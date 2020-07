Visa assume specialisti crypto per sviluppare la piattaforma Blockchain

Stiamo cercando un forte sviluppatore esperto di Ethereum e l’architettura blockchain per far parte del team incaricato con la creazione di un’applicazione distribuita “.

“Stiamo lavorando sulla tecnologia blockchain e vogliamo aggiungere un ingegnere altamente motivato al nostro team per far parte del team di Foster City, CA.

Inoltre, l’esperienza con le blockchain di Ripple, R3 e / o Bitcoin è uno dei requisiti che i candidati devono soddisfare.

Secondo quanto riferito, la società è alla ricerca di numerosi specialisti per questo posto vacante.

Il team a cui questo nuovo sviluppatore si unirebbe è dedicato allo sviluppo di innovazioni e prodotti per pagamenti senza carta.

In particolare, si concentra sulla creazione di una piattaforma blockchain per trasferimenti transfrontalieri, presso insediamenti in tempo reale e identificatori digitali per clienti aziendali.

Recentemente, si sapeva che PayPal sta anche cercando di assumere nuovi specialisti di blockchain e criptovalute.