per le istituzioni garanti di tali libertà.

Tra i relatori già confermati e annunciati figurano profili di spicco come Nick Szabo, Cypherpunk e Computer Scientist; Adam Back, CEO di Blockstream; Jameson Lopp, CTO di CASA; Max Keiser e Stacy Herbert, co-fondatori di El Zonte Capital; Peter McCormack, conduttore di What Bitcoin Did Podcast e presidente del Real Bedford FC; Paolo Ardoino, CTO di Bitfinex/Tether; Samson Mow, architetto del Bitcoin bond; Philip Karageorgevitch Prince of Serbia; Jimmy Song, sviluppatore ed esperto di Bitcoin; Frank Chaparro, editore di The Block; John Carvalho, CEO di Synonym; Indira Kempis, senatrice messicana; Sandeep Nailwal, Co-founder di Polygon e altri ancora.

Informazioni sul Piano ₿

Il Piano ₿ di Lugano è un’iniziativa congiunta della Città di Lugano e di Tether dedicata all’integrazione consapevole della tecnologia Bitcoin a Lugano, dalle piccole transazioni economiche nei commerci locali al pagamento di tasse, imposte e tributi pubblici. https://planb.lugano.ch

Programma, relatori e registrazioni al Plan ₿ Forum 2022: https://planb.lugano.ch/planb-forum/