The Nemesis criptovaluta NEMS ED è Sponsor della Blockchain Week Rome 2023

The Nemesis, la piattaforma svizzera di intrattenimento che offre esperienze di realtà virtuale e che svetta in prima posizione nella classifica Top 20 Web3 Virtual Worlds stilata da Metaversed, è entusiasta di annunciare la sua partecipazione alla Blockchain Week Rome 2023, l’evento annuale che celebra l’innovazione e la crescita delle tecnologie blockchain e delle criptovalute.

La nuova edizione, piena di interessanti novità, si terrà dall’8 all’11 maggio 2023 presso la prestigiosa location del Teatro Sistina di Roma e vedrà la partecipazione di alcuni dei leader e degli innovatori più importanti del settore che discuteranno di argomenti legati alle valute digitali, al metaverso e agli NFT.

Durante la Blockchain Week , The Nemesis parteciperà a panel e conferenze, condividendo la sua esperienza, la sua vision e le sue idee sull’evoluzione del settore e sulle nuove opportunità di investimento che sta offrendo il mercato Web3.

Alessandro De Grandi, CEO & Founder di The Nemesis, terrà un discorso il 10 Maggio e, in tale occasione, annuncerà diverse importanti novità per il futuro dell’azienda: non solo il lancio della tanto attesa criptovaluta NEMS, ma anche la Public Sale delle Lands con il sistema di Miner, per una accattivante esperienza Play and Earn, oltre al nuovo tool progettato internamente per Brand e Creator che permetterà loro di customizzare e costruire in maniera semplice e veloce il proprio Metaverso ideale.

Nel corso dell’evento verranno poi svelate altre esclusive iniziative che coinvolgeranno attivamente la community presente, in modo da rendere l’esperienza dei partecipanti ancora più coinvolgente ed interattiva.

“La Blockchain Week di Roma è un evento imperdibile per tutti coloro che vogliono rimanere al passo con le ultime novità e tendenze del settore”, ha dichiarato il CEO di The Nemesis. “Siamo entusiasti di partecipare a questa edizione e di presentare i nostri innovativi progetti, e soprattutto condividere il nostro impegno e la nostra passione nell’accelerare l’adozione delle tecnologie blockchain”.

The Nemesis si conferma, così, un punto di riferimento nel settore per Brand e Influencer internazionali, che scelgono la piattaforma per aumentare l’engagement delle loro community con gameplay divertenti, sfide ed eventi live, ambientati in metaversi sempre più nuovi e sorprendenti.