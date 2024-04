TOKEN2049 Dubai ha ufficialmente registrato il tutto esaurito con 10.000 partecipanti a seguito di una domanda senza precedenti

La vendita dei biglietti per TOKEN2049 Dubai raggiunge la piena capacità due settimane prima dell’evento

Tra i relatori principali figurano Pavel Durov, CEO di Telegram; Bryan Johnson, fondatore di Blueprint; Balaji Srinivasan, autore di The Network State; Richard Teng, CEO di Binance; e oltre 200 altri

TOKEN2049 , il principale evento crittografico, ha annunciato ufficialmente che i biglietti per la conferenza inaugurale di Dubai sono esauriti con oltre due settimane di anticipo con 10.000 partecipanti del settore confermati.

Questa domanda senza precedenti sottolinea il ruolo dell’evento come principale raduno internazionale nel settore delle criptovalute e del Web3, e lo status di Dubai come hub per l’innovazione nel settore.

TOKEN2049 Dubai (18-19 aprile) ospiterà un gruppo impressionante e diversificato di relatori, tra cui Pavel Durov, il visionario CEO di Telegram; Bryan Johnson, pioniere della longevità e del miglioramento umano; Balaji Srinivasan, fondatore, investitore e autore di The Network State; Richard Teng, CEO di Binance; e oltre 200 altri leader del settore, ognuno dei quali apporta intuizioni e prospettive uniche sullo stato attuale dell’ecosistema e sul suo futuro sconfinato.

Alex Fiskum, co-fondatore di TOKEN2049, ha dichiarato : “Siamo entusiasti di annunciare che TOKEN2049 Dubai ha raggiunto la piena capacità, registrando il tutto esaurito più di due settimane prima dell’evento con 10.000 partecipanti e un mix diversificato di partecipazione del settore.

Sorprendentemente, il 90% dei nostri partecipanti sono internazionali che arrivano da oltreoceano, ponendo le basi per quello che sarà un vero e proprio incontro di settore globale”.

I partecipanti possono aspettarsi un programma completo che copre gli argomenti più salienti del settore, tra cui l’intersezione tra AI e Web3, soluzioni di hyperscaling, reti di infrastrutture fisiche decentralizzate, Bitcoin ETF e flussi istituzionali, giochi Web3 e memecoin, tra gli altri.

Fiskum ha continuato: “Abbiamo in serbo una settimana incredibilmente ricca di azione. La TOKEN2049 Week prevede oltre 300 eventi collaterali che si svolgeranno in tutta la città, dalle case degli hacker agli eventi di networking fino alla Crypto Fight Night e al Karate Combat.

La settimana si concluderà con la nostra festa di chiusura – AFTER 2049. Celebreremo l’halving di Bitcoin sullo sfondo dello splendido skyline di Dubai Marina in una serata che promette di essere indimenticabile.”

AFTER 2049 , la festa di chiusura ufficiale di TOKEN2049 Dubai, si svolgerà sabato 20 aprile presso il Be Beach di recente apertura, con biglietti limitati in vendita esclusivamente su Platinumlist. Con la partecipazione degli iconici DJ e produttori AWEN, Enoo Napa e MoBlack, AFTER 2049 fonderà ritmi afro house con performance speciali.

Gli sponsor principali di TOKEN2049 Dubai sono M2 , una piattaforma globale di investimento in criptovalute creata per investitori assertivi che cercano un modo sicuro per investire in criptovalute; BingX , il principale scambio di criptovalute con 10 milioni di utenti in tutto il mondo; CoinW , la piattaforma di trading innovativa, che garantisce la libertà finanziaria per la generazione futura; Telos , la rete di reti che contribuisce a far avanzare la tecnologia Zero Knowledge; DOP , che consente una trasparenza flessibile per dati e transazioni on-chain; Zeebu , il principale ecosistema DeFi per pagamenti illimitati; Kucoin , il principale scambio di criptovalute globale a cui si affidano oltre 30 milioni di utenti; TRON , la blockchain L1 dedicata alla costruzione delle infrastrutture per un Internet decentralizzato; e DWF Labs , un investitore e market maker web3 di nuova generazione.