TOKEN2049 Dubai con 10.000 partecipanti è stato un successo globale

La conferenza TOKEN2049 di Dubai, gremita, dimostra la resilienza della comunità cripto globale, con i partecipanti che hanno superato le interruzioni dei viaggi per partecipare

Andando sempre più rafforzandosi, TOKEN2049 Singapore tornerà nel settembre 2024 come il più grande raduno internazionale del settore dell’anno, con 20.000 partecipanti

TOKEN2049, il principale evento crittografico, ha visto un successo da record per la sua conferenza inaugurale a Dubai, che si è svolta dal 18 al 19 aprile, durante la settimana TOKEN2049.

Nel corso dell’evento, i partecipanti hanno assistito a un’impressionante gamma di tavole rotonde, keynote, workshop e opportunità di networking esclusive, superando la pioggia torrenziale per presentarsi in forze. I biglietti per TOKEN2049 Dubai sono andati esauriti quasi tre settimane prima dell’evento, con 10.000 partecipanti attesi. Nonostante le piogge più abbondanti degli Emirati Arabi Uniti negli ultimi 75 anni, la conferenza si è aperta con il tutto esaurito.

Alex Fiskum, co-fondatore di TOKEN2049, ha dichiarato: “Questa settimana abbiamo assistito in prima persona alla determinazione del settore delle criptovalute. Il nostro team ha lavorato 24 ore su 24 per garantire che la conferenza si svolgesse senza interruzioni, mantenendo i più alti standard di ospitalità per i nostri partecipanti. Il nostro programma è proseguito e le nostre porte si sono aperte come previsto, accogliendo i partecipanti in un evento confortevole, coinvolgente e ricco di azione. Siamo immensamente orgogliosi di tutti coloro che hanno contribuito a rendere TOKEN2049 Dubai un successo travolgente”.

TOKEN2049 Dubai ha ospitato il 90% di partecipanti internazionali provenienti da oltre 160 paesi in tutto il mondo. La comunità globale delle criptovalute ha partecipato con tutta la sua forza, dimostrando la crescente reputazione di Dubai come hub per l’innovazione crittografica. La rappresentanza globale ha anche consolidato TOKEN2049 come l’evento principale del settore nel calendario delle criptovalute, da non perdere.

Le interruzioni dei viaggi all’inizio della settimana hanno visto un gran numero di relatori e partecipanti deviati in tutto il Medio Oriente, i quali hanno tutti superato ostacoli significativi per assistere e partecipare al TOKEN2049 Dubai. Tra le oltre 200 voci leader del settore che sono salite sul palco per condividere le loro intuizioni, discutere gli argomenti più diffusi nel Web3 e svelare entusiasmanti annunci di notizie c’erano Pavel Durov, il visionario CEO di Telegram; Richard Teng, CEO di Binance; Paolo Ardoino, amministratore delegato di Tether; e Arthur Hayes, co-fondatore di BitMEX.

Alcuni elementi salienti includono un annuncio congiunto sul palco da parte di Tether e Telegram che USDT verrà lanciato su The Open Network (TON) e sul portafoglio Telegram; Gavin Wood di Polkadot ha introdotto una nuova carta grigia con catena JAM; Berachain ha annunciato una collaborazione con Google Cloud; e Telos hanno svelato una partnership con Ponos Technology per sviluppare una rete Ethereum L2 zkEVM con accelerazione hardware, oltre a molti altri annunci rivoluzionari.

Fiskum ha continuato: “Abbiamo ricevuto feedback estremamente positivi da tutti i partecipanti a TOKEN2049 Dubai. Entusiasti di questo successo, ora spostiamo l’attenzione per prepararci al più grande evento dell’anno del settore: TOKEN2049 Singapore, che si svolgerà il 18-19 settembre prima del fine settimana del Gran Premio di Formula 1. TOKEN2049 Singapore accoglierà 20.000 partecipanti nell’iconica Marina Bay Sands, continuando a stabilire nuovi standard per il settore”.

TOKEN2049 Dubai tornerà nel 2025, promettendo un’esperienza ancora più coinvolgente per i prolifici leader del settore, costruttori Web3, imprenditori globali e decine di migliaia di appassionati di criptovalute.

TOKEN2049 è ospitato ogni anno a Dubai e Singapore. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti su TOKEN2049, visitare: https://www.token2049.com.

Informazioni su TOKEN2049

TOKEN2049 è una serie di conferenze globali, in cui i decisori dell’ecosistema crittografico globale si collegano per scambiare idee, fare rete e modellare il settore. TOKEN2049 è un luogo di incontro globale per imprenditori, istituzioni, addetti ai lavori del settore, investitori, costruttori e coloro che hanno un forte interesse per il settore delle criptovalute e del Web3. TOKEN2049 è ospitato ogni anno a Dubai e Singapore.