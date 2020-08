William Shatner porta la sua storia del cinema sulla Blockchain WAX!

L’attore vincitore del premio Emmy e Golden Globe ha recitato in una lista infinita di ruoli che include il capitano Kirk nella serie di fantascienza più famosa della televisione, Star Trek, nel ruolo di protagonista in TJ Hooker, al Priceline Negotiator.

Le scene di questa serie includono un’immagine di se stesso nel momento in cui ha scoperto che sua figlia è nata, una sua candida foto che abbraccia Leonard Nimoy , persino una delle radiografie dentali (la prima sulla blockchain)!

C’erano due tipi di pacchetti che erano in vendita alle 12:00 EST su shatnercards.io :

3.000 Mega Pack contenenti 30 oggetti da collezione digitali. Questi sono esauriti in 3 minuti.

7.000 pacchetti standard contenenti 5 oggetti da collezione digitali. Questi sono esauriti in 9 minuti.

Questa è la terza vendita NFT da record su WAX da maggio 2020 .

Carte collezionabili digitali William Shatner sulla Blockchain WAX:

William è stato un fan vocale sui social media di prodotti basati su blockchain per anni. “Si dice che mettere qualcosa online sia per sempre. Non sono d’accordo. Mettere qualcosa su una blockchain è per sempre”, afferma William Shatner .

La blockchain registra ogni aspetto di ogni transazione da collezione e la memorizza per sempre. Questi record di blockchain non possono essere modificati da nessuno e possono essere visti da tutti.

Pertanto, la blockchain è la prova che gli oggetti da collezione sono autentici e possono essere scambiati o venduti in qualsiasi momento senza mai correre rischi con un acquirente o un venditore perché è verificabile sulla Blockchain WAX.

La serie di carte collezionabili digitali è costituita da un tipo di oggetti da collezione basati su blockchain, chiamati NFT (o token non fungibili).

Ogni NFT è unico nel suo genere e presenta caratteristiche uniche che lo differenziano da qualsiasi altro NFT e non possono mai essere contraffatti o duplicati. I collezionisti acquistano pacchetti che poi aprono per rivelare gli oggetti da collezione all’interno.

I proprietari delle NFT di William Shatner possono:

Vendili su un mercato

Scambiali all’istante , con chiunque, in qualsiasi parte del mondo – gratuitamente

, del mondo – Scambia con fiducia che ogni oggetto da collezione è certificato autentico, unico e non può mai essere modificato

e non può mai essere modificato Visualizza i record di proprietà e la cronologia di trading di un oggetto da collezione

un oggetto da collezione Mostra il loro inventario sui social media

Cerca nelle liste dei desideri di altri operatori

Alcune delle carte collezionabili NFT di William Shatner possono essere combinate per creare nuovi e più rari oggetti da collezione, mentre altre possono essere riscattate per prodotti fisici autografati personalmente dallo stesso William.

I dati per le carte William Shatner sulla Blockchain WAX includono:

Specifiche dettagliate per ogni carta e frammento tra cui la data di creazione, la sua rarità, le immagini della carta, la prova della sua autenticità e altro ancora. Con queste informazioni, i collezionisti sanno esattamente quali carte e quali frammenti stanno scambiando – nessuna congettura, nessuna necessità di fidarsi o verificare altri trader.

Record di proprietà completi che mostrano chi ha scambiato l’oggetto e quando. Dal momento che tutti possono vedere la sua storia di proprietà completa, nessuno può mai falsificare la proprietà.

Storia commerciale completa

Dettagli sulla vendita delle carte digitali William Shatner:

La collezione comprende:

10.000 pacchetti digitali

Previsti 124.935 frammenti

Una possibilità combinata totale di 41.709 singole carte collezionabili

25 carte che possono essere riscattate per un colpo alla testa autografato

1 carta che può essere riscattata per un personaggio autografato del Capitano Kirk

“Adoro questa versione”, afferma Evan Vandenberg , direttore dello sviluppo aziendale per WAX, “È così unico non solo dal punto di vista dei memorabilia personali di William Shatner messi su una blockchain, ma il concetto di frammento e la capacità di creare carte è un meccanico semplice ma fantastico che dovrebbe davvero portare le NFT ad un altro livello “.

Cosa stanno facendo i collezionisti con loro?



Una volta che i pacchetti sono stati rilasciati, è iniziata una frenesia di compravendita. I collezionisti possono ancora acquistare e scambiare o inseguire i loro pezzi mancanti per creare carte complete sui mercati secondari.

I collezionisti acquistano e vendono oggetti da collezione su mercati secondari, tra cui:

Questo lancio fa parte di una serie di vendite NFT che WAX ha pianificato per il 2020. La più recente vendita NFT è stata venduta in 67 minuti, mentre la precedente vendita NFT è stata venduta in 28 ore. Maggiori informazioni su The Worldwide Asset eXchange ™ Blockchain e Shatner Trading Cards sul blog WAX qui .

Informazioni su WAX:

WAX è il modo più sicuro e conveniente per creare, acquistare, vendere e scambiare oggetti virtuali – con chiunque, in qualsiasi parte del mondo.

Centinaia di milioni di persone in tutto il mondo commerciano già articoli digitali e fisici. Ma i problemi che affliggono i beni digitali e la comunità commerciale hanno frenato la sua crescita ben al di sotto del suo pieno potenziale.

WAX ha creato una suite completa di strumenti basati su blockchain che consente a chiunque di scambiare oggetti digitali o anche fisici istantaneamente e in modo sicuro, con chiunque, ovunque.

I partecipanti a Worldwide Asset eXchange ottengono l’accesso a una comunità globale di collezionisti e commercianti, acquirenti e venditori, creatori e giocatori, commercianti, creatori di dApp e sviluppatori di giochi. Per ulteriori informazioni, visitare https://wax.io e seguire su Twitter e Telegram .

Informazioni su William Shatner:

William Shatner ha coltivato una carriera che dura da oltre 60 anni come premiato attore, regista, produttore, scrittore, artista discografico e cavaliere. È una delle figure più riconoscibili di Hollywood e un grande filantropo.