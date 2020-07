Voli gratuiti per malta per chi parteciperà alla nuova edizione di AIBC l’evento di riferimento per la Blockchain

AIBC torna al lavoro con biglietti gratuiti per i primi voli gratuiti: le prenotazioni anticipate beneficeranno di un biglietto standard gratuito per lo spettacolo AIBC Europa tenutosi a Malta questo novembre, mentre le restrizioni di viaggio aumentano in tutta Europa

Con le restrizioni all’allentamento dei viaggi e la riapertura degli aeroporti in tutta Europa, l’industria degli eventi è ottimista sul fatto che i settori degli affari, dell’intrattenimento e del turismo torneranno in piedi e godranno di nuovi germogli di crescita entro la fine dell’anno.

Di conseguenza, il gruppo SiGMA ha annunciato che offre biglietti standard gratuiti, che sono valutati a € 49 per i delegati che prenotare un pass allo spettacolo di novembre prima del 15 luglio. Si terrà a Malta quest’anno, lo spettacolo europeo si svolgerà dal 17 al 19 novembre, unendo gli appassionati di tecnologia con il solido quadro normativo dell’isola.

Il supershow unirà due grandi esposizioni: AIBC e festival del gioco, SiGMA, portando innovazione e nuove tecnologie nel settore dei giochi e introducendo un nuovo modo di esplorare questi verticali di punta attraverso le ultime tecnologie emergenti e profonde.

Il vertice di novembre seguirà un trio di vertici digitali tenuti durante l’estate, che mirano a aiutare l’industria a stare insieme e a rimanere informata e connessa in un momento in cui lavorare insieme non è mai stato più importante.

E mentre la conferenza di giugno, Emerging Tech di AIBC Summit, ha raccolto figure di primo piano – un meetup virtuale non sostituisce del tutto l’esperienza di networking in prima persona di una vivace esposizione sul campo. Tuttavia i due possono esistere; andando avanti tutti i vertici presenteranno un’esposizione virtuale, offrendo ai partecipanti un’esperienza più olistica e interattiva.

Con i preparativi per il prossimi vertici già in pieno svolgimento, c’è un palpabile senso di eccitazione mentre la società avanza con AIBC Europe, che dovrebbe andare avanti a Malta questo novembre e verso AIBC Asia, che lancerà a Manila, nel maggio 2021.

Il 15 luglio, l’aeroporto di Malta riaprirà, consentendo i voli verso una serie di destinazioni dopo che la pandemia COVID-19 ha interrotto tutti i viaggi commerciali all’inizio di quest’anno.

Il primo ministro di Malta, Robert Abela, ha annunciato l’allentamento delle restrizioni sui viaggi, affermando: “Dal 1 ° luglio, i voli aumenteranno nella maggior parte delle regioni in Italia, Francia, Spagna e Polonia.

Questo mentre gli aeroporti in Grecia e Croazia saranno aperti nella loro interezza “, ha detto, aggiungendo che” questo sarà intrapreso in modo che dal 15 luglio l’aeroporto sarà aperto al resto delle destinazioni “.

L’aumento del divieto di viaggio segue un modello positivo in tutta Europa, poiché l’Unione europea solleva una serie di frontiere interne.

Molte città principali hanno seguito l’esempio nell’annuncio di piani per allentare le restrizioni e aprire le porte a una reintroduzione delicata del mercato delle vacanze, degli affari e dei viaggi.

Germania, Austria, Sicilia, Cipro, Svizzera, Sardegna, Islanda, Slovacchia, Norvegia, Danimarca, Ungheria, Finlandia, Irlanda, Lituania, Israele, Lettonia, Estonia, Lussemburgo e Repubblica Ceca sono stati tra i primi gruppi di paesi a beneficiare la ripresa dei voli commerciali da e per Malta. Si prevede che altri paesi seguiranno l’esempio.

