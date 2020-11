TimeCoin Protocol: una nuova IEO e meetup per il pubblico italiano

▷ Sei vuoi guadagnare subito denaro inizia a Tradare con il BONUS FISSO del 5%: CLICCA E REGISTRATI QUI ORA!

Manca poco più di una settimana al lancio della IEO (Initial Exchange Offering) per il token TimeCoin Protocol (TMCN) che sarà disponibile sulla piattaforma BitForex.

BitForex has announced the upcoming 8th Premium Turbo Project TimeCoinProtocol (TMCN) in its official Telegram chat!

TMCN Subscription Time: 2020/11/11 15:00 – 2020/11/11 18:00 (GMT+8)

L’azienda ha già raccolto in pre-sale 3 milioni di dollari che sono stati usati per lo sviluppo iniziale del progetto.

Questo progetto riguarda la sharing economy per cui tutti possono partecipare e ricevere e guadagnare il relativo token in base alle offerte del momento, condividendo dati di applicazioni e non solo.

Per esempio, usando TimeTicket, gli utenti possono offrire le loro competenze in cambio di una ricompensa, che sarà pagata nel relativo token TMCN. L’applicazione ha oltre 330mila utenti nel solo Giappone.

Altra piattaforma interessante è quella di eSportStars, che permette ai giocatori di eSport, agli streamer ed ai fan di comprare e vendere biglietti, organizzare competizioni e guadagnare token TMCN, il tutto giocando ai loro giochi preferiti, visto che tra questi troviamo PUBG, Call of Duty, Fortnite e Valorant.

La IEO di Timecoin protocol: i dettagli

La IEO verrà lanciata l’11 novembre, per sole 3 ore, dalle 15:00 alle 18:00, con un prezzo di 0,7 USDT, e l’importo minimo è di 50 USDT mentre quello massimo di 100 USDT. Non è prevista la procedura KYC (Know Your Customer).

Dal giorno successivo, il 12 novembre, invece, sarà aperto il trading con la coppia TMCN/BTC, sempre alle ore 15:00.

In questo modo tutti gli utenti potranno iniziare a fare trading di questo token la cui supply da 100 milioni di token non è ancora circolante. In questa IEO sono messi a disposizione per gli utenti solo 160mila token TMCN.

Timecoin protocol permette di gestire anche varie applicazioni decentralizzate (dApp), sfruttando la Proof of Caring, e quindi permettendo agli sviluppatori di integrare la token economy all’interno della loro dApp e monetizzare il relativo uso.

Per rispondere a tutte le domande su TimeCoin Protocol si terrà anche un Ask me Anything (AMA) in italiano il prossimo 3 novembre alle ore 18 sulla chat Telegram Italian Crypto Club.