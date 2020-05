VeChain è la prima Blockchain pubblica ad aderire all’iniziativa della catena alimentare di AliPay

VeChain è il primo protocollo di blockchain pubblico ad aderire al nuovo Consiglio di provenienza APAC, un consorzio per il monitoraggio delle esportazioni alimentari, come vino, orzo, carne di manzo, uva e altri prodotti, dall’Australia alla Cina, il principale partner commerciale dell’ex.

▷ Se sei una Azienda che opera nel mondo della Blockchain e delle Criptovalute, hai già scoperto questi vantaggi?

Il nuovo ecosistema della catena di approvvigionamento sta contribuendo a ridurre i termini di pagamento tipici da 30 giorni allo stesso giorno.

Utilizzando la blockchain di VeChain e le transazioni fornite da AliPay e Mastercard, i fornitori di cibo della rete avranno accesso a pagamenti istantanei e saranno anche in grado di tracciare le transazioni sul libro mastro autorizzato di Mastercard.

Con la rottura dei sistemi chiave in tutto il mondo in una serie di settori a causa della pandemia di coronavirus, la tecnologia blockchain sta emergendo come un modo economico, sicuro e veloce per integrare più partecipanti per le attività transcontinentali e mantenere la catena di approvvigionamento senza intoppi.

Secondo VeChain, “Da un lato, la pandemia rappresenta una minaccia diretta per i produttori e i distributori di alimenti e bevande in tutto il mondo, aumentando le sfide della massimizzazione dei profitti, conservando un flusso di cassa sano e creando valore.

Soprattutto nelle negoziazioni transcontinentali, le pressioni finanziarie che i fornitori devono affrontare hanno un forte impatto sui loro flussi di cassa, il che richiede un finanziamento immediato della fattura per sbloccare rapidamente fatture non pagate e stimolare la crescita aziendale.

D’altro canto, la consapevolezza pubblica della sicurezza alimentare è senza precedenti. “

VeChain cita anche uno studio di Shanghai che traccia nuovi comportamenti alla luce della pandemia globale.

Conferma che i consumatori cinesi, ancora colpiti dall’epidemia di coronavirus, nonostante i recenti rapporti secondo cui la Cina abbia appiattito la curva, privilegiano la sicurezza e la salute degli alimenti.

David Inderias, presidente esecutivo del Consiglio di approvvigionamento dell’APAC, afferma che fornitori come Fresh Supply Co, Source Certain International e Laava, tutti membri della rete, possono sfruttare finanziamenti e pagamenti integrati.

“In un mondo post-COVID in cui molte entità commerciali sono in declino, stiamo crescendo assicurandoci di offrire valore economico, soddisfare le esigenze del settore e includere anche fonti di finanziamento per l’industria”.

VeChain ToolChain consentirà ai fornitori di prodotti alimentari in Australia di ricevere pagamenti più rapidi registrando l’intero ciclo di consegna del prodotto sulla blockchain.

La tecnologia genererà dati immutabili che sono completamente trasparenti e accessibili, tra cui informazioni sulla spedizione e sul veicolo, aggiornamenti logistici, licenze di corriere richieste e temperatura del carico.