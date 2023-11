Una panoramica degli investimenti più significativi nel mondo Web3 e nei progetti di Tokenizzazione

Il mondo della tecnologia sta assistendo a un’evoluzione rapida e significativa con l’ascesa di Web3 e la tokenizzazione. Questi concetti, una volta relegati ai confini dell’immaginazione tecnologica, stanno ora trasformando il panorama del commercio digitale e la gestione degli asset digitali.

Uno degli sviluppi più recenti in questo campo è l’investimento di 5 milioni di dollari da parte del colosso del venture capital Andreessen Horowitz (a16z) in Setter, un’app consumer che consente ai brand di esplorare il commercio alimentato da Web3​​. Setter mira a semplificare l’accesso a Web3, rendendo l’esperienza più fluida e accessibile a un maggior numero di utenti, affrontando la complessità e l’ostilità delle attuali tecnologie wallet.

La visione di Setter è particolarmente rivoluzionaria: sotto una veste che ricorda le applicazioni Web2, si cela un portafoglio smart contract a tutti gli effetti. Questo approccio ibrido intende armonizzare gli elementi di Web2 e Web3, facilitando sia i pagamenti tradizionali che la conversione in criptovaluta​​. Il focus iniziale di Setter si concentra sullo sviluppo di partnership con brand di streetwear e sneakers, con l’obiettivo di espandersi in seguito in settori come la moda, gli articoli di lusso e i collezionabili per i consumatori.

Parallelamente, il settore della tokenizzazione e degli NFT, che rappresentano il futuro delle economie digitali, sta affrontando sfide legate al rumore e alla confusione che ne hanno caratterizzato lo sviluppo. In risposta a queste sfide, UNFOLD, un’agenzia digitale di primo piano, ha stretto una partnership strategica con IQ Protocol, pioniere nell’economia della condivisione Web3​​​​. Questa collaborazione mira a trasformare il panorama della proprietà e dell’accesso agli asset digitali, portando innovazione, tecnologia e personalizzazione nel coinvolgimento dei fan.

IQ Protocol sta guidando l’economia della condivisione Web3 con la sua tecnologia di noleggio NFT peer-to-peer che rivoluziona la proprietà e l’accessibilità degli asset digitali. Da quando è stato lanciato tre mesi fa, IQ Protocol ha già registrato un impatto notevole, superando i 20.000 noleggi di asset e generando oltre 60.000 dollari di attività​​. La partnership mira a potenziare i brand nell’ingaggio dei loro fan su scala globale, coprendo ambiti come il gaming, le iscrizioni, la biglietteria e oltre.

Proseguendo con la discussione sull’impatto e le applicazioni della tokenizzazione nel Web3, esaminerò altri sviluppi rilevanti nel settore nella seconda parte dell’articolo.

Impatti Globali e Innovazioni nel Settore della Tokenizzazione e Web3

Mentre il Web3 e la tokenizzazione continuano a plasmare il futuro del commercio digitale, i loro impatti si estendono ben oltre i confini tradizionali. Un esempio significativo di ciò è l’apertura da parte di Blockchain Laboratories di una nuova filiale, W3 SaaS Technologies Ltd, nel prestigioso Dubai International Financial Centre (DIFC). Questa mossa strategica consentirà all’azienda di accelerare lo sviluppo di piattaforme di tokenizzazione DLT (Distributed Ledger Technology) che promuovono pratiche di investimento sostenibili ed etiche​​.

Blockchain Laboratories, pioniere nel settore, si concentra sulla creazione di asset digitali ESG (Ambientali, Sociali e di Governance) che allineano gli investimenti ai principi di sostenibilità. Utilizzando tecnologie innovative come la DLT e la tokenizzazione, l’azienda mira a rivoluzionare il modo in cui gli asset digitali vengono utilizzati​​. La loro soluzione SaaS (Software as a Service) specializzata integra tecnologie Web3, consentendo la creazione di applicazioni decentralizzate scalabili e sicure, e rafforzando il controllo dei brand sugli asset digitali su una tecnologia DLT neutrale in termini di carbonio​​.

Con una licenza commerciale per i servizi DLT nel DIFC, W3 SaaS di Blockchain Laboratories mira a rafforzare la sua posizione come leader globale nello spazio della tokenizzazione. Il DIFC è rinomato per il suo ambiente aziendale supportivo, un solido quadro normativo e l’accesso a una vasta rete di investitori internazionali e partner strategici​​. Boone Bergsma, CEO di Blockchain Laboratories, ha espresso entusiasmo per l’istituzione della loro presenza nel DIFC, evidenziando come questa mossa strategica permetta loro di attingere all’ecosistema Web3 in fiore nella regione e collaborare con organizzazioni all’avanguardia per guidare un cambiamento significativo​​.